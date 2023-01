OTKRIVEN MOTIV UBISTVA SESTARA NA BEŽANIJI? Najnoviji DETALJI zločina: Nesrećne žene su zbog ovoga PLATILE ŽIVOTOM

Prvi rezultati istrage ukazuju na to da su Jelisaveta Đ. (76) i Gordana Đ. (78) žrtve onoga ko je znao da su imale novca

Rođene sestre Jelisaveta Đ. (76) i Gordana (78), koje su u subotu nađene mrtve u stanu na Bežanijskoj kosi u Beogradu, najverovatnije su ubijene, i to zbog novca od prodaje kuće.

Sestre se, podsetimo, danima nisu javljale prvoj komšinici, svojoj prijateljici, niti su se bilo gde pojavljivale, pa se ona uplašila i alarmirala policiju. Službenici su prekjuče oko 13 sati obili stan i zatekli tela dve sestre u užasnom stanju.

- Jedna žena je ležala na krevetu sa jastukom preko glave, a druga je bila pored u lokvi krvi. I po zidovima i podu bili su tragovi krvi i užasno je smrdelo. Prema prvim analizama, sumnja se da je jedna žena ugušena, a da je druga preminula usled više uboda. Tela su po završenom uviđaju odvezena na obdukciju, a naložena je i toksikologija. Pošto pristignu rezultati, znaće se kako su Jelisaveta i Gordana tačno nastradale - kaže naš izvor.

Poznavale ga

Prema rečima sagovornika Kurira, stan u kom su nađena tela pripada Jelisaveti Đ., dok je njena dve godine starija sestra Gordana dve godine živela kod nje, otkako je Jelisaveti preminuo muž.

- Njih dve su u novembru prodale vikendicu negde u Srbiji. Koliko su para uzele, ne znamo, ali verovatno nekoliko desetina hiljada evra - kaže izvor i dodaje da je ubica neko ko je znao da one kod sebe imaju taj novac.

- Sumnja se da je neko ko je bio blizak sa sestrama znao da one imaju keš od prodaje imanja, pa je skovao pakleni plan i odlučio da ih opljačka. Zasad nije poznato da li je neko ko je to znao samo tipovao sestre ili je baš ta osoba i počinila zločin - kaže izvor i tvrdi da se Jelisaveta i Gordana nisu hvalile da imaju novac.

- Čula sam da su prodale imanje, ali nisu se hvalile i to isticale, pa samim tim ne znam ni gde su imale vikendicu, kao ni koliko para su dobile od prodaje. Očigledno je za to znalo malo ljudi, a ubica ili tiper se verovatno krije među njima - kaže žitelj zgrade u kojoj se i dan nakon što su pronađena tela oseća neprijatan miris.

Ono što još ukazuje na to da su nesrećne žene, koje nisu imale dece, najverovatnije poznavale svog dželata jeste i činjenica da vrata nisu bila obijena.

- Ako su ubijene, one su nekoga pustile u stan, to je očigledno. Komšije su rekle da su one oko Božića pustile nekog mladića kod njih, e sad, da li on ima veze sa njihovom smrću ili nema, pokazaće istraga. On valjda ima oko 30 godina i smeđe je kose - navodi naš sagovornik i dodaje da ih od tada nisu viđali, ali da su mislili da su možda otputovale negde.

Nema ključa

Vrata stana u kom su živele sestre sada su zapečaćena, a policija je i juče dežurala ispred.

- Vrata su blindirana i nisu otvarana danima, pa smrad nije mogao ni da se oseti dok nisu otvorena. Policajci su morali da buše vrata, a kasnije i da obijaju kako bi ušli u stan, što ukazuje na to da je napadač posle zločina zaključao vrata spolja i poneo ključ - kaže jedan od komšija:

- Koliko sam čuo, nije bilo ni premetačine u stanu. Verovatno je on njih mučio da bi mu priznale gde je novac, a u tom mučenju je preterao i verovatno najpre ubio jednu, pa potom i drugu kako bi uklonio svedoka. To su sve naše pretpostavke, ipak treba pustiti nadležne da utvrde činjenice.

Autor: