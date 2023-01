"AŠOVOM GA UDARAO PO VRATU, PA NOŽEM IZBO PO STOMAKU!" UŽIVO Lalić opisao kako je Miljković SUROVO ubio NJEGA!

U Specijalnom sudu u Beogradu, za 14.30 sati zakazan je nastavak suđenja Veljku Belivuku, Marku Miljkoviću i ostalim optuženima za sedam ubistava, otmice, silovanje, trgovinu drogom i oružjem.

15.30 - O otmici Veličkovića

Janković: Ajmo sad o otmici Gorana Veličkovića. Kako sam ja obučen?

Lalić: Ja koliko se sećam da si imao sivkastu ili plavkastu majicu i teksas bermude.

Janković: Dobro, ja nisam bio tamo. Ostali?

Lalić: Ja sam imao farmerke, torbicu oko struka, nosili smo fantomke, u stvari one potkape za skijanje i motor. Ja Miloš Budimir, Veljko i Dejan Tešiš nismo imali maske, mislim da ti jesi

Janković: Da li dobijam drogu, novac, za navodnu otmicu Veličkovića?

Lalić: Mislim da za tu konkretnu likvidaciju, nisam siguran koliki ti je iznos isplaćen.

Janković: Meni niko evro nije isplatio

Lalić: Od čega živiš?

Janković: To je moja stvar, ovde ja tebi postavljam pitanja

Janković: Neku torbu si pominjao?

Lalić: Jeste, crnu, iz nje smo izvadili trake i zalepili mu noge i ruke

Janković: Kojim je vozilom Veličković odvezen?

Lalić: Ne mogu da shvatim o kom automobilu govori. Smartom od klinike, a maksi doblom sa tovarnim prostorom posle otmice. Tu su bili Janković i Belivuk

Janković: Reci o Veljku Banoviću, da li si video mene i Belivuka da idemo da slikamo tu neku kuću?

Lalić: Meni je Belivuk to rekao, rekao mi da kupim telefon i mts karticu, znam da sam ga platio 11.000 dinara, to je bio neki kineski telefon na akciji, znam da sam tražio neki da mu rade mape i to. U toj kući, mislim da su ta odela preneta u Ritopek, Veljko je nabavio lovačka odela, koja ste nosili za tu priliku. Znam da ste ih doneli blatnjava, stajala su tu u kući

Janković: Da li mi je neko nudio nešto da idem s Veljkom da lociramo Banovića?

Lalić: Ne znam ja to, ali znam da jeste išli

Sudija: Koji je vaš interes da te stvari radite bez novca?

Lalić: Rat klanova, da čistimo škaljarski klani da na kraju zarađujemo i više novca

Janković: Da li je meni neko pretio?

Lalić: Ti si bio ispod radara, nije. Evo jedna naša prepiska gde ti kupuješ vazdušnu pušku i stavljaš je na bocu za ronjenje, ubijaš svrake i kažeš kako si zabranio prelet svraka na Čukarici. Ta puška je plaćena 3.000 evra, to si radio iz hobija. A pre toga si ih hranio mesom

Janković: Taj telefon, kineski koji si kupio, gde je on?

Lalić: Nisam siguran, ja sam čistio tu kuću u cilju sklanjanja kompromitujućih sadržaja

Janković: Da li je merena udaljenost do kuće i odakle?

Lalić: Jeste, 160 metara odakle je trebalo da se izvrši opaljenje. Fotografisali ste, Veljko je platio taj foto-aparat 1.500 evra i uglavnom je stajao kod mene. Neko od vas je merio udaljenosti. Nisam siguran čime je mereno, ali ima neka opcija i foto-aparatom po fokusu

Janković: Ko ti je rekao kolika je udaljenost?

Lalić: Ja, ti, Veljko, Marko komentarisali smo to desetinama puta. Mene je više zanimalo kako pobeći sa te lokacije, ono u čemu bih ja učestvovao. Jedna je bila da se raskomada u kombiju, a druga da se iskopa rupa i da se napuni kiselinom i tu ubaci, razrađivali smo to kao plan

Janković: Ko je trebao da puca?

