ODLOŽENO SUĐENJE DARKU ŠARIĆU: Branioci traže izuzeće sudije

Suđenje Darku Šariću i još 15 okrivljenih odloženo je u Specijalnom sudu u Beogradu, jer su branioci tražili izuzeće novopostavljenog sudije u Veće koje im sudi Siniše Petrovića.

Kako je u ime svih optuženih rekao Šarićev branilac, sudija Petrović je već sudio ovim okrivljenim u procesu za trgovinu drogom i sudio ih.

- On je imao višestruke procesne uloge kad su u pitanju ovi okrivljeni – rekao je Katančević. – Već im je sudio i osudio ih, pa je dovedena u pitanje njegova pristrasnost, naročito što je Apelacioni sud pojedine oslobodio. Ako bi on sad sudio, okrivljenima bi bilo povređeno pravo na pravično suđenje. Mi ne bi mogli da mu dokazima izmenimo stav po pitanju krivice osumnjičenih, jer su ova dva predmeta blisko povezana. On ne može objektivno da sagleda činjenice i donese objektivnu presudu.

Drugi branilac Danilo Šarić kazao je da je neshvatljivo da je predsednik Višeg suda doneo odluku da u Veću bude Petrović, kad se zna da im je već sudio, ali i da je doneo presude po sporazumima o priznanju krivičnog dela za devet okrivljenih.

Branilac je kazao da je sudiji Petroviću proces donošenja odluke u ovom postupku kontaminiran i on je sa velikom izvesnošću doneo raniju presudu, što je ušlo i u deo pravosnažne presude.

Naredno pretres zakazan je za 3. mart.

