OVO JE AVGANISTANAC KOJI JE U SRBIJI BRUTALNO IZREŠETAO DVOJICU: Prošao celu Evropu pa ubio marinca, Britanija na nogama zbog njega! (VIDEO)

Naime, Lavangin koji je u tom trenutku navodno imao 15 godina, dvojicu Avganistanaca ubio je između 31. jula i 1. avgusta 2018. godine u Dobrincima u blizini autoputa. Avganistanci su tada boravili u šupi u tom području kada je izbila svađa oko prevoza migranta, a Lavangin je tada potegao oružje i smrtno ih ranio.

Kako prenose mediji, svađa je izbila oko posla prevoza migranata. Lavangin je navodno bio naoružan automatskom puškom, a dvojica su imali pištolje.

- Ko je krijumčar? - pitao je jedan muškarac iz grupe nakon čega su uperili oružje u žrtve.

On je, kako navode mediji, ispalio 18 metaka iz kalašnjikova kalibra 7.62. Kako je objasnio, Lavangin koji se krio iza imena Huan Jasin, ispalio je po šest metaka u svaku žrtvu. On je onda pobegao iz Srbije, a identifikovao ga je taksista koji ga je odveo sa mesta nesreće.

Taksista je ispričao da se Lavangin znojio i da je pokazivao znake anksioznosti, a na sudu je rečeno da je Lavangin oružje dobio od "Roma". U novembru 2020. godine sud u Srbiji osudio ga je za ubistvo u odsustvu nakon što je bio na poternici.

Afghan migrant Lawangeen Abdulrahimzai has been found guilty of murdering 21-year-old Thomas Roberts outside a takeaway in Bournemouth.



After the trial, the jury heard he had previously been convicted of murder in Serbia and sentenced to 20 years in prison in his absence. pic.twitter.com/BKZGnkOEqc