Lalić: Ti, Veljko se nudio, čak je insistirao.

Janković: Kada je slikano?

Lalić: I danju i noću, pokazivali ste slike.

Janković: Jel može da bude to slika iz nekog restorana?

Lalić: Ne može, video sam desetine slika, čovek sed, proćelav i kako puši na terasi, i ikonu ispred vrata. Sećam se kada ga je prodao onaj Mandin brat, Miljković je saznao tačnu lokaciju. Probali smo i preko belih strana, al nismo uspeli.

Janković: Kada ja nelegalno prelazim u Crnu Goru?

Lalić: U oktobru, sećam se prepiske, Veljko je pričao kako si ih dobro opalio. Ne znam kako si prešao granicu, ja sam pokupio Veljka i Marka kada su ilegalno prešli granicu u povratku, za tebe ne znam. Ti uglavnom, dosta stvari radiš na svoju inicijativu, odvojiš se da se ne bi spajao

Janković: Da li si me video u Crnoj Gori?

Lalić: Da, na slikama, video sam ti nogu

Janković: Poslednji put sam bio 2006, 2007. godine

Lalić: Možda legalno

Janković: Opiši kuću u kojoj se to tamo desilo?

Lalić: To je tamna kuća, ima škure, ima dvorište, video sam fotgrafije i koje su bile u medijima i koje nisu.

Janković: Ta soba, u kojoj se navodno nalaze pet otmičara, koliko je udaljena od sobe u kojoj su Radulović, Spahić i Hodžić?

Lalić: Ne znam, mislim da je prvi ušao Veljko, ti pa Marko.

Janković: Veljko sa 150 kila ulazi prvi?

Lalić: Nije prvi put

Janković: Jesmo li nosili pancire?

Lalić: Vas trojica jeste, za dvojicu iz Crne Gore ne znam

15.10 - O Mirku Kojiću, Gligorijeviću, otmicama

Lalić je potom ispričao da su kuma Marka Miljkovića, Mirka Kojića, koji se i dalje vodi kao nestao namamili tako što su ga namamili na jedan parking u Radničkoj ulici, pritrčali mu kao policajci i potom ga oteli.

Janković: Šta je bio motiv?

Lalić: Moje mišljenje je da je bio finansijski, i mislim da ste učestvovali u ubistvu ovih vlasnika Pink taksija, Miljković mi je sigurno opisao kako je udario ašovom po vratu i da bi da bi bio siguran nekoliko puta ubo lovačkim nožem u stomak a onda zakopao. Rekao je da se debeli uplašio, a ja mislim da je Debeli bio Kojić

Janković: Koja još ubistva? Ko je zakopan?

Lalić: Neki Ranković mislim da je, a drugi je vlasnik Pink taksija. Mislim da jeste ali bi bilo neumesno da sada pričam o tome

Janković: Neću dalje da se širim, zašto nisi to ranije ispričao?

Lalić: Jesam, u pisanoj izjavi.

Janković. Gligorijević, gde se ja nalazim tokom otmice?

Lalić: U kući, na spratu, to je na tavanu. On je otet na spratu a ti si bio jedan sprat više. Nisam bio tu, ali sam te video u krvavom kobinezonu i tebe i Veljka i Marka

Janković: Mene pedantnog viđaš u krvavom kombinezonu?

Lalić: Jeste, spremaš se da se istuširaš. On je dosta često obitavao u toj kući.

Janković: Ti si govrio da si ti čistio oružje?

Lalić: Ispričao sam, ti si nosio hekler i dao Veljku da ispali tri metka pre otmice Ljepoje. Ja, ti i Draganić smo ga čistili

Janković: Reci mi koji sam konkretan zadatak imao prilikom te otmice Gligorijevića?

Lalić: Znam sigurno da si učestvovao u uništavanju tela. Bio si u krvavom kombinezonu, pričali ste o tome.

Janković: Nisam nosio kombinezone nikakve, to nije istina.

