POJAVILA SE FOTOGRAFIJA BRAJANA VOLŠA I NJEGOVE BIVŠE DEVOJKE! Otkriveni DETALJI iz prošlosti muža ubijene Srpkinje

Naime, pojavila se njihova zajednička fotografija sa jednog sastanka na kojoj se vidi kako uživaju uz dezert i vino.

Međutim, poznanica Brajanove bivše tvrdi da je žena potpuno izbezumljena posle saznanja da je Brajan optužen za ubistvo svoje supruge, koja mu je rodila troje dece.

- Rekla mi je da je potpuno izbezumljena. On je arogantni kreten, ali to je Boston - napisala je ona, dodavši da je Brajan "prikriveni, uštogljeni sociopata".

Kako objašnjava, Brajan tada, dok su njih dvoje bili u vezi, ipak nije pokazivao nikakve znake nastranog ponašanja, niti joj je ikada pretio. Ponašao se sasvim normalno.

Holy moly. Meanwhile, here is #BrianWalshe on date in 90s Boston. My friend's GF dated the psycho for months - gave me permission to post. She now lives abroad; I'm told she's completely freaked out. Arrogant jerk but hey, that's Boston. Typical blue blazer dude. #AnaWalshe https://t.co/Fif6QliG7N pic.twitter.com/NJ9ix0lGL1