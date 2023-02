"ZVICER IMA KONTAKTE U STRANIM SLUŽBAMA" Lalić o pripremi nereda i atentatu na Vučića: 400 navijača bilo pod kontrolom Belivuka

U Specijalnom sudu u Beogradu danas ispitivanjem okrivljenog-saradnika Srđana Lalića nastavljeno je suđenje organizovanoj kriminalnoj grupi Veljka Belivuka i Marka Miljkovića čiji se pripadnici potvrđenom optužnicom terete za sedam ubistava, trgovinu drogom, nezakonito držanje i nošenje oružja, otmice i silovanje.

Vođa organizovane kriminalne grupe Belivuk nastavio je ispitivanje Lalića. Za ovu nedelju zakazana su četiri ročišta, na prvom u ponedeljak je Lalića ispitivao Miloš Budimir, dan kasnije Nebojša Janković i zatim je pitanja počeo da postavlja optuženi Draganić, nakon kojeg su usledili i Nemanja Đurić i Belivuk.

Lalić je tokom jučerašnjeg ispitivanja ponovio da je Miljkovićevo mišljenje bilo bitnije u grupi od Belivukovog, što se, kako tvrdi Lalić, nastavlja i na suđenju, gde Miljković vodi odbranu umesto advokata.

18.00 - Prekinuto ročište

Sudija je prekinula ovo ročište, na sledećem će, kako je najavila sudija biti prikazene fotografije iz Humske, Livadica i Ritopeka

Sada su na redu procesni predlozi, prvi je ukidanje pritvora zatražio advokat okrivljenog Aleksandra Vučeljića.

Takođe, advokatica Sanja Ćeriman zatražila je isto za svog branjenika Aleksu Stošića.

17.22 - Miljković se javio za reč

Miljković: Imam oko 15 pitanja. Koje boje je sveska koju si predao tužilaštvu?

Lalić: Nema boju, ima neku aplikaciju, napred sat, pozadi ne znam. Pisao sam pisanom ćirilicom, plavom hemijskom

Miljković: Da li si nekada video pakete za eksploziv?

Lalić: Nisam siguran, mogu da pretpostavim

Miljković: Nemoj to da radiš. Šta sadrže ti paketi?

Lalić: Zavisi

Miljković: Kakve su pakete nama navodno pravili i za šta?

Lalić: Došli su u dva plastična kofera, imali su neke žice, detonatore, aktivirali su se motorolama

Miljković: Gde su završili ti paketi?

Lalić: U Ritopeku, a posle ne znam

Miljković: Sa sve tim koferčićima?

Lalić: Bile su dve eksplozivne nprave

Miljković: Kako se nisi setio dok sam te ja ispitivao za taksiste, a onda si se setio kad te pitao Janković isto to? Ja sam ti postavio isto pitanje, a ti se kasnije hop, setio dva ubistva. Ja ne ulazim u tvoju imaginariju u glavi, ja sam mogu da ispričam da si ti heklerom izrešetao 500 ljudi. Gde da nađemo to telo? Kako mi to da proverimo?

Lalić: Sklopiće se kockice

Miljković: Da li tužioci imaju skaj od nekoga drugog?

Lalić: Ja znam da tvoja ljubavnica ima skaj koji sam ja nabavio

Trenutno je rasrava u sudnici zbog pominjana tužilaca.

Miljković: Neću ja da pitam šta njima odgovara, što mi nisu stavili više ubistava nego samo šest?

Marko Miljković izašao je vidno iznerviran i sve vreme viče.

Lalić: Konstatovali smo za Anu, da je lepša od tvoje supruge

Miljković: Pa znam i ja za tvog dečka Borisa Vojinovića i devojku sa kojom si bio koja je šišala kerove

Miljković: Rekao si da je Zema trebalo da se okumi sa Miletom Radulovićem? Gde je pop ako su trebali da s eokume?

Lalić: U crkvi

Miljković: Koje Lalić ima materijalne dokaze za ubistva?

Sudija: Odbija se

Miljković: Pa onda nemam više pitanja, to sam hteo da pitam za svakog pojedinačno

Advokat Vlada Petrović: Da li su pripadnici srpske policije i vojske učestvovali u pripremi državnog udara?

Lalić: Sve što sam znao rekao sam, znam da je bio uključen ceo kavački klan i sve njihove pozicije. Možda mogu da pretpostavim

Advokat Vlada Petrović: Da li je neko od ovde optuženih bio u dosluhu sa nekim iz vojke ili policije, službe i ako jeste, ko je imao kontakt?

Za reč se javila advokatica Filipa Ivanovskog, Miljana Perendija, koja je rekla da se protivi ovom pitanju.

Advokat Vlada Petrović: Ovde se suočavamo sa ozbiljnim stvarima, gde se govori o planiranju atentata na predsednika. Imam razloga za ovo.

Lalić: Sva saznanja sam rekao što sam imao

Advokat Vlada Petrović: Neka se izjasni o neredima koje su navodno trebali da organizuju navijači, neka kaže jedno ime

Lalić: U tome je učestvovalo 400 navijača pod kontrolom Veljka Belivuka

Advokat Vlada Petrović: Da li je neko od tih navijača bio obučen za takve vrste akcija, diverzantskog ponašanja?

Lalić: Imaju huliganskog iskustva ogromnog

Advokat Vlada Petrović: Da li je neko bio obučen za postavljanje eksploziva

Lalić: Veljko je sa navijačima vežbao formacijsko kretanje, a Janković je stručnjak za sve tipove oružja. Kao i Draganić, a obučili su i Miljkovića

Advokat Vlada Petrović: Da li su u pripremi atentata osim crnogorskih učestvovale i druge službe, strane?

Lalić: Ne mogu da tvrdim, znam samo da su mi rekli da je Zvicer imao dobre kontakte i u stranim službama

Advokat Vlada Petrović: Je l neko bio određen da predvodi nerede i akcije van Beograda?

Lalić: Neko ko nije iz Beograda ne verujem da bi predvodio

Advokat Vlada Petrović: Da li planiran atentat na nekog drugog važnog čoveka u Srbiji ili samo na predsedmika, i da li je bilo planirano za članove njegove porodice?

Lalić: Nemam ta saznanja

Vladimir Petrović je zatražio da Lalić ne bude više svedok-saradnik, jer je imao blizak odnos sa Zvicerom, a može da završi neka poslove sa njim kad bude pušten.

Ivan Ninić, zastupnik Sanje Mihajlović, majke Gorana Mihajlovića: Objasnite kako je sve prošlo za ubistvo na šinama, kako je sve prošlo povoljno za klan?

Lalić: Ne znam tačno ko je, ali znam da je Miljković bio zadovoljan. Takođe, Zvicer im je posle dao po 50.000 evra da stanu na noge, kad su Belivuk i Miljković izašli iz zatvora

Ivan Ninić: Pošto je Belivuk na pripremnom ročištu rekao da njega osude, a da puste ostale, a on će raći sve o ubistvu Olivera Ivanovića i smrti Cvijana, šta znate o tome?

Lalić: To je bila obmana u dogovoru sa Lazarevićem, ništa ne znaju o tome, imali su samo za cilj za napakoste vladajućoj strukturi

17.11 - Nastavlja se glavni pretres nakon pauze

Belivuk: Prešao bih na tvog kuma Pavla, Paju. Rekao si da ste bili bliski, pa da ste kumovi, je l nešto kriješ oko njega?

Lalić: Ne

Belivuk: Ti nas savetuješ o nekom moralu, a onda naručuješ njegovo ubistvo?

Lalić: Lažeš, nikada to nisam tražio

Belivuk: Znači suprotno od istine je laž, koliko istina Laliću može da postoji?

Lalić: Jedna

Belivuk: Znači kad ti i Hrvatin različito ispričate neki događaj, a samo ti govoriš istinu šta onda radi Hrvatin?

Lalić: Postoji razlika u sećanju

Belivuk: Ako vi date totalno kontradoktorne izjave, kako su obe istina?

Lalić: Nisu kontradiktorne

Belivuk: Dobro, Hrvatin je sledeći pa ćemo ga pitati. Možda ste obojica napravili lapsus

Belivuk: Je l se ti i tužilaštvo negde razilazite, oni kažu da si peglao ljude?

Lalić: Rekao sam da nije postojala nikakva pegla

Belivuk: Znači tužilaštvo je pogrešilo

Sudija: Optužnica je pitanje, presuda odgvor, idemo dalje

Belivuk: Da li su Željko Kodžić i Vuk Vučinić bili deo naše grupe ?

Lalić: Koliko ja znam nije

Belivuk: Dobro, pošto mi tužilaštvo ne de da pitam oko mimoilaženja Hrvatinovog i Lalićevog iskaza, ja nemam više pitanja

Belivuk je zamolio samo da im se svima dostave transkripti, Miljković se javio za reč

16.35 - Pauza

15.56 - O Veljku Banoviću

Belivuk: Ajde da pređemo na Veljka Banovića. Navodno si saznao da je hteo da te ubije, a rekao si da je bio toliko naivan "nažalost"?

Lalić: Pa sada žalim za mnogim stvarima

Belivuk: Rekao si da je Banović član škaljarskog klana, a ja se pitam da li taj klan uopšte postoji, jer se oni spominju čitavo ovo vreme, a ja ne znam da je ijedan uhapšen

Belivuk: Za Lainovića, rekao si da si video sliku gde je navodno mrtav, šta si video?

Lalić: Mislim da mu je metak prošao sa strane, glava mu je bila izdeformisana, imao je tragove zgrušene krvi ispod nosa, imao je prepoznatljivu dlaku na licu. Slika je gde je on u raki, kleči na kolenima

Belivuk: Je l bled?

Lalić: Ne mogu da definišem bledoću

Belivuk: A je l vidiš Joku isto tako na slici? Je l on imao krv po licu?

Lalić: Ne znam da li ima na licu, imao je traku na ustima, kosa krvava, bio je vezan za stolicu koja je isto bila cela krvava

Podsetimo, Jovanu Jovanoviću Joki se svaki trag izgubio 2020. godine, a Srđan Lalić je sada u Specijalnom sudu otkrio da on nije više živ. Lalić je rekao da je on namamljen i ubijen u Španiji, a da su slike njegovog mučenja slate njegovim saradnicima.

Belivuk: Kako se vidi na slici, je l ceo?

Lalić: Mislim da mu se samo ne vide patike

Belivuk: Rekao si da si ga prvo video mrtvog pa ga prepoznao u novinama? Kako si mogao da ga prepoznaš?

Lalić: Pa prepoznao sam, to je taj čovek. Tučen je čekićem po potiljku, nije imalo toliko krvi po licu

Belivuk: Za Rista Kapetana si rekao da smo njegovo i Jokino ubistvo pratili lajv i da je to bilo u isto vreme, kad je to bilo?

Lalić: Novembar ili decembar

Podsetimo, Risto Kapetan je Risto Mijanović za čije ubistvo se sumnjiči Željko Bojanić u Istanbulu, a navodno su umešali i Radoje Živković i Zdravko Perunović.

Belivuk: U novimana se pojavio neki Risto da je nestao u Istanbiulu, je l to taj što pišu, je l prepoznaješ sliku?

Lalić: To je taj

Belivuk: Tursko tužilaštvo kaže da je otet 11. septembra

Lalić: Evo pomoći ću njihovom tužilaštvu, možda je tada ušao u CG, ali je otet kad smo se mi vratili iz Turske

Belivuk: Preći ću na državni udar, znači objavljuje se rat mafiji i mi svi bežimo u Tursku sa svojim pasošima na svoje ime?

Lalić: Da, Živković nam je obezbedio smeštaj preko svoje devojke turkinje Asija se zove

Belivuk: Koliko sam puta bio u Turskoj i zašto smo bežali ako nismo bili na poternici?

Lalić: Dva puta, a bežali smo jer smo morali da se sklonimo

Belivuk: Rekao si da je Miljković rekao da ako mene uhapse migrant se raznosi za 5.000 evra

Lalić: Pa ako nekoga uhapsse, o diverzihjama smo pričali poslednjih meseci pre hapšenja

Belivuk: Čime bismo to izveli?

Lalić: Pa nije me interesovalo, znao sa da ste imali neke pakete sa eksplozivom, razmišljali smo da li i neka ubistva time završimo. Neko ti je nudio da kupiš toga još, ali si reko da je to služba koja hoće da te navuče

Belivuk: Navodio si kako samo prva petorka, gde smo Miljković, Budimiri, ti i ja, jedini znali za taj državni udar, a onda si Jankoviću rekao da on to jako dobro zna

Lalić: Pa posumnjao sam jer si išao sa njim u Loznicu, a posle sam u medijima video šta ste tamo radili

Belivuk: Je l to znači da sam ja pripreman da izvršim atentat na Vučića?

Lalić: Ne bih to da tvrdim, ali znam da je Janković tada bio posle pod merama policije, ja sam mu rekao da može da spava kod mene. A ti si rekao da je on "matora paranoja"

Belivuk: Ti sad ništa nisi rekao

Lalić: Dao sam ti detaljnu analizu, zaključio sam da je Janković znao za državni udar jer ste otišli tamo sami i što je otišao uopšte sa tobom, a to nikome niste rekli

Belivuk: Sram ga bilo stvarno

Lalić: Pa nije hteo čovek da ga vide sa tobom, znao je i zašto

Belivuk: Šta je bilo na snimku nastalom navodno u Loznici, koje je oružje to, je l snajper?

Lalić: Pa neko opasno, nije dečija praćka. Ja sam snimak i slike video na televiziji i u novinama

Belivuk: Da sam nameštao ovaj odgovor ne bih bolji dobio

Belivuk: Rekao si Jankoviću da je dobro pitanje šta će nama 5 kila mruda (mine), a šta će škaljarskom klanu? Možda su oni hteli da dižu tržne centre

Lalić: Ne bih nikome da sudim

15.49 - O LJepoji

Belivuk: LJepoja, je l bio sumnjičav kad ste ga dovezli?

Lalić: Nisam primetio da jeste

Belivuk: Kako je savladan?

Lalić: Tešić ga je uhvatio sa leđa, ja za revere, pali smo zajedno

Belivuk: Dobro, reci mi ovo Laliću, spomenuo si neki hekler kod Jankovića i da sam ja pucao u džak sa peskom?

Lalić: Iz hira

Belivuk: Gledao si snimak kad sam ja prebio Vazurino obezbeđenje, kako sam ga udario?

Lalić: Pa prvo laktom u vilicu, to ti je bio prepoznatljiv udarac, a posle si uveo u petu dok je neko na zemlji

Belivuk: Koju nogu sam koristio?

Lalić: Ne znam, nisam bio toliko fasciniran da gledam taj snimak više puta

Belivuk: Ko to od nas mota Ljepoji žicu oko vrata?

Lalić: Ti i ja smo obmotali, pa ste ti i Hrvatin preuzeli.

Belivuk je pitao Lalića da li je Ljepoja ubijen u kući ili napolju.

Lalić: Nije u kući

Belivuk: Zašto si onda brisao pod?

Lalić: Ostao je Radojevićev DNK, bio je bos

Belivuk: Zašto nisi brisao kiselinom i varikinom?

Lalić: Jer sam mislio da će voda da skine

Belivuk: Zar ne bi trebao da imaš neku školu za to?

Lalić: Mogao si ti da završiš kurs u zatvoru

15.21 - O Mitiću

Belivuk: Mitić, Kome si davao motorole?

Lalić: Budimiru, Tešiću, Miljkoviću, podelio sam četiri

Belivuk: Pre ili posle nekog ručka u Miloševom konaku?

Lalić: Ja mislim posle

Belivuk: Da li možeš da se opredeliš da li je jedna bila kod mene ili Marka?

Lalić: Ne mogu da se setim, kod jednog jeste

Belivuk: Koju smo škodu vozili ja i Marko Miljković?

Lalić: Ja mislim karok, znam da je bila zelena

Belivuk: Da li smo imali neku škodu kodiak?

Lalić: Ne znam, to mi je sve slično bilo, ali karok ste uzeli par meseci pre hapšenja

Belivuk: Kojim golfom je otet Mitić?

Lalić: Golf, ja mislim 5, sivi, zatamnjena stakla

Belivuk: Da li je to taj koji kažeš da smo ozvučili i dali Gligorijeviću?

Lalić: Jeste

Belivuk: Ajde da uradimo rekonstrukciju navodnog ubistva Mitića. Sa kim si ti bio u vozilu i koliko dugo traje tvoj kontakt očima sa hondom u kojoj je bio Mitić?

