(UŽIVO) ODMAH POČELE ČARKE NA SUĐENJU BELIVUKOVOM KLANU! Svedok Lalić spušta Budimira: Spasao sam ti život kad je Laza pucao, A TI MENI... (FOTO)

Suđenje klanu Veljka Belivuka i Marka Miljkovića biće nastavljeno danas u sudnici Specijalnog suda u Beogradu, a svoje ispitivanje pkrivljenog svedoka Srđana Lalića nastaviće upravo jedan od braće Budimir.

Prvi konvoj marica sa optuženim pripadnicima klana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, koji borave u pritvoru u Centralnom zatvoru, u pratnji Žandarmerije je stigao u sud.

Naoružani pripadnici Žandarmerije s fantomkama i dugim cevima raspoređeni su oko i ispred suda.

15.23 - O GPS ispod automobila

Budimir: Rekao si za Vlastimira Miloševića da si njemu postavio GPS pod auto. Jesi li još nekome?

Lalić: Više puta.

Budimir: A Pavlu Đuriću?

Lalić: Ne znam, ne sećam se. Potpuno si omanuo, to je bilo neko treće lice.

Lalić: Mislim da se zove Marko, bilo mi je bitno da li prodaje drogu.

Budimir: Jao Laliću kako lažeš. A ko je postavio Đurću?

Budimir: Jesi li pripremao ubistvo tom u crnom golfu?

Lalić: Ma kakvi.

Budimir: Za Pavla Đurića znam da si ga pratio preko GPS-a. Da li si ga pratio svakodnevno i planirao da bude izboden ujutru?

Lalić: Ne znam, izboden je nožem ispred kuće krajem 2020. godine. Mislim da su bili jutarnji časovi.

Budimir: Kako si znao njegovo kretanje?

Lalić: Ne sećam se, ja sam postavio desetine GPS, mnoge sam radio po nalogu Veljka i Marka, za mnoge nisam znao ni ko su.

Budimir: Od kad datira tvoj sukob sa Pavlom Đurićem?

Lalić: Nismo imali neki sukob, Miljković me pritiskao da ga ubije da mi se oduži za pomoć za šine, ali ja to nisam prihvatio. Izboden je vadlja u nogu, imao je dve i po kopče.

15.02 - Budimir i Lalić nastavljaju sa prozivkama

Budimir: Rekao si šest, sedam puta, za skoro svako krivično delo za mene "nisam siguran, mislim da je Miloš"?

Lalić: Siguran sam da si Lazaru Vukićeviću nasilno gurnuo dršku od metle u anus, da si Mitiću metalnom četkom strugao mošnice

Podsetimo, Vukićević i Nikola Mitić, prema optužnici, ubijeni su u kući strave u Ritopeku.

Budimir: 122 puta si izjavio da nisi siguran?

Lalić: Bolje da si se bavio statistikom nego ubistvima.

Budimir: Nisam se bavio ubistvima.

Lalić: Pitaj me za svih 122 puta, ja ću ti objasniti.

Budimir: E ovako, kaži mi, da li si koristio internet za pripremu uvodnog izlaganja?

Lalić: Nisam, odakle mi internet, nisam bio tada kući. Za neke lokacije bih mogao da pokažem na google mapama. Zajedno smo na mapama gledali i za Gornji Milanovac.

Budimir: Da li si koristio prostor na stadionu ispod Južne tribine?

Lalić: Ja ekskluzivno ne, ali mi jesno, ja, ti, Veljko, Marko. Imao sam ključ od tih prostorija.

Sudija: Koje su to prostorije?

Lalić: Ne one gde je bunker, nego baš iznad Južne tribine. Imalo je dosta ljudi ključeve.

Budimir: Jesi li mi rekao da tu treba da se krije droga?

Lalić: Ne verujem, imali smo druga mesta, tu su već bili računari, stolovi. Krili smo i ti i ja u kuhinji i na drugim mestima.

Budimir: Da li je Ilija Kovačević učestvovao s tobom u trgovini narkoticima?

Lalić: Ja da znam, ne.

Budimir: Da li mu je posle našeg hapšenja ostavljeno oko 50.000 evra?

Lalić: Ne znam, bio sam uhapšen.

Budimir: Znaš ti, bio je neki problem jer nije predao te pare.

Lalić: Ne znam, podseti me.

Budimir: On se sudija pravi lud. Ostavljali su mu pare kod Ilije Kovačevića za drogu.

Lalić: Ja ne znam, bio sam uhapšen, ne možeš tako da izmišljaš i da praviš enigme.

Budimir: Ti nameštaš ljude, ja nisam takav.

Budimir: Pričao si za vaš stan u Rakovici, Dedinje, koja je već opština. Jesi li ga platio u gotovini?

Lalić: Preko računa, mislim da ne može da se kupuje stan danas u kešu, s parama u torbi. Ti si kupio stan u Kotežu od droge.

Budimir: Kada? Na koga se vodi?

Lalić: Ne znam, nije legalizovan, rekao si mi da si ga platio 35.000 do 40.000 evra.

Budimir: A lokal na Dedinju kako si kupio?