Lalić: To je tvoja teza, nosili su one kombinezone na tregere i one HTZ cokule

Janković: Koje su boje bili ti kombinezoni?

Lalić: Sivi, sa crnim ili teget prišivačima na kolenima

Janković: Koji je telefon nosio Gligorijević? Gde je završio?

Lalić: Ajfon, ja sam sa Markom Budimirom pregledao poruke, a onda sam ga po Miljkovićevom nalogu ostavio na stadionu, on se kucao dva ili tri dana sa nekim njegovim kontaktom, dok nije posumnjao i tražio sliku, a onda mi je naložio da ga uništim i bacim u kontejner.

Janković: Šta si video tada u kući?

Lalić: To mi je upečatljiv momenat jer sam prvi put ušao u kuću, ne znam da li mi je neko otvorio

Janković: Da li sam imao neku finansijsku korist od te otmice?

Lalić: Ne da ja znam, to je bukvalno bilo rešavanje navodne pretnje po život Veljka i Marka

Janković: Priča se o nekoj snajperskoj pušci koju je doneo na stadion, kada?

Lalić: To je bilo pre ubistva, Veljko mi je rekao da ste merili razdaljinu odakle može da se puca iz te puške

Janković: Kada tačno?

Lalić: Možda dve nedelje pre ubistva

Janković: Da li je on taj snajper u nečemu doneo?

Lalić: Doneo ga je u nekoj crnoj torbi. Video sam taj snajper na stadionu, 100 posto. Delovao mi je kao nižeprosečno lovačko oružje. Ti si rekao da cev nije dobra

Janković: Ja nisam ništa. Gde sam ja to proveravao?

Lalić: Ne znam, Veljko mi je rekao, da su tako dobil potvrdu. Oni su sumnjali da on zapravo neće da proda te ubice iz škaljarskog klana, nego da hoće njih da navuče na taj neki sastanak

Janković: Kako ti znaš da se ja razumem?

Lalić: Ti si mi pričao da prilikom krivičnih dela imaš taj neki laser da se utvrdi putanja hica. Evo reći ću da za Veljka Banovića možeš da pucaš sa 160 metara zatvorenih očiju, ti si odabrao tu municiju.

Janković: Koji snajper? Ja ti nisam pričao da ću nekoga da gađam.

Lalić: Uf

Janković: Šta znači to uf sudija

Lalić: Izvinite što sam uzdahnuo

Sudija: Jel se vi Laliću razumete u oružje?

Lalić: Išao sam u streljanu, znam da je Miljković rekao za šine da je greška što je korišćen manji kalibar i da je zato mogao da trči, pa se posle toga preško na veći kalibar. Janković mi je pričao kad ide na ta takmičenja da koristi veći, dosta smo pričali o tome.

Janković: Kako se proverava oružje?

Lalić: Ja znam vizuelno da može

Janković: Da li sam išao na strelište da probam tu pušku i da li si ti video? Pričam o Gligorijeviću koji je navodno doneo tu snajpersku pušku?

Lalić: Nisam video

Janković: Da li je nađen moj DNK?

Lalić: Ti si bio vrlo pažljiv, nisi masku skidao ni u klanici

Janković: Nisam bio ni u kakvoj klanici. Ta puška je bila namenjena za nešto?

Lalić: Ja sam rekao da nam je predstavljeno tako da je za napad. Tu pušku je Miljković čuvao jer je bio ubeđen da je na njoj Gligorijevićev DNK, pa da potkrepi nestanak. Ako se negde nađe ta puška, već je bio osuđivan, da se raspiše poternica za njim jer je i posedovanje krivično delo.

Janković: Na osnovu čega sam zaključio da navodno nije adekvatna?

Lalić: Veljko mi je rekao da si ti rekao da nije dobra optika. S tobom je najviše vremena u okviru grupe proveo Miljković i Draganić, pa ja

14.46 - Svedok saradnik Lalić za govornicom

Sudija Vinka Beraha Nikićević pozvala je svedoka saradnika Srđana Lalića da izađe za govornicu, koja se nalazi u središtu najveće sudnice Specijalnog suda.