Lalić: Sa Borisom Vojinovićem, išli smo sporo, pa sam primetio vozilo

Belivuk: Da li si u tom trenutku znao da je to Mitić?

Lalić: Nisam odmah. Javio sam ostalim članovima da obrate pažnju na to vozilo, dao i tablice

Belivuk: Da je bilo neko bilo koje crno vozilo na parkingu?

Lalić: Ne znam, rekao sam da ne znam

Belivuk: Dobro, sve ok, polako, ja pitam ti odgovaraš, ne znaš, ne znaš, sve u redu. U 16 sati kreće taj neki naš konvoj, koja vozila su bila?

Lalić: Prvo blinde, škoda poslednja, ali ne znam tačno

Belivuk: Ako je bilo toliko sati, da li je bila gužva?

Lalić: Pa mislim da još nije krenulo da se puni, bilo je leto, avgust

Belivuk: Rekao si da si video hondu da uleće posle nas?

Lalić: Da, tada sam bio siguran da je neko ko vas opservira i javio svima

Trenutno je u sudnici rasprava oko toga odakle je Mitićevo vozilo krenulo za konvojem klana i dokle ih je pratio.

Belivuk: Kada bi ti rekao da ta honda izgleda isto kao model tojote, a ti je gledaš sa 100 metara i ne vidiš tablice?

Lalić: Fascinirao bi me verovatno tim podatkom

Belivuk: Rekao si da sa 200 metara gledaš otmicu Mitića? Koliko je trajala?

Lalić: Nisam video od početka, samo kako ulazite u vozila

Belivuk: Sad zanemari skaj, prepiske i sve, šta si ti video, ko udara ko ulazi u koji auto?

Lalić: Bili ste ti Marko, Grek i Seki. Ti si ušao u Audi, Marko u BMW

Belivuk: Da li si video da smo ubacili Mitića ?

Lalić: Nisam

Belivuk: Da li si video uopšte njegov auto?

Lalić: Pa mislim, ne znam

Belivuk: Jesi je video, je l leti, lebdi, je l na krovu, šta radi?

Lalić: Pa nisam siguran da sam video baš to vozilo, ali video sam sve učesnike

Belivuk: Rekao si da sam ja javio da je neko otet i da se nađemo u bazi

Lalić: Ma da, na skaj si javio

Belivuk: Ako je motorola toliko brža, a rekao si da skaj koči, zašto javljam na skaj?

Lalić: Pa bio sam iza brda, a domet motorole je tada manji, oko 600 metara, a inače je pet kilometara

Belivuk: Kako sam ja znao da si ti iza brda?

Lalić: Objasnio sam već da si javio na skaj

Belivuk: Ako se sećaš, citiraj mi tu poruku

Lalić: Ne bih mogao da citiram. Pokušao sam da vas kontaktiram, ali nisam mogao da vas dobijem, bio sam oko 600 metara iza vas, ali mi se vi niste javljali. Budimir je u to vreme slao za Šarca, pa ste vi rekli "ništa braćo, sve puštajte, uzeli smo ga, svi u bazu", tako nekako

Belivuk: Je l sadržalo činjenucu da je neko otet?

Lalić: Nedvosmisleno sam znao da jeste, a znao sam i ko

Kako su dalje objasnili, Mitić je u Ritopek dovezen žutim automobilom Nikole Spasojevića, gde je kasnije ubijen

15.13 - O Spahiću, Vukićeviću

Podsetimo, 14 oktobra 2020., kako se sumnja Belivukov klan je likvidirao Lazara Vukićevića, Adisa Spahića, Damira Hodžića i Mileta Radulovića Kapetana.

Belivuk: Ko je ubio Adisa Spahića?

Lalić: Ti, prvo si ga davio

Belivuk: Kako to ranije nisi rekao, da mi nakačiš još jedno delo. Ti samo znaš ono što pročitaš u optužnici i novinama

Lalić: Za Rankovića nisam pročitao u novinama

Belivuk: Gde je onda ašov?

Lalić: Ne znam, Miljković mi je isptičao sve, ali ne znam to

Belivuk: Pa ti kažeš da je on manipulatom, a veruješ mu

Balivuk: Vukićević. Znači ti se rveš sa nekim ko ima pištolj i vičeš "neutrališire pretnju?