Lalić: Miloše, da te opismenim, danas nekretnina ne može da se plati sa novcem u torbi.

Budimir: Ispao je problem u jednoj banci oko toga, da li su zvali policiju?

Lalić: Može biti, sutradan sam uplatio. Ne vidim zašto je bitno, nije me privela policija.

Budimir: Koliko si para hteo da uplatiš?

Lalić: Bitno je zbog nekretnina koje si nelegalno stekao.

Lalić: Ti se onda zaposli u policiji. Sve postoji u banci, ti misliš da je to neka velika misterija, pokušavaš da izvrneš ovde.

Budimir: Taj dan si došao i pokazao si mi snimak, rekao si da si pobegao iz banke.

Lalić: Ne mogu da se setim, sve potvrde sam imao. Mislim da je bilo u pitanju da je bankarsku službenicu mrzelo da se maje sa tim, nije znala procedure, sutra smo to rešili.

Budimir: Gde ti je taj snimak?

Lalić: Koji snimak, jel ima tu nešto fascinantno, krvično delo, ajde objasni nam.

Budimir: Nemoj da se nerviraš. Pitao sam te ko ti je poklonio roleks, rekao si šta te briga

Lalić: Da ti objasnim Miloše, jednom sam ti spasao život kada je Lazar Vukićević pucao. Jesi li mi kupio nešto?

Budimir: Nikada ti meni nisi spasio život, kakav si ti materijalista.

Lalić: Pomagao sam mnogim ljudima, i tebi sam spasao život, a nisam trebao. Od prijatelja sam dobio, on je javna ličnost, jel moram da pomenem ime?

Budimir: Jel to Igor Munjić?

Lalić. Jeste.

Budimir: Da li ste koristili osim škode još neki auto? Čiji je to auto?

Lalić: Ne znam, zar treba da pomenem sve ljude iz svog okruženja, porodice, nije nikakvo delo učinjeno tim automobilom.

14.47 - Miloš Budimir ispituje Lalića

Sudija je pozvala svedoka saradnika Srđana Lalića da izađe za govornicu, kako bi bilo nastavljeno njegovo ispitivanje. Pitanja nastavlja da mu postavlja optuženi Miloš Budimir.

Miloš Budimir: Sudija, pre svega bih imao nešto da kažem, odnosi se na prethodno suđenje. Prilikom mog prethodnog ispitivanja, Lalić me je vređao, ja njega ni jednom rečju nisam uvredio. Ako ima problem da odgovara, neka kaže. Molim vas, ako uvredim ja njega, kaznite me maksimalnom novčanom kaznom, ako uvredi on mene, kaznite njega.

Budimir: Miljković je pitao Lalića oko Luke Perenčevića. Lalić je rekao da će sigurno drugi svedoci saradnici pričati o tome. Miljković ga je pitao kako zna, rekao je "pretpostavljam". Da li zna razliku između pretpostavlja i siguran je?

Lalić: Pretpostavljam, razliku možda znam.

Budimir: Rekao si "video sam kada je tvoj drugar ubacivao u gepek", 22. decembar, kada pričaš o kalašnjikovima, a onda kažeš da je pratnja organizovana, a da si ti išao napred.

Lalić: Nisu se ubacivala u vožnji, nego kada se stajalo.

Budimir: To je vezano za oružje iz Loznice.

Lalić: Miljković i ja smo opservirali i kuću i dvorište. Krenuli smo prvi kao čistač.

Budimir: Pitao sam, za Veljka Banovića, odakle smo slikali, gde je to bilo na Gornjem Milanovcu. To su 862 kvadratna kilometra, gde tačno?

Lalić: Ne znam tačno, nisam bio, ali mogu da opišem kuću, pomoćne objekte, njega kako ste slikali kako puši cigaru. Neko od vas trojice je slikao, ne znam tačno ko. Video sam te slike. Mogu sve da opišem, terasa, orman na terasi

14.40 - Sudsko veće u sudnici

Sudsko veće ušlo je u sudnicu i počelo sa prozivkom prisutnih zamenika tužioca, optuženih, njihovih branilaca, oštećenih, kao i svedoka-saradnika.

Sudija Vinka Nikićević Beraha navela je da je dobila izveštaj Okružnog zatvora o optuženom Vladu Draganiću u kom se navodi da je imao probleme u lumbalnom delu kičme i da mu se dozvoli da ustane kada ima tegobe.

14.15 - Karapandžić sa zavojem na ruci

U Specijalni sud polako pristižu ostali optuženi sa braniocima. Među njima je i Boris Karapandžić koji je na današnje ročište stigao sa zavojem na ruci, a kako se i gde povredio nije poznato.

Podsetimo, Karapandžić je nedavno bio u fokusu javnosti zbog navodne tuče sa svojom suprugom. Tada je primljen go i bos u Urgentni centar u ranim jutarnjim časovima. Njega je tada našao prolaznik koji je rekao da je Karapandžić bio pogubljen, da nije znao gde se nalazi, a policiji je prvobitno rekao da ga je neko napao. Nakon što mu je ukazana lekarska pomoć, pušten je na kućno lečenje.

13.50 - Optuženi stižu u sud

