Nastavlja se suđenje Miki Aleksiću za silovanje i polno uznemiravanje polaznica škole glume: Žrtve iznose NOVE DETALJE

Suđenje Miroslavu Miki Aleksiću, koji je optužen za silovanje i polno uznemiravanje nekoliko polazinica svoje škole, nastavlja se danas pred Višim sudom u Beogradu.

Na prethodnom suđenju saslušana je N. V., devojka koju je Aleksić, prema optužnici, polno uznemiravao, ali i njena najbolja drugarica I. Z., koja je preživela seksualno zlostavljanje.

Devojka N. V. govorila je da je prvi put za školu glume "Stvar srca" čula od komšinice kada je imala šest ili sedam godina, a da joj je bila želja da ide na glumu. Roditelji su je u tome podržavali jer je "Aleksić bio cenjen u društvu".



Kako je ispričala, Aleksića su oslovaljavali sa Mika, a on je tražio da mu "persiraju i poštuju ga". Na pitanje Aleksićevog branioca da li je bila šef grupe u školi, on je rekao da nije, već da je neko drugi bio miljenik.

- Šef se nije birao po sposobnosti i zalaganju, već na osnovu toga ko je bio miljenik. Mi se nismo mnogo razlikovali. Svi smo jednako dolazili na časove, a morali smo da radimo sve zadatke jer ako ih ne uradimo bili bismo kažnjeni - ispričala je N. V.

Na pitanje koje su bile kazne, ona je odgovorila: "Odlazak na umivanje uz rečenicu 'mrš na umivanje', ponižavala bi se kažnjena osoba na osnovu fizičkog izgleda, pisali smo pravila grupe 100 puta u svesci".

Branilac Aleksića pitao je ovu devojku da li je osećala nelagodu, na šta je rekala da joj je situacija neprijatna i sada.

- Smatram za sebe da sam anksizona, povraćala sam i imala tremu pre svakog časa - rekla je ona i dodala joj je Mika branio da pričaju roditeljima šta se dešava na času.

- Kada vam je neko od sedme godine autoritet i slušate ga za sve stvari, tako se ni tada niko nije obratio roditeljima iz straha. Mika bi često degradirao roditelje u našim očima, pričao je da roditelji prema nama nisu iskreni, insistirao je da to bude naša stvar. Kada nas je Mika vređao, osećala sam se loše i povređeno, ali smatrali smo da to radi kako bismo se čeličili - ispričala je ova devojka i dodala da je Aleksić ulivao strahopoštovanje.

- Gradio je sebe kao Boga, da je on svevišnji, da sve zna i da nema mane. Pitao nas je pitanja na koja smo se plašili da damo netačan odgovor, kao naprimer: "Kakav si u seksu?". Izlazili smo na scenu i dodirivali jedni druge po vratu i butini i gledali reakcije. Tako smo istraživali erogene zone. Izlazili smo u parovima, često smo pričali o seksu, tada sam bila možda druga treća godina srednje škole - rekla je Aleksićeva žrtva i ispričala šta joj je on uradio 2018. godine.

- Htela sam da nastavim školovanje u Italiji 2018. godine. Plašila sam se to da mu saopštim jer znam kakvo mu je mišljenje. Otišla sam kod njega, to je bio moj poslednji čas, otišla sam u kancelariju, on nije sedeo gde inače sedi, nego na drugoj fotelji. Kad sam mu to saopštila, rekao mi je da sam glupa, u tom trenurku bilo mi je jako teško. Kada je to video, zagrlio me je i stisunuo za zadnjicu, po njegovom disanju i stisku sam shvatila šta je to bilo, video je kako se osećam i uradio je nešto što nisam želela. Bila sam zbunjena, nisam znala šta se dešava - ispričala je ona i dodala da je shvatila da to što je njoj uradio nije bila slučajnost.

- Čula sam da se to dešava i drugim devojkama, bila sam na moru zajedno sa I.Z. i drugarica nas je pitala da li neka od nas planira da upiše FDU. Tada nam je rekla da ne znamo šta se dešava na pripremama i da Mika ljubi devojke i da ih pipa za donji veš. Tada sam shvatila da je stisak bio jedna stvar, a ljubljenja i ovo nisam mogla da svarim - ispričala je ova devojka.

Kako je rekla, ubrzo je počela da ima problem sa spavanjem.

- To je bila 2018. na 2019. godinu i tada mi je I.Z. javila da se to dešava. Mika je izabrao da za glumu sprema nju, tražio je da je poljubi i stavljao joj ruke u donji veš. Svaki put je išao sve dalje i dalje, a dok sam se trudila da budem podrška, imala sam probleme sa spavanjem - rekla je ova devojka.

Na pitanje da li ju je savetovala da ispriča roditeljima, ona je odgovorila: "Rekla sam da se suprotstavi, a znala sam da nije".

Inaće, Aleksić je optužen za četiri četiri krivična dela silovanja, od toga dva u produženom trajanju i pet krivičnih dela polnog uznemiravanja, od čega su dva, takođe, kvalifikovana u produženom trajanju.

Glumica Milena Radulović prva je prijavila Aleksića za silovanje, a potom su se optužbama protiv njega pridružile i druge devojke, među kojima je i glumica Iva Ilinčić.

Autor: