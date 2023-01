NUMEROLOG, ADVOKAT, INSPEKTOR I NOVINAR O UBISTVU ANE VOLŠ - Ovo su detalji nestanka Beograđanke koja danima unazad IZAZIVA PAŽNJU JAVNOSTI!

Brajan Volš (47), koji je optužen da je u 1. januara u njihovoj porodičnoj kući u mestu Kohaset kraj Bostona ubio suprugu, Beograđanku Anu Volš najverovatnije je brutalno isekao suprugu i bacio delove njenog tela na deponije zbog imovine od 2,8 miliona dolara! Američki mediji prenose da istražitelji sumnjaju da su motiv brutalnog ubistva upravo vredne nekretnine koje je Ana imala na svoje ime.

Žarko Popović Pop bivši inspektor odseka za krvne delikte kaže da je Ana Volš bila izuzetno sposobna i pametna žena, i postavlja se pitanje da li je Volševa iz ljubavi rodila decu tom čoveku. Kako kaže, mnogi spekulišu o tome da je zarad američkih papira bila tu.

- Volševa je sa svojim ponašanjem izazvala u mužu ono najgore, patološku ljubomoru. Ona na prečac donosi odluku da ode u vašington. Dolazi do verbalne rasprave, i za sada ne znamo šta se dalje dešavalo - priča Popović.

- On mora da objasni sve oko noža, te tragove krvi na podu, tepihu... Tepih i sekira su nađeni na deponijama. Pretpostavlja se da je on sve to ostavljao po nekim mestima - dodao je Popović.

Kako navodi, direktor koji je bio na večeri mora da odgovori na pitanja istražnih organa.

- Kada se zločin istražuje, mora se ući u sve životne aspekte života. Socijalni, porodični, ekonomski... Iz ličnosti žrtve izlazi motiv ubistva. Mislim da postoji dosta stvari koje još nisu izašle u javnost - kaže Popović.

Čak i da se ne nađe telo, na snagu dolazi porotnička istraga, što po Volša neće biti dobro. On je medijski pripremljen za to, dodao je.

Ružica Kralj, numerolog kaže da su za naše sudbine zaslužni naši roditelji, za muškarce je bitan otac, dok je u slučaju ženske osobe, majka osnovna figura.

- Ako majka ubije u pojam ćerku, nju ne čeka svetla budućnost. Ako otac na primer, sinu nabija komplekse, on će tražiti spas kroz ženidbu. Partner koji je nesiguran i lenj, i ako oženi jaku ženu, oni nikada ne promene sebe, već dobiju kompleks. Takav brak ne može da opstane, žena će poželeti da pobegne - rekla je Kralj.

Brajan je rođen u znaku lava, ima osmocu u svom datumu, i nosi tešku karmu, zato mora da čini dobro u životu, što Volš nije radio, jer je bio ljubomoran na sopstvenu ženu, objašnjava Kralj.

- Ana je imala jaku žensku energiju, bila je dominantna, i Brajan nije mogao da se nosi sa tim - dodala je.

Kako je dodala, Brajan je manipulisao njome, što je nju gušilo, smetalo joj, i zbog toga je poželela da ode.

Novinarka "Informera" Tamara Matić kaže da je Ana Volš sigurno volela svog muža, te mu je i rodila troje dece.

- Normalno je da se ta ljubav ugasila, to se dešava svima. Ljudi vole, pa ne vole - dodala je ona.

Advokat Svetozar Vujačić kaže da je Ana dosta ponašanjem doprinela da čoveka koji je imao psihosocijalni profil, isprovocira, jer je imao kratak fitilj.

- Našla je posao, gde je trebala da ide avionom, zvala je majku da ide kod nje. Sve je bilo spremno da se ona preseli. Da li sama ili sa decom, to se ne zna - priča Vujačić.

On je nakon njene smrti postao naslednik, i sve je to povezano, rekao je Vujačić.

