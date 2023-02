OTMICA MLADIĆA U SREMSKOJ KAMENICI: Saslušan osumnjičeni, određen mu pritvor

Povodom otmice osamnaestogodišnjeg mladića u Sremskoj kamenici, 5. januara, koga je policija uspela da istrgne iz ruku kidnapera, danas se oglasilo Više javno tužilaštvo u Novom Sadu.

Povodom događaja koji je izazvao interesovanje javnosti i koji se dogodio u Novom Sadu dana 5. februara, kada je silom odveden i zadržan oštećeni T.N., u nameri da se od roditelja oštećenog T.N. iznudi novac, Više javno tužilaštvo u Novom Sadu obaveštava javnost da je donelo naredbu o sprovođenju istrage protiv tri osobe zbog postojanja osnova sumnje da su G.B., Đ.B.S. i M.R., u grupi sa maloletnim M.S. u odnosu na koga se postupak vodi odvojeno, izvršili krivično delo otmica, kažnjivo Krivičnim zakonikom Republike Srbije članom 134, stav 4, kaznom zatvora u trajanju od 5 do 18 godina, uz osnove sumnje da je G.B. izvršio krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti na štetu više policijskih službenika Policijske uprave u Novom Sadu kažnjivo članom 323 stav 3 Zakonika, kaznom zatvora u trajanju od 3 do 10 godina, kao i da je Đ.B.S. izvršio krivično delo falsifikovanje isprave, kažnjivo članom 355 stav 2 u vezi sa stavom 1 Zakonika, kaznom zatvora u trajanju od tri meseca do tri godine.

- U toku do sada preduzetih radnji i mera na osnovu zahteva ili naredbi javnog tužilaštva, i pored pokušaja osumnjičenih da se daju u bekstvo, sva osumnjičena lica su uhapšena, te im je određeno zadržavanje u trajanju do 48 časova, u kom roku su privedeni i saslušani u tužilaštvu na okolnosti izvršenja krivičnih dela koja im se stavljaju na teret - navodi se u saopštenju VJT.

Nakon saslušanja osumnjičenih, Više javno tužilaštvo u Novom Sadu je Višem sudu u Novom Sadu predložilo određivanje pritvora iz svih zakonskih razloga.

U cilju zaštite žrtve otmice, javni tužilac je oštećenom T.N. rešenjem odredio status posebno osetljivog svedoka.

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu će u skladu sa zakonom sprovesti istragu, u okviru koje će prikupiti sve dokaze i preduzeti sve potrebne radnje radi donošenja javnotužilačke odluke, o čemu će javnost biti blagovremeno obaveštena.

