'Od bolova ne znam ništa': Prve reči vozača trolejbusa iz Urgentnog koji je udaren na Plavom mostu večeras

Ovim putem apelujemo na vozače, da obrate pažnju na ostale učesnike u saobraćaju, i prilagode brzinu posebno u vreme kada su klizavi kolovozi i smanjena vidljivost usled magle.

Večeras se u Beogradu, tačnije na Plavom mostu u traci ka naselju Medaković dogodila nesreća, kada je vozač trolejbusa izašao da namesti motke nakon čega da je udario automobil.

Njega je tom prilikom udario drugi vozač automobila, nakon čega je prevezen u Urgentni centar.

Pavlović Zoran iz Beograda otkriva šta se desilo.

- Izašao sam iz trolejbusa da namestim motke, ili tačnije kanape. Naišao je automobilom na mene, udario me je i nakon toga su me doveli ovde u Urgentni centar. Da budem iskren, ne znam ni šta je s njim sad ni šta se desilo, do bolova ne znam gde sam. Ne znam ni koje povrede imam, jer još čekam na pregled - kaže nam Zoran.

