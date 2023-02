Izvor: Novosti, Foto: INSTAGRAM.COM/ANAWALSHE, TWITTER.COM/PRINTSCREEN, TANJUG AP/GREG DERR/THE PATRIOT LEDGER VIA AP | |

'MOŽE DA PROĐE I DO GODINU DANA DOK...' Otkriveno: Evo zašto bi na suđenje Brajanu Volšu za ubistvo LEPE ANE moglo dugo da se čeka

Brajan Volš (47), optužen da je u iznajmljenoj kući u naselju Kohaset, nadomak Bostona, usmrtio svoju suprugu Anu (39), a zatim njeno telo uklonio, u četvrtak, 9. febrauara, po treći put će se naći pred nadležnim sudom.

Šta će se tačno dešavati na novom ročištu, još uvek nije poznato, a javnost sa nestrpljenjem očekuje da čuje da li je tužilaštvo prikupilo nove dokaze u ovom slučaju, koji je izazvao veliku pažnju.

Novinar Njujork posta, ističe da sve što se trenutno radi je priprema za glavni pretres.

- Proći će, možda čak i godinu dana, dok i zvanično ne počne suđenje i odbrana dobije mogućnost da iznese svoje dokaze - objašnjava naš sagovornik.

- Ovaj slučaj će morati da bude prosleđen iz Okružnog suda u Viši i to može da potraje i nekoliko meseci. Predmet će tada dobiti svoj broj i biće određen datum suđenja. Dokumentacija je obimna i zbog toga sve sporije ide.

Ono što posebno treba naglasiti je činjenica da istraga i dalje traje i da nadležno tužilaštvo i policija i dalje skupljaju dokaze.

Prema onome što je prilikom poslednjeg pojavljivanja pred sudom pročitala zastupnik tužbe, Brajan je nakon što je 1. januara u podrumu kuće usmrtio Anu, raskomadao njeno telo, a zatim ga u nekoliko kesa odneo na jednu deponiju.

Policija, nažalost, nije uspela do tih kesa da dođe na vreme, pošto su one u međuvremenu već uništene u velikoj pećnici. Međutim, to nije bio slučaj i sa desetak kesa pronađenih na deponiji u blizini kuće Brajanove majke. U njima su istražitelji pronašli testeru, krvavi tepih, krpe, zaštitno odelo koje je Brajan kupio dva dana po Aninom nestanku, a na kojem su pronađeni njeni DNK tragovi. Otkrivene su i neke njene lične stvari.

Anin nestanak prijavljen je 4. januara i to je učinio vlasnik firme u kojoj je radila, pošto se nije pojavila na radnom mestu, što nije bilo uobičajeno za nju. Vlasnik je to učinio kada mu je Brajan kazao da je ona iz Kohaseta otišla tri dana ranije.

SINOVI

Trojica sinova bračnog para Volš, su nakon Brajanovog hapšenja nekolikodana proveli kod njegove majke, da bi ih zatim preuzeli iz nadležne socijalne ustanove. Mališani su prema onome što pišu američki mediji zajedno, nisu ih razdvojili, jer bi to predstavljalo dodatnu treumu za njih.

Policajcima, koji su ubrzo došli kod njega, Brajan je ispričao da je Ana iz kuće izašla 1. januara u ranim jutarnjim satima, kako bi stigla na let iz Bostana u Vašington, gde je radila u jednoj firmi za nekretnine. Prema njegovoj priči, ona je za Vašington otputovala nekoliko dana ranije, pošto joj je nešto navodno iskrslo na poslu. Kazao je i da je pozvala taksi, kojim se odvezla do aerodroma. Međutim, proveravajući ove Brajanove tvrdnje ustanovljeno je da nikakav taksi nije pozvala, kao i da nije ušla u avion.

Proveravana je i kuća u Vašingtonu, koju je nedavno kupila i gde je trebala da se preseli sa Brajanom i njihova tri sina. Ispred kuće policija je zatekla njeno vozilo, koje je koristila dok je boravila u američkoj prestonici, a unutra nije bilo nikoga.

Brajan je, nakon ovih provera uhapšen i optužen za ometanje istrage. Prilikom prvog pojavljivanja pred sudom, sudija mu je odredio pritvor, naglašavajući da može da bude pušten da se brani sa slobode, ukoliko položi kauciju od pola miliona dolara.

Međutim, nekoliko dana kasnije, tužilaštvo je, kako su naveli, došlo do dokaza da je Ana ubijena i da je to učinio Brajan, zbog čega je optužen za najteže krivično delo, zbog čega je kaucija povučena. On je negirao da je usmrtio suprugu.