Optuženi Marko Budimir, rekao je da nema pitanja, pa je sudija pozvala da se sami jave optuženi koji žele da ga ispituju. Za reč se javio optuženi Nebojša Janković.

Sudija je konstatovala i da je Miljković podigao ruku sa optuženičke klupe, ali je prokomentarisala "dosta je bilo", verovatno pošto je skoro četiri ročišta ispitivao Lalića.

Janković: Da li ste videli na koji način se finansiraju navodni članovi kriminalne grupe?

Lalić: Jeste, video sam. Belivuk je davao, i meni. Od većih iznosa 5.000 i 10.000 evra, bilo je pokrivanja i manjih troškova, od 200, 300 evra.

Janković: Da li si video da mene neko finansira?

Lalić: Bio ti je finansiran odlazak u Tursku, bili smo na istom letu, finansirali su Belivuk, Miljković i Zvicer.

Janković: Koliko mi je novca dato?

Lalić: Ne znam koliko ti je novca dato, rekao si mi da si dobio roleks, koji sam video i 100.000 evra, za ubistva u Crnoj Gori

Janković: Jesi li video novac? Tri stana su mi pretrešena, nigde taj sat nije nađen.

Lalić: Jeste, ti si mi pričao. Za roleks smo zajedno gledali na internetu da li je čelik, belo zlato.

Janković: Ko je proveravao lojalnost pripadnika grupe?

Lalić: Na mnogo načina, evo ti si bio kod mene u stanu, pala je rešetka za veš i ti si 15 minuta bio ukočen, potpuno si se promenio došlo mi je da ti kažem da ti ne preti opasnost. Tada si došao kod mene da ti dam 15.000 evra, koje ti je Belivuk poslao

Janković: Mnogo lažeš, nikada mi ni jedan evro nisi dao. Lažeš i za to padanje, nisam strašljiv, četiri ratišta sam prošao. Kako je proveravana lojanlnost sam pitao?

Lalić: Pita recimo mene neko šta misliom o nekome, gde ide, šta komentariše i tako.

Janković: Tako? To su rekla kazala stvari

Lalić: Braća Budimir su recimo kada sam imao koronu došla dva puta da me obiđu, kao da vide, u stvari da provere da nisam napustio zemlju

Janković: Da li sam i kako koristio resurse i infrastrukturu grupe?

Lalić: Jesi, koristio si kuću u Ritopeku za oružje. Dan pre ubistva LJepoje si bio u Ritopeku, Belivuk je pucao u džakove, a ti si vadio ta zrna da ih poneseš i baciš. Ti si stvarno pedantan, precizan, hrabar.

Sudija: U čemu je pedantan?

Lalić: U bilo čemu što radi.

Janković: Koja sam kola vozio?

Lalić: Forda, mercedes A klase, blindu od Šarca si ti uzeo da skloniš, ti si doneo ključeve da skloniš kod mene. To ti je bio zadatak, rekao si da si sklonio blindu da ne stoji na ulici.

Janković: Kod koga se nalaze sredstva za finansiranje grupe?

Lalić: Kod Veljka i Marka, to je novac od droge od Zvicera, znam da su se kuckali i da je bio i neki problem između njih oko novca

Janković: Da li sam vozio tovare sa drogom?

Lalić: Jesi, bio sam prisutan u Barseloni. U kamionu te zaustavila policija u Francuskoj

Janković: Da li grupa simbolično zarađuje 2019. godine, kako si pričao?

Lalić: Pa da, ja sam tako to video, na osnovu sebe i ostalih članova

Janković: Pa jel vozi tovare droge ili zarađuje simbolično?

Lalić: To ste ti i Marko Budimir, rekli ste mi da ste uzeli između 40 i 50.000 evra.

Janković: Jesam li dolazio na utakmice, na stadion?

Lalić: Ti si imao najrazvijeniju bezbednosnu kulturu, samo si nekoliko puta kročio 2020. I to si uvek nosio masku

