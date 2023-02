U Vojvođanskoj ulici u Surčinu u subotu, 4. februara dogodio se novi slučaj porodičnog nasilja, kada je A. Ž. (51) pretukao bivšu suprugu D. Dž. (27) u njenom stanu.

Kako saznajemo, on je došao u njen stan, u kojem je najpre došlo do rasprave, a zatim i do fizičkog kontakta.

Tada je A. Ž. bivšoj suprugi zadao više udaraca po glavi, a posle je davio rukama.

Nakon toga se udaljio pre dolaska policije.

Lekarska pomoć povređenoj je ukazana u UC, gde su joj konstatovane lake telesne povrede.

