VEROVALA MU! Beograđanka preklinjala sud u Americi da Brajan ne ide u zatvor - OVAKO JE ANA POTPISALA SEBI SMRTNU PRESUDU

Izvor: Kurir, Foto: INSTAGRAM.COM/ANAWALSHE, TWITTER.COM/PRINTSCREEN, TANJUG AP/GREG DERR/THE PATRIOT LEDGER VIA AP | |

Beograđanka Ana Volš (39), koju je, kako se sumnja, suprug Brajan (48) ubio, raskomadao i delove njenog tela bacio na deponiju u Kohasetu, pre skoro dve godine se svim silama borila da on ne ode u zatvor i zahvaljujući njenim molbama i pismima sudu on je dobio nanogicu umesto da ode u klasičan zatvor na 30 meseci, u kom bi bio do marta 2023!

Prema rečima izvora američkih medija, da je Brajan u septembru 2021. završio iza rešetaka, Ana bi sada bila živa.

Dokumenti

- Sudski dokumenti pokazuju da su tužioci tražili da Brajan Volš odsluži zatvorsku kaznu od 30 meseci, ali je sudija ipak dozvolio Volšu da ostane u kućnom pritvoru nakon što je odbrana dostavila svoj dopis u septembru 2021 - navode izvori i dodaje da je Ana u pismima sudu garantovala za svog muž, čime je praktično sebi potpisala smrtnu presudu.

Upravo je njeno pismo bilo ključno da sud odluči da mu se stavi nanogica.

- Brajan je ljubav mog života, moj život, moj partner, najbolji prijatelj i otac troje naše dece. On je otac koji voli, čuva i strepi i muž koji me podržava. Bez Brajana bila bih primorana da dam otkaz na poslu koji volim, jer često do kasno uveče imam obaveze, a radim i skoro svakog vikenda - obrazložila je Ana zbog čega njen muž ne treba da ide u zatvor.

Ana je pisala i o Brajanovom teškom detinjstvu i traumama.

- Kada sam upoznala Brajana bila sam svedok njegove velike ljubaznosti i velikodušnosti, međutim, videla sam i veliku količinu patnje u njegovom životu. Plašio se veza i godinama nikome nije dozvoljavao da mu se približi, uključujući i mene. Očigledno je bio u nedoumici da li bi mogao da bude voljen onoliko koliko zaslužuje. Na njega je duboko uticalo detinjstvo i odnos sa roditeljima. Govorili su mu da je gubitnik, da nije ni trebalo da se rodi i da je izgubljen slučaj - navela je Ana i dodala da je on od detinjstva naučen "da laže i da se krije".

- Ova trauma je uvek bila prisutna u Brajanovom životu, donela mu je duboku tugu koja je trajala godinama i bila je odlučujući faktor u njegovom životu - navela je i zaključila "da je Brajan dokaz da čovek ipak može da se promeni i da on treba da bude inspiracija drugima". Samo nekoliko nedelja nakon što je odbrana dostavila ovaj memorandum o kazni, Brajan je stavljen u kućni pritvor.

Nekoliko meseci kasnije, u junu 2022. Volš je bio na korak do vraćanja u klasičan zatvor, jer je tužilac dostavio sudiji dokaze o dodatnim prevarama i proneverama.

- Međutim, on nije još izveden pred sud povodom toga, a sada je uhapšen zbog nestanka supruge - podsećaju izvori.

Prevarant

Volš se suočava i sa optužbama za prevaru sa lažnim slikama Endija Vorhola, koje je na Ibeju prodao za 80.000 dolara.

- On se izjasnio o krivici u aprilu 2021. po tački optužnice za internet prevaru, međudržavnu prevaru, posedovanje falsifikovane robe i nezakonitu novčanu transakciju. Federalni tužioci su tvrdili da je fotografisao dve autentične slike Endija Vorhola iz serije "Senke" koje je uzeo od prijatelja, iskoristio te fotografije da proda umetničko delo trgovcu u Kaliforniji, a zatim mu poslao dva falsifikata - navode izvori.