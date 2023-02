Odloženo suđenje za ubistvo Bojana Mirkovića: Izrešetan u garaži tržnog centra na Novom Beogradu

Suđenje za ubistvo Bojana Mirkovića u garaži u naselju Belvil odloženo je danas u Višem sudu u Beogradu.

Na početku suđenja tužilac je istakao da je došlo do preciziranja optužnice u osnosu na optuženog Filipa Ivanovića.

Naime, Ivanović se teretio za teško ubistvo u pomaganju, za koje mu je pretila doživotna zatvorska kazna. Sada mu se na teret stavlja daleko blaže krivično delo, a to je pomoć ukiniocu nakon izvršenog krivičnog dela, za koje je zaprećena kazna od jedne do osam godina zatvora.

Naredno ročište zakazano je za 22. mart. Ivanovićev branilac Stefan Jokić zatražio je odlaganje suđenja radi upoznavanja branilaca i optuženih sa optužnicom.

Podsetimo, na prethodnom ročištu izjašnjavali su se svedoci, među kojima i tri bivše partnerke optuženog Ivana Nikčevića. Apelacioni sud je 16. decembra Nikčevića pustio na slobodu.

Tejić priznao ubistvo

Lazar Tejić, jedini od petorice osumnjičenih koji je priznao krivično delo ubistvo pred tužilaštvom je bio 25. novembra 2020. godine. On se tada branio ćutanjem, a isto je uradio i Dušan Kokoruž koji je optužen za saizvršilaštvo.

Tejić je na pripremnom ročištu održanom 23. novembra 2021. godine priznao da je izvršio krivično delo, ali nije priznao kvalifikaciju, prema kojoj se radi o teškom ubistvu na podmukao način. On je tada rekao i da ostalih četvorica optiženih nisu ni u kakvoj vezi sa tim krivičnim delom. On je na ročištu 23. novmebra 2021. godine izneo detalje ubistva.

- Ja sam izvršio ovo ubistvo, ali ostali s tim nemaju veze. 29. novembra 2019. godine sam izašao iz zatvora. Često sam izlazio, znao sam da u svakom lokalu mogu da kupim kokain. Uzimao sam kokain od Bojana Mirkovića, koji mi je ponudio da prodajem. Do konflikta je došlo jer nisam mogao da ispratim tempo prodaje koji mi je nametnuo. Plašio sam ga se jer mi je pretio, zato sam mu pratio kretanje. Nisam hteo da izvršim ubistvo na javnom mestu. GPRS, i dva telefona nabavio sam od osobe koju neću da imenujem - rekao je Tejić.

Dodao je da je Mirkovića pratio uz pomoć aplikacije, a da je Samsung pomoću kojeg ga je pratio ostavio u Batajnici da zavara trag.

- Niko osim mene nije pratio njegovo kretanje, od postavljanja uređaja do ubistva je prošlo nekoliko dana. Ustao sam i krenuo ka Bloku 62 gde sam uzeo elektirčni bicikl. Taksijem sam otišao sam do Batajnice kako bih na telefon preko kog sam pratio njegovo kretanje povezao svoj telefon. Kad sam opet uzeo bicikl, bilo je 12 ili 13 sati. Kretao sam se oko garaže Belvila, prateći njegovo kretanje. Ušao sam za njim i ubio ga, otarasio sam se pištolja, bicikla i uređaja - ispričao je Tejić.

Kako je potom rekao, pitao je majku da ga odveze na Zaltibor da odmori, a nakon toga je na vestima video da je uhapšen Bojan Kovačević, nevenčani suprug njegove majke, koji ga je na Zlatibor dovezao.

