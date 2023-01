'MOŽDA ANA UOPŠTE NIJE MRTVA...' BIZARNA TEORIJA BRAJANOVOG DRUGA: Poznajem ga 30 godina, ne verujem da je sposoban da ubije - EVO NA ŠTA SUMNJA!

Izvor: Objektiv, Foto: Tanjug AP/Greg Derr/The Patriot Ledger via AP, Pool, Instagram.com/Ana Walshe | |

Ana je nestala u novogodišnjoj noći, kada je prema Brajanovim rečima oko 4 sata ujutru zbog posla krenula za Vašington iz Kohaseta.

Iako je Brajan Volš optužen za ubistvo svoje supruge, Beograđanke Ane Volš na osnovu brojnih dokaza koji na to ukazuju, to što njeno telo još nije nađeno izaziva brojne kontroverze u vezi s ovim slučajem. Jednu takvu, priličnu bizarnu teoriju izneo je Brajanov školski drug, koji veruje da je njemu „nameštena igra“ i za to krivi tajne službe.

Istraga je pokazala da je u isto vreme on na internetu počeo da se raspituje kako se rešiti tela, i to ženskog, a njen nestanak je prijavio tek četiri dana kasnije?! Telo do danas nije nađeno, ali je u podrumu Volšovih pronađen krvavi nož, a na obližnjoj deponiji Anine lične stvari, testera sa krvavim tragovi, tepih sa tragovima krvi i brojni drugi dokazi.

I pored svega toga, Brajanov drug, lokalni jutjuber, objavio je svoju teoriju koju je preneo američki portal meaww.com.

-Išao sam u srednju školu sa Brajanom Volšeom i ne mislim da je kriv za ubistvo svoje žene. Mislim da je za to odgovorna njegova žena, posao Ane Volš i špijunske veze – objavio je u videu na Jutjubu, tvrdeći da je Brajanu „namešteno u slučaju ubistva njegove žene“.

- Brajana poznajem 30 godina, ne verujem da je to mogao da uradi. S druge strane, postoje neke informacije koje se ne uklapaju i o kojima se ne priča. Možda Ana uopšte nije mrtva, već je povezana sa obaveštajnim agencijama – rekao je između ostalog jutjuber.

Obrazlažući svoje stavove on se pozvao na skandalozan teks „Njujork posta“. U pitanju su dva muškarca koja su živela u zgradi u Vašingtonu kojom je Ana upravljala, a koji su uhapšeni jer su se lažno predstavljali kao federalni agenti. „Njujork post“ je perfidno uvezao Anu sa ovim slučajem optužujući nestalu i po svemu sudeći mrtvu ženu da je ovaj skandal zataškavala.

-Videli smo da njene kolege u zgradi koju je vodila imaju lažne pasoše. U njihovom posedu je bilo mnogo raznih lažnih isprava sa kojima su mogli bez poteškoća da napuste zemlju, tako da nema dokaza da je ona zapravo mrtva, i zato mislim da mu je sve ovo namešteno – zaključio je Brajanov drug.

