DETALJI TRAGEDIJE U KURŠUMLIJI - Evo kako se beba ugušila! RODITELJI U DOM ZDRAVLJA DONELI MRTVO DETE!

Šestomesečni Vuk R. je imao jaku respiratornu infekciju, a kobne noći mu je pozlilo, dobio je visoku temperaturu i obilno je povraćao.

Dečaka Vuka R., starog svega šest meseci, roditelji su doneli mrtvog u Dom zdravlja u Kuršumliji u noći između 27. i 28. januara. Lekari su učinili sve da mu pomognu, obavili su reanimaciju, nažalost, bilo je prekasno.

Beba je danima bolovala od teške respiratorne infekcije i dan pre tragedije bila je u Domu zdravlja na pregledu. Te kobne noći dečaku je naglo pozlilo, dobio je visoku temperaturu i obilno je povraćao. Iako su ga roditelji odmah odveli u hitnu službu, nije mu bilo spasa.

O tragediji je odmah obaveštena policija, a Tužilaštvo je naložilo hitnu obdukciju.

Mali Vuk sahranjen je juče na lokalnom groblju u Markoviću, a sahrani su prisustvovali mnogobrojni rođaci, prijatelji i meštani.

Umro im na rukama

Prema rečima rođaka porodice preminulog dečaka, tragedija se najverovatnije desila jer se dete ugušilo tokom spavanja od povraćanja.

- Vuk je danima bio bolestan. Imao je visoku temperaturu, povraćao, ali se i gušio od kašlja. Vodili su ga u dom zdravlja i lekari su rekli ima virusnu infekciju. U četvrtak su išli na kontrolu i dete je dobilo potrebnu terapiju i otišli su kući. Iako je bio bolestan, sve je bilo uobičajeno kao kada se malo dete razboli. Ništa nije ukazivalo da će biti nekih komplikacija. Međutim, u noći između petka i subote, 28. januara, dok su svi spavali, on je počeo da povraća i da se guši. Da li se on ugušio od povraćanja ili mu je pozlilo od jakog kašlja, to niko živi sada ne zna. Pokazaće valjda obdukcija. Kada su primetili da se Vuk guši, Rodoljub i Kristina su ga zgrabili i oko 4.30 ujutru doneli u hitnu službu Doma zdravlja. Međutim, našem anđelu nije bilo pomoći. Kažu da su lekari odmah skočili, brzo reagovali, ali nije mu bilo spasa. Beba je već bila izdahnula, bukvalno njima na rukama - otkriva za Informer rođak porodice i dodaje:

- Tuga neopisiva! Ovo se ni najgorem neprijatelju ne može poželeti. Rodoljub i Kristina su neutešni. Majka je pod lekovima, ne zna za sebe i noćima ne spava. Oni imaju starijeg sina Relju, koji ne zna šta se desilo. Ovakvu tragediju Kuršumlija ne pamti! Svi koji ih poznaju su šokirani i tužni zbog njihovog gubitka, pogotovo rođaci. Vuk je juče sahranjen na groblju u Markoviću. Bilo je izuzetno tužno i potresno.

Ove informacije za Informer potvrdila je i direktorka Doma zdravlja u Kuršumliji dr Uranija Petrović.

- Dečak je nekoliko dana pre smrti lečen kod nas u Domu zdravlja od teške respiratorne infekcije. Mnogo je povraćao i imao je visoku temperaturu. U noći između petka i subote u našu ustanovu doveli su ga roditelji, ali on je već bio mrtav, bez znakova života. Odmah smo krenuli sa oživljavanjem i ukazivanjem prve pomoći, nažalost, nije mu bilo pomoći. Odmah smo obavestili policiju, a Više javno tužilaštvo je naložilo obdukciju. I u našem Domu zdravlja se sprovodi unutrašnji vanredni nadzor kako bi se ustanovilo da li je eventualno bilo propusta tokom lečenja od strane lekara - kaže dr Petrović.

Treća tragedija

Podsetimo, ovo je treća beba na teritoriji Topličkog okruga koja je preminula u poslednjem periodu. Ranija dva slučajeva zabeležena su u Prokuplju i Žitorađi.

I pre desetak dana u Dečju bolnicu "Olga Dedijer" na Karaburmi u Beogradu roditelji su takođe doneli mrtvu bebu staru osam meseci. Kako je tada potvrđeno za Informer u KBC "Zvezdara", kojoj pripada ova bolnica, roditelji su došli sa devojčicom koja nije davala znake života. Telo novorođenčeta prevezeno je na Vojnomedicinsku akademiju (VMA) radi obdukcije kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti. Još uvek se čekaju rezultati, ali prema prvim informacijama, najverovatnije se radi o sindromu iznenadne smrti.