Dušana Kokoruža, kako kaže, dugo zna.- Izlazio mi je u susret da me vozi i da mi da novac kada mi je potreban. Pristao je da dođe na Zlatibor po mene i da me odveze do rganice. Nije znao da sam počinio ubistvo, rekao sam da dugujem novac i da mi prete. Pitao sam da me odveze do Loznice. Na pumpi je trebalo da me čeka automobil koji je trebalo da me odveze do granice jer sam se uspaničio. Ostale optužene ne poznajem i ne znam zašto su u sudnici. Kajem se, voleo bih da vratim vreme i da ispravim mnoge stavri koje sam uradio - zaključio je Tejić i rekao da ne želi da odgovara ni na kakva dodatna pitanja.

Pomogao Tejiću da pobegne jer je zvučao uplašeno

Dušan Kokoruž, koji je uhapšen kada i Tejić, istakao je da od optuženih poznaje Lazara, a Bojana Kovačevića samo iz Lazareve priče.

- Ubijenog nikada nisam video. Lazara poznajem dugo. On je 2019. godine izašao iz zatvora. Svi smo gledali na njega kao na suštinski dobrog klinca. Zvao me je da ga vozim, kada nisam mogao davao sam mu auto, pozajmljivao sam mu novac. Krajem novembra me je zvao da ga odvezem od Zlatibora do Loznice. Prvo sam rekao da ne mogu. Kada je opet zvao, zvučao je uplašeno, rekao je da mu je život ugrožen. Video sam da nešto nije u redu, te sam pristao da odem - objasnio je Kokoruž.

Kako mu je Tejić rekao da se zadužio, Dušan je, kako je ispričao, poneo nešto manje od 6.000 evra. Tejića je pokupio na ulazu na Zlatibor.

- Rekao je da prodaje kokain, ali da je većinu iskoristio za sebe i da je potrošio pare. Nije mi rekao ko me juri, nije hteo da me upliće. Ja sam otišao u jedan hotel, on u drugi. Sutradan smo se našli i rekao sam da ću da mu pozajmim novac. Rekao je da ta suma nije dovoljna i da ima dogovor da ga sakriju u BiH, ali je taj čovek mogao da ga preveze tek 23. novembra. Tog dana je trebalo da se nađemo u Užicu. Nisam mogao da osposobim auto, pa sam otišao taksijem - dodao je.

Kako je objasnio, "sve vreme do hapšenja Lazar je bio uplašen, odsutan, zbunjen".

- Ostao sam s njim jer me je zamolio. Rekao je da na pumpi treba da nas čeka sivi "pasat". Mene je trebalo da odveze na autobusku stanicu, da se vratim po automobil. Seli smo u auto, vozača nije bilo. Posle pet sekundi smo uhapšeni - rekao je Kokoruž.

On je dodao da je prihvatio da preveze Tejića jer nije pomišljao da je sposoban da uradi tako nešto, kao i da ne zna odakle njegov otisak na kartici GPRS uređaja za praćenje. Za Lazara je istakao da je "po kraju načuo čime se bavi", ali da nije hteo da pita.

Negirali krivicu

Bojan Kovačević, koji je sa Tejićevom majkom u vanbračnoj zajednici istakao je da sa tim krivičnim delom nije u vezi. Objasnio je da je sa lazarevom majkom počeo da se zabavlja 2018. godine, a da su počeli da žive zajedno u junu 2020. godine.

Kako je objasnio, Lazara je upoznao 2019. godine kada je on izašao sa izvršavanja zatvorske kazne i nakon toga ga je često vozio gde treba, jer Lazar nema dozvolu. Dodao je i da je Lazara odezao na Zlatibor, ali su on, njegova nevenčana supruga i njena ćerkica kući vratili iste večeri.

Ivan Nikčević takođe je porekao da je u vezi sa smrću Mirkovića, kog je poznavao. On je pred sudom ispričao gde se nalazio u vreme ubistva i dodao ad je poznavao ubijenog matkovića i da je sa njim bio u dobrim odnosima.

Poslednji osumnjičeni, Filip Ivanović, rekao je da nije kriv i da ne poznaje nikog od optuženih, kao i da je na ubistva bio na proslavi rođendana.

