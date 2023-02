Marijan J. i njegov sin Nedeljko iz jednog sela u okolini Plandišta uhapšeni su zbog sumnje da su silovali osamnaestogodišnju devojku D.M. u svojoj kući. Pre iživljavanja devojku su zaprosili, a njenim roditeljima dali 600 evra. Devojka nije želela taj brak, ali pošto su je roditelji naterali na to krenula je sa Marjanom i Nedeljkom. Oni su je celu noć na smenu silovali preteći da će je ubiti ako pokuša da pobegne.

Koordinatorka Sigurne kuće Vesna Stanojević kaže da je nemoguće da roditelji nisu znali kome daju dete, jer su za to uzeli pare.

- Možemo očekivati da se sutra to ponovi. Da je prodaju opet kada se pojavi kupac. Da li je moguće da mi u Srbiji u 21. veku prodajemo decu? Da niko od nadležnih nije znao? Gde su tu institucije? Policija? Centar za socijalni rad? Ti za 600 evra prodaš svoje dete? Ne znaš kako će proći u tom braku... Ona na kraju bude silovana celu noć od strane oca i sina - navela je Stanojević.

Kako je navela, to su običaji koji nisu izazvali neku posebnu pažnju.

Advokatica Gordana Božilović Petrović kaže da su ovde veoma ozbiljna krivična dela - protiv polnih sloboda, protiv slobode kretanja koje se ogleda u otmici, sa druge strane imamo nedozvoljenu trgovinu ljudima što se tiče oca.

- Radi se o ozbiljnim krivičnim delima za koja su predviđena ozbiljne kazne. Znamo da je za krivična dela protiv polnih sloboda minimum povećan na pet, do najviše 12 godina, za maloletna lica 15, a u slučaju smrti predviđen je doživotni zatvor. Kod otmice opet u zavisnosti od oblika kazne idu od dve do 10 godina, pa i više zavisno do svireposti dela - rekla je Božilović Petrović.

Upitana o odgovornosti roditelja, ona je izrazila uverenje da će i protiv njih biti podnete krivične prijave.

- Roditelji su bukvalno trgovali detetom, to je trgovina ljudima, tu su predviđene kazne od 10 ili 15 godina zatvora. Govorimo o težim delima - navela je Božilović Petrović.