Lalić: On je jednom opalio, ja sam ga oborio, pa sam pozvao ostale učesnike ubistva u pomoć?

Belivuk: Pa de se seti reči neutralisati u svoj toj panioci?

Lalić: Nisam tada to tako rekao tamo, to sam rekao u sudu

Belivuk: Ko je vezao Vukićevića? I što njemu nije prerezan vrat?

Lalić: Budimir ga je vezao lancem od dva metra, ruke mu priklještio za šraf od radijatora i stavio alke. Verovali smo da je već tad mrtav

Belivuk: I ostavili ste ga u prostorijim sa oružjem?

Lalić: Brate, i da se osvestio, bio je pretučen toliko da su mu kosti virele iz prstiju, vezan lisicama i lancima za štok od radijatora. Nismo mu pipali puls, ali gotovo je sigurno bio mrtav, nije krvario već pola sata

Sudija: Rekli ste da ste ga osvešćivali i polivali crevom, a onda ste rekli da ste hteli da mu zaustavite disanje? Šta ste hteli?

Lalić: Mislili smo da će moći razgovetnije da priča, ali nije mogao, pa smo ga udarali da izvučemo informacije, ali ni to nije pomoglo, pa smo mu crevo stavili kod lica gde se videlo da je svestan, pa smo morali da mu zaustavimo disanje

14.47 - Lalić za govornicom, Belivuk ga ispituje

Belivuk: Kako se otvara štek na nekom pasatu Radojevića?

Lalić: Desno se pomeri ventilacija, pritisne radio i onda izleti štek

Belivuk: Goran Veličković, pominjao si kod Kojića značke i odela. Jesmo i kod Veličkovića pravili detaljan plan?

Lalić: Jesmo

Belivuk: Da li se do kukurišta skretalo samo jednom ili više puta?

Lalić: Mislim dva puta, nisam za konkretno to ubistvo rekao kojim putem smo išli, nego kako smo inače išli do Ritopeka

Belivuk: Rekao si da ne znaš kako Janković i Đurić dolaze, da li su mogli autobusom?

Lalić: To je hipotetičko pitanje

Belivuk: Jesu došli u kukuruze pre ili posle nas?

Lalić: Ne znam

Sudija: Pitala bih za smart, jer se pominjalo juče, Laliću rekli ste da ste lično imali crni smart, pa ste posle na pitanje Budimira rekli da niste imali smart nego vaša devojka. Ko je imao smart?

Lalić: Samo devojka, ja ga nisam ni koristio

Sudija: Vezano za Veličkovića, govorili ste o smartu, da li je to isto vozilo koje se koristilo i za Gligorijevića?

Lalić: Koliko ja znam ne. To vozilo je bilo presvučeno sivim folijama posle ubiistva Veličkovića

Belivuk: Rekao si da Miljković BMW-om blokira put, kod kukuruza, gde posle odlazi?

Lalić: Negde pravo

Belivuk: Negde prako, okej. A ko blokira drugu stranu puta?

Lalić: Niko

Belivuk: Kako niko? Pa šta da je neko naišao?

Lalić: Pa možda bi ga ubio, ali otmica Veličkovića je trajala pola minuta

Belivuk: Šta ako naleti neko od meštana? Ko vadi značke?

Lalić: Nismo ih tada noosili

Belivuk: A ako dođe policija?

Lalić: To se nije ni razmatralo, šanse su bile ravne statističkoj grešci

Belivuk: Kod koga je bio cijanid?

Lalić: Nismo ga imali, nije bio planiran za ovo ubistvo

Belivuk: Ko je išao ispred nas kao čistač, a ko iza?

Lalić: Ne mogu da se setim

Belivuk: Ko je trebalo da udari kolima u policiju i izazove udes ako nas primete?

Lalić: Ne znam da je tako nešto planiramo

Belivuk: Pa kakav je onda to crni detaljan plan koji pominješ?

Lalić: Plan je bila otmica, kratko je trajalo nije nam bilo potrebno to sve

Belivuk: Kako ulazimo u dvorište u Ritopeku i izvukli ga?

Lalić: Upali smo napred, a izneli ga kroz bočna vrata

Belivuk: Rekao si da smo skidali kosu sa tela? Da mašina ne bi kočila

Lalić: Da

Belivuk: A kosti smo ostavljali, ona melje kosti? Kako su kosti mekše od kose?

