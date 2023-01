OVO JE GLAS ANE VOLŠ! Posvađala se sa stanarima LUKSUZNE ZGRADE kojom je upravljala! (VIDEO)

"The Post" je objavio tri snimka, a koji datiraju od kraja oktobra do početka novembra.

Iako se čini da nestanak Ane Volš nije povezan sa njenim radom kao menadžer njujorške firme za nekretnine "Tishman Speyer", stanovnici luksuzne zgrade kažu da se ponašala "čudno" nakon što je suočena sa epidemijom.

Uprava zgrade primila je vest od zvaničnika grada Vašingtona koji je nazvao stanare i poslao im mejlove, navodeći da je jedan stanovnik oboleo od legionarske bolesti nakon što je često posećivao "velnes apartman" u zgradi u kojem ima zatvoreni bazen sa zagrejanom vodom, bazen sa hladnom vodom i hidromasažna kada.

Voda u hidromasažnoj kadi bila je pozitivna na bakteriju legionele i to krajem oktobra. "Tishman Speyer" je tek 15. novembra otkrio rezultate nakon što je drugi korisnik "velnes apartmana" hospitalizovan.

Potom je Udruženje stanara objavilo masovnu poruku rekavši da se saznalo da je "jedan pojedinac hospitalizovan zbog potvrđenog slučaja legionarske bolesti" i da "lekari sumnjaju da je "velnes apartman" izvor infekcije. Oni su zamolili rukovodstvo da odmah zatvori pomenuti apartamn radi testiranja i čišćenja te da obavesti druge stanare, prenosi Blic.

