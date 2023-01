'SVE SU INDICIJE DA ANA VOLŠ NIJE ŽIVA!' Antonović: Rezultati pokazali prisustvo DNK tragova supružnika - EVO GDE SU PRONAĐENI! (VIDEO)

Ratomir Antonović iz Centra za bezbednost, istrage i odbranu DB-a, rekao je za NOVO JUTRO TV PINK da su se nažalost ostvarila njegova negativna razmišljanja, i ističe da mu je žao što je tako, ali da su sve indicije i pokazatelji upravo ukazivali na to da Ana Volš nije živa.

- Ono što sve vreme pokušavamo da vidimo, jeste jedno patološko lice njenog supruga, koji je zapravo čovek sa određenim devijacijama u ponašanju. To se vidi i po njegovom držanju nakon izvršenog krivičnog dela – rekao je Antonović.

Kako kaže, takođe imaju i informaciju da je bio i psihički lečen, takođe, dodaje, nađeni su tragovi i na obližnjoj deponiji.

- Vrlo su značajni rezulati DNK analize na koju smo čekali, ali je bitno da su oni pokazali prisustvo DNK tragova Ane Volš i njenog supruga. Podržavam što je optužnica proširena sa ometanja istrage, na izvršenje krivičnog dela, odnosno ubistvo – rekao je Antonović.

Blažo Marković, predsednik Sindikata policije i policijskih starešina, rekao je da je Brajan Volš imao nanogicu, dodaje da američkoj policiji nije mogao da prođe takav slučaj da se on šećka od prodavnice do prodavnice.

- Tvrdim vam odgovorno, da će na osnovu svega ovoga što sam rekao, advokat Brahana Volša da pojede za doručak tužioca. Upravo zbog toga što mnoge stvari nisu kontrolisane. Po najnovijim stvarima ona uopšte nije bila sa Volšom, već sa drugim muškarcem – rekao je Marković.

Kako kaže, imamo na samom startu čoveka koji je optužen za prevaru i za to ima nanogice. Dodaje da nema dokaza da je on izlazio.

- Ovog puta Brajan će napasti ceo pravni sistem i policiju. Kako su mogli da dozvole da se on šeta u krugu od 100 kilometara. On je ima i danas, to se lice lako kontroliše, ne može da ide gde god poželi – rekao je Marković.

Kako kaže, za njega, kada još nije pronađeno ništa, ne možemo decidno da kažemo šta se tačno desilo.

- Jedna njihova laboratorija puno košta i nije moguće da oni nemaju rezultate za sat vremena, a dugo se čekalo na te rezulate. Nešto se između dešava. To sigurno. Svi smo ignorisali nanogicu, ona odmah zazvoni kada on izađe iz onog prostora – rekao je Marković.

Antonović je rekao da to jeste značajan momenat, i on mora da bude pod nadzorom.

- Postoje dokazi, bar na osnovu onoga što smo mi videli. Međutim, postoji još nelogičnosti. Objekat je potpuno neobezbeđen, i to neposredno nakon izvršenja krivičnog dela – rekao je Antonović.

Anotnović kaže da dete od 6 godina može da da iskaz i dodaje da može da im da pouzdane i dobre informacije.

- Oni će najpre dati neku informaciju, ali takođe treba ispitati i Brajanovu majku – rekao je Antonović.