Lalić: Da li me stvarno to pitaš? Da melje, elastičnije su

Belivuk: Kad je ubijen Šarac?

Lalić: 17. oktobar, mi smo bili u inostranstvu

Belivuk: Kojim kalibrom?

Lalić: Nisam se interesovao

Belivuk: Rekao si da imaš osnovno poznavanje o oružju?

Lalić: Samo običnih, klasičnih

Belivuk: Rekao si da su sva ubistva izvršavana sa isključivo 9mm?

Lalić: Mi smo posle greške na šinama prešli na taj kalibar

Belivuk: Mi?

Lalić: Pa mi svi, ti

Belivuk: Preći su na Crnu Goru, rekao si da smo bili srdačni, kako znaš ako nisi bio tamo?

Lalić: Pa vi ste mi pričali, rekli ste bravo braćo četvorka danas, zamalo petica, čestitali ste jedni drugima

Podsetimo, 14 oktobra 2020., kako se sumnja Belivukov klan je likvidirao Lazara Vukićevića, Adisa Spahića, Damira Hadžića i Mileta Radulovića Kapetana.

Sudija Vinka Beraha Nikićević konstatovala je da današnje ročište može da se održi i pozvala okivljenog svedoka Srđana Lalića da pristupi za govornicu, njemu će pitanja i danas postavljati Veljko Belivuk.

14.42 - Prozivka optuženih

Sudsko veće ušlo je u sudnicu i počelo sa prozivkom optuženih i njihovih advokata kako bi se proverilo da li su ispunjeni uslovi da se današnje suđenje održi.

Belivuk pitao Lalića za ćevape

Optuženi Belivuk je pitao Lalića da li on ima saznanja da su pripadnici grupe pravili ćevape od tela svojih žrtava, na šta je Lalić rekao da on nema saznanja o tome. Upitan šta je razlog za potpisivanje sporazuma sa tužilaštvom o svedočenju protiv optuženih, Lalić je naveo da "kavački klan" mesecima nije uplaćivao kantinu dok su u pritvoru, što, kako je kazao, pokazuje kako ta kriminalna grupa brine o svojim pripadnicima.

Planirali atentat na predsednika Vučića

Lalić je tokom ispitivanja ponovio da je ova grupa zajedno sa vođom “kavačkog klana” Radojem Zvicerom planirala atentat na predsednika Srbije Aleksandra Vučića, jer su ga videli kao glavnu prepreku. Zvicer je, kako je Lalić ispričao, za svrgavanje vladajuće strukture spremio pet miliona evra u prvoj tranši. Pored pripadnika ove grupe, Lalić je rekao da su u planiranju svrgavanja učestvovali pripadnici ANB (Agencije za nacionalnu bezbednost), kao i i advokat Dejan Lazarević, koji je grupu upozorio da se sprema hapšenje.

Ubistvo vlasnika Pink taksija

Lalić je u utorak tokom suđenja rekao da mu je Miljković pričao da je ubio jednog od vlasnika “Pink taksija” tako što ga je prvo ašovom udario u vrat, a potom izbo lovačkim nožem jer, kako je kazao Lalić, nije bio siguran da je mrtav, a da mu je pri izvršenju pomogao Mirko Kojić. Kojića su kasnije, prema Lalićevim tvrdnjama, takođe ubili pripadnici klana po nalogu Miljkovića, koji je, kako tvrdi Lalić, rekao da Kojić previše zna.

Lalić je rekao da je prilično siguran da je Miljković ubio i drugog vlasnika Pink taksija. Vlasnik Pink taksija Teodor Gaćeša ubijen je u maju 2015. godine, dok je suvlasnik Miroslav Ranković nestao 2016. godine.

Posle Lalića svedoče Spasojević i Hrvatin

Nakon Lalićevog iskaza slede i drugi okrivljeni-saradnici, Nikola Spasojević i Bojan Hrvatin koji će takođe ispričati svoja saznanja o zločinima koje je ova grupa počinila. Lalić se nagodio sa tužilaštvom da za kaznu zatvora od 18 godina priča o zločinima pripadnika ove organizovane kriminalne grupe.

