SKANDALOZNA ODBRANA! Zgazio dete, a tvrdi da je mislio da je bio kabal: Suđenje za smrt dečaka (4) iz Niša

Nišlija Slavoljub Jocić (59) negirao je danas pred Osnovnim sudom u Nišu krivicu za smrt četvorogodišnejg Edina Krstića kojeg je 12. maja 2020. godine u selu Popovac pregazio dostavnim vozilom „citroen džamper“

Jocić je optužen za teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja jer je, kako tvrdi tužilaštvo, prilikom isključivanja sa kolovoza skrenuo na travnatu površinu koja nije namenjena za soabraćaj i pregazio dete, nanevši mu teške povrede glave i grudnog koša od kojih je preminulo na licu mesta. Osnovno javno tužilaštvo zatražilo je da mu se izrekne kazna zatvora u trajanju od najmanje šest godina i mera bezbednosti zabrane upravljanja motornim vozilom „B“ kategorije u periodu od tri godine.

Jocić je saopštio da je razumeo navode optužnog predloga ali je istakao da nije kriv za delo za koje se tereti.

- Nakon što sam dostavio robu jednom dragstoru u naselju Durlan, vratio sam se u Popovac. Išao sam ulicom Maršala Tita, skrenuo sam desno u Železničku ulicu jer sam hteo da platim račun u pošti. Kada sam shvatio da je gužva, odustao sam od te namere, ali da bih se vratio na ulicu Maršala Tita mogao sam da krenem u rikverc, što je bilo nebezbedno zbog saobraćaja, da krenem ka pošti, ali tamo je bilo dosta ljudi ispred zgrade pa sam odlučio da skrenem desno. Iskusan sam vozač, uradio sam sve po propisu, dao desni migavac, vozio sam brzinom oko 20 do 30 kilometara na sat, kada sam skrenuo nisam video ni dete niti bilo koga drugog ispred sebe – opisivao je Slavoljub šta je prethodilo tragediji.

Objasnio je da nije osetio nikakav udarac, te da nije imao pojma da je pregazio dete sve dok nije čuo viku ljudi koji su stajali u blizini.

- Čuo sam jednog čoveka kako viče : - Stani, stani, kreni nazad! Krenuo sam metar unazad i zaustavio se, pomislio sam da sam nagazio kabal ili neko crevo. Izašao sam iz kombija, video sam majku dečaka kako ga drži u rukama. Ušla je u vozilo i tražila da je odvezem u Hitnu pomoć. Tada sam je upitao gde joj je bilo dete a ona mi je kazala da se igralo u travi. Upozorio sam je da nam do Hitne pomoći treba petnaestak minuta, a da smo na pet metara od seoske ambulante te da je za dete bolje da ga tamo odnesemo. To smo i učinili, doktori su prihvatili dečaka i to je to – zaključio je Jocić.

Na pitanje punomoćnika porodice žrtve, advokata Maje Zdravković dali je primetio da je vozilo neispravno, Jocić je objasnio da u vožnji nije uočio nikakav defekt, da su neke od sijalica na kontrolnoj tabli koje signaliziraju defekte bile upaljene, ali da ne zna koje tačno.

Advokat Zdravković ga je upitala da li je nakon nesreće kontaktirao dečakovu porodicu, ponudio pomoć ili im izjavio saučešće na šta je Slavoljub odgovorio odrečno.

Na sledeći glavni pretres pozvani su svedoci ali i Kristina Krstić, majka stradalog dečaka koja će takođe biti saslušana na okolnosti pod kojima je došlo do nesreće.

- Ušla sam u poštu da podignem novčanu pomoć a Edin je bio na biciklici. Dok sam stajala u redu čula sam krike : Udariše dete! Odmah sa pomislila na moga Edina, istrčala sam na ulicu i videla ga svog u krvi. Uzela sam ga u ruke i unela u ambulantu ali za njega više ništa nije moglo da se učini – pričala je novinarima Kristina neposredno nakon saobraćajne nesreće.

Edinova porodica se ubrzo nakon tragedije odselila iz Popovca u Vlasotince jer im je bilo suviše bolno da svakodnevno prolaze kraj mesta gde je mališan ispustio dušu. U centru ovog sela, na mestu gde je dete pregaženo, neutešni roditelji podigli su spomen obeležje. Kristina i njen suprug Bojan pre četiri meseca su dobili devojčicu koju su nazvali Eldina kako bi ih njeno ime podsećalo na sinčića bez koga su ostali.

