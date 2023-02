ĐORĐE ĆE BITI SAHRANJEN BEZ OPELA! Ubica supruge i samoubica nema pravo na OVAJ PRAVOSLAVNI OBIČAJ

Đorđu P. (27), policajcu iz Grocke, koji je u petak ubio svoju suprugu Nevenu B. (20), a potom usmrtio sebe, neće biti služeno opelo prilikom sahrane.

- Njemu ne može da se služi opelo pošto je samoubica. Njegovoj supruzi, koja će biti sahranjena sutra na groblju u Grockoj, opelo će biti služeno sutra u 12.30. Dizanjem ruke na svoj život, on se odriče mogućnosti da mu crkva i Bog oproste. Sveštenik ne prisustvuje pokopu samoubica jer to je najveći smrtni greh koji se može počiniti. Oduzeti sebi život znači prekinuti odnos s Bogom, a crkva ne pravda nasilno oduzimanje sopstvenog života. On se, za razliku od ubica, ne može pokajati za nedela i to je razlog zašto ubicama prisustvujemo na ispraćaju - grešni su, a opelo i se obavlja nad grešnicima - objasnio je sagovornik Informera.

Đorđe P. (27), policajac iz Grocke, koji je u petak ubio svoju suprugu Nevenu Bekić (20), a potom izvršio samoubistvo, biće sahranjen na istom groblju u Grockoj, u sredu, u 13 sati.

Pretpostavlja se da je motiv zločina ljubomora.