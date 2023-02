Sveštenik iz Bele Crkve osumnjičen da je pipkao devojčicu tvrdi da je LAŽNO OPTUŽEN: Odsekao bih sebi ruku da je to istina to što priča

Sveštenik iz Bele Crkve, koga majka tinejdžerke (14) optužuje da je dodirivao njenu ćerku po grudima i međunožju, tvrdi da nije polno uznemirio dete i da je optužba plod bolesne mašte njene majke.

- Ljudi, ja nisam bolesnik koji dodiruje decu, imam porodicu i ženu koja je bolesna i o kojoj brinem. Taman posla da napastvujem decu. Čuo sam da ta majka priča da sam ja silovao njenu ćerku, a ustvari sam ja to dete pokušavao da spasem i približim roditeljima čiju ljubav nije osećala. Devojčica je nekoliko puta pokušavala da seče vene i pričala o svom ubistvu. Vremenom je uspela da se približi ocu i to je verovatno smetalo njenoj majci pa me je optužila lažno. Bolesnom maštom je smislila da sam joj dete dodirivao, a ja bih sebi odsekao ruku da je to istina - ispričao je u jednom dahu uznemireni sveštenik.

Dalje objašnjava kako je dane i sate sam potrošio na ubeđivanje devojčice da drugačije razmišlja.

- Pričala mi je o reinkarnaciji i nekim stvarima neprimerenim njenom uzrastu. Donosila mi je da čitam knjigu nekog japanskog pisca. Devojčica je volela da razgovara sa mnom. Pisala mi je poruke i ja sam odgovarao, ali tu nema ni jedna reč neprimerena. Jedini moj telesni kontakt sa njom bio je kada bi mi na odlasku pred majkom rekla da želi da me zagrli i tada bi mi na minut dva spustila glavu na grudi. To joj je prijalo i smirivalo je - istakao je banatski sveštenik.

Na predlog tužilaštva Osnovni sud u Vršcu je svešteniku izrekao meru zabrane prilaska i komuniciranja sa devojčicom i posećivanje određenih mesta.

Autor: