"ZABRANIO PRELET SVRAKA NA ČUKARICI" - Svedok Lalić sve vreme ponižavao Jankovića: Ukočio si se na 15 minuta kad je PALA ŽICA ZA VEŠ

Današnji nastavak suđenja optuženim pripadnicima klana Veljka Belivuka obeležila je žustra polemika između svedoka-saradnika Srđana Lalića i optuženog Nebojše Jankovića, bivšeg pripadnika 63. padobranske brigade.

Odmah je počelo žustro, odnosno već "tradiocionalnom" prozivkom od strane Lalića, koji je na početku spuštao optuženog.

Na pitanje Jankovića "ko je proveravao lojalnost pripadnika grupe?", misleći na spremnost "vojnika", Lalić je otkrio šta se dešavalo tokom susreta sa Jankovićam u stanu.

- Na mnogo načina, evo ti si bio kod mene u stanu, pala je rešetka za veš i ti si 15 minuta bio ukočen, potpuno si se promenio došlo mi je da ti kažem da ti ne preti opasnost. Tada si došao kod mene da ti dam 15.000 evra, koje ti je Belivuk poslao - rekako je svedok-okrivljeni aludirajući na to kako je Janković navodno bio toliko plašljiv da ga je prestravio pad žice za sušenje veša.

"Mnogo lažeš, nikada mi ni jedan evro nisi dao. Lažeš i za to padanje, nisam strašljiv, četiri ratišta sam prošao", odgovorio je Janković..

Usledilo je pitanje o motivima ubistva vlasnika Pink taksija Mirka Kojića. Janković je upitao "šta je bio motiv".

- Moje mišljenje je da je bio finansijski, i mislim da ste učestvovali u ubistvu ovih vlasnika Pink taksija, Miljković sigurno opisao mi je kako je udario ašovom po vratu i da bi da bi bio siguran nekoliko puta ubo lovačkim nožem u stomak a onda zakopao. Rekao je da se debeli uplašio, a ja mislim da je Debeli bio Koji - naveo je Lalić.

"Ti si mi pričao da prilikom krivičnih dela imaš taj neki laser da se utvrdi putanja hica. Evo reći ću da za Veljka Banovića možeš da pucaš sa 160 metara zatvorenih očiju, ti si odabrao tu municiju" dodao je Lalić.

Janković: Koji snajper? Ja ti nisam pričao da ću nekoga da gađam. Lalić: Uf Janković: Šta znači to uf sudija Lalić: Izvinite što sam uzdahnuo

Sudija: Jel se vi Laliću razumete u oružje?

Lalić: Išao sam u streljanu, znam da je MIljković rekao za šine da je greška što je korišćen manji kalibar i da je zato mogao da trči, pa se posle toga preško na veći kalibar. Janković mi je pričao kad ide na ta takmičenja da koristi veći, dosta smo pričali o tome.

Janković: Kako se proverava oružje? Lalić: Ja znam vizuelno da može Janković: Da li sam išao na strelište da probam tu pušku i da li si ti video? Pričam o Gligorijeviću koji je navodno doneo tu snajpersku pušku? Lalić: Nisam video Janković: Da li je nađen moj DNK? Lalić: Ti si bio vrlo pažljiv, nisi masku skidao ni u klanici Janković: Nisam bio ni u kakvoj klanici Janković: Ta puška je bila namenjena za nešto?

Lalić: Ja sam rekao da nam je predstavljeno tako da je za napad. Tu pušku je Miljković čuvao jer je bio ubeđen da je na njoj Gligorijevićev DNK, pa da potkrepi nestanak. Ako se negde nađe ta puška, već je bio osuđivan, da se raspiše poternica za njim jer je i posedovanje krivično delo.

Janković: Na osnovu čega sam zaključio da navodno nije adekvatna? Lalić: Veljko mi je rekao da si ti rekao da nije dobra optika. S tobom je najviše vremena uokviru grupe proveo Miljković i Draganić, pa ja

Janković: Da li dobijam drogu, novac, za navodnu otmicu Veličkovića? Lalić: Mislim da za tu konkretnu likvidaciju, nisam siguran koliki ti je iznos isplaćen. Janković: Meni niko evro nije isplatio Lalić: Od čega živiš Janković: To je moja stvar, ovde ja tebi postavljam pitanja Janković: Neku torbu si pominjao?

Janković: Reci o Veljku Banoviću, da li si video mene i Belivuka da idemo da slikamo tu neku kuću? Lalić: Meni je Belivuk to rekao, rekao mi da kupim telefon i mts karticu, znam da sam ga platio 11.000 dinara, to je bio neki kineski telefon na akciji, znam da sam tražio neki da mu rade mape i to. U toj kući, mislim da su ta odela preneta u Ritopek, Veljko je nabavio lovačka odela, koja ste nosili za tu priliku. Znam da ste ih doneli blatnjava, stajala su tu u kući Janković: Da li mi je neko nudio nešto da idem s Veljkom da lociramo Banovića? Lalić: Ne znam ja to, ali znam da jeste išli Sudija: Koji je vaš interes da te stvari radite bez novca? Lalić: Rat klanova, da čistimo škaljarski klani da na kraju zarađujemo i više novca

Janković: Da li je meni neko pretio? Lalić: Ti si bio ispod radara, nije. Evo jedna naša prepiska gde ti kupuješ vazdušnu pušku i stavljaš je na bocu za ronjenje, ubijaš svrake i kažeš kako si zabranio prelet svraka na Čukarici. Ta puška je plaćena 3.000 evra, to su radio iz hobija. A pre toga si ih hranio mesom Janković: Taj telefon, kineski koji si kupio, gde je on? Lalić: Nisam siguran, ja sam čistio tu kuću u cilju sklanjanja kompromitujućih sadržaja

Janković: Da li je merena udaljenost do kuće i odakle? Lalić: Jeste, 160 metara odakle je trebalo da se izvrši opaljenje. Fotografisali ste, Veljko je platio taj foto aparat 1.500 evra i uglavnom je stajao kod mene. Neko od vas je merio udaljenosti. Nisam siguran čime je mereno, ali ima neka opcija i foto aparatom po fokusu

Janković: Ko ti je rekao kolika je udaljenost? Lalić: Ja, ti, Veljko, Marko komentarisali smo to desetinama puta. Mene je više zanimalo kako pobeći sa te lokacije, ono u čemu bi ja učestvovao. Jedna je bila da se raskomada u kobiju, a druga da se iskopa rupa i da se napuni kiselinom i tu ubaci, razrađivali smo to kao plan Janković: Ko je trebao da puca? Lalić: Ti, Veljko se nudio, čak je insistirao. Janković: Kada je slikano? Lalić: I danju i noću, pokazivali ste slike.