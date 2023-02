KRIMI-SESTRE! Državljanke Slovenije nisu znale šta ih je snašlo kada su ih opkolili specijalci, evo šta policija ISTRAŽUJE!

V. H. (29) i B. H. (24) zatečene u automobilu "seat" u čijem gepeku, u specijalno izgrađenom bunkeru, je policija pronašla 48 paketa droge.

Državljanke Slovenije V. H. (29) i B. H. (24) uhapšene su juče u policijskoj akciji u Beogradu kada je kod njih pronađeno 48 paketa sa ukupno 30 kilograma marihuane! Kako Kurir saznaje, u pitanju su rođene sestre poreklom sa Kosova i Metohije.

Sestre su uhapšene na auto-putu u Beogradu dok su drogu prevozile najverovatnije upravo sa Kosova i Metohije u Zapadnu Evropu, gde su i živele.

Presreli ih specijalci

- Pretpostavlja se da je hapšenje dve sestre rezultat temeljnog operativnog rada. Naime, pretpostavlja se da ovo nije prvi put da se koristi ista ruta za prenos marihuane sa Kosova u zemlje Evropske unije. Proverava se da li su uhapšene devojke znale šta prevoze u automobilu, odnosno da li su one samo kurir ili su ozbiljnije u ovom "poslu" - kaže naš izvor i dodaje da su državljanke Slovenije u trenutku hapšenja bile same u automobilu "seat".

Pripadnici Uprave kriminalistične policije presreli su u utorak sivog "seata", kojim je upravljala starija sestra V. H., dok je na suvozačevom mestu bila B. H.

- Naoružani specijalci sa fantomkama izvukli su dve devojke iz kola, naredili im da se okrenu ka automobilu i da dignu ruke uvis. One se nisu opirale, iako se videlo da nisu očekivale da će do hapšenja doći. Koliko su bile opuštene tokom svog puta govori i to da je B. H. sa mesta suvozača izvedena bosa, u čarapama, jer se prethodno izula kako bi uživala u vožnji podignutih nogu - kaže naš dobro obavešten izvor.

Tetovaža Simbol Albanije B. H. na društvenim mrežama često ističe da je poreklom sa Kosova i Metohije, pa se i potpisuje kao "kosovogirl", odnosno "devojka sa Kosova". U prvom planu na njenim fotografijama je i simbol države Albanije, crni dvoglavi orao, koji je istetovirala na podlaktici leve ruke. - Pored tetovaža, na fotografijama su u prvom planu i firmirana garderoba, kao i slike iz provoda i luksuznih putovanja. Takođe, sestre često putuju na Kosovo i Metohiju, uglavnom u Prištinu, a leti rado obilaze Ulcinj u Crnoj Gori - objašnjava naš izvor.

Automobil kojim su putovale državljanke Slovenije na prvi pogled je delovao opremljen isključivo stvarima neophodnim za putovanje sestara. U gepeku su bili koferi, obuća, a u unutrašnjosti grickalice, voda... Delovalo je kao da idu ili se vraćaju sa uobičajenog puta. Međutim, policija je u skrivenom delu gepeka, ispod dva velika crna kofera, pronašla "štek" sa narkoticima.

Određeno zadržavanje

- Kada su policajci pomerili tapacirung u gepeku, ukazao se bunker, koji je namenski napravljen za skriven tovar. Tu su bili posloženi paketi sa marihuanom. Bilo je 48 paketa zamotanih u providne folije - kaže naš izvor i dodaje da je među ličnim prtljagom osumnjičenih sestara bilo i firmiranih komada odeće i obuće.

- Uglavnom je u pitanju markirana garderoba, "prada" torba, čizme i skupoceni telefoni - navodi izvor Kurira.

- Sestrama V. H. i B. H. su stavljene lisice, nakon čega su privedene u policijsku stanicu. Određeno im je zadržavanje do 48 časova i one će, uz krivičnu prijavu, biti privedene Višem javnom tužilaštvu u Beogradu na saslušanje - dodao je izvor Kurira.

