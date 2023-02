Ovo je Vuk koji je pretučen u restoranu na Novom Beogradu - Preminuo posle 13 dana kome

Vuk Vučković (20) koji je pretučen pre 14 dana ispred poznatog restorana na Novom Beogradu, kako smo objavili, preminuo je juče u 16 časova nakon 13 dana kome, a Predrag R. (21) saslušan je tokom protekle nedelje zbog sumnje da ga je pokušao da ga ubije.

Osumnjičeni je na saslušanju izneo svoju odbranu.

Kako nezvanično saznajemo, on je rekao je da se mahom ne seća kako je i zbog čega došlo do tuče, da Vuk Vučković ne poznaje od ranije i da mu je žao zbog svega što se desilo. Takođe je tvrdio da je i on pretučen, kao i da se nada da će povređeni mladić preživeti.

Nakon saslušanja tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da osumnjičenom odredi pritvor da ne bi uticao na svedoke, da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu, kao i zbog uznemirenja javnosti i visine zaprećene kazne za krivično delo koje mu se stavlja na teret.

Osumnjičeni se tereti za krivično delo Teško ubistvo u pokušaju.

On je, kako se sumnja, najpre u blizini šanka u restoranu, gde su obojica bili na proslavi rođendana, pesnicom u predelu glave udario Vuka Vučkovića nakon čega su navedeni sukob nastavili u bašti restorana.

Okrivljeni je tu oštećenog više puta udario rukama i nogama u predelu glave i tela, da bi, nakon što je Vuk Vučković pao na pod, uzeo stolicu koja se nalazila u blizini i udario ga više puta u predelu glave.

Tom prilikom je Vuk zadobio teške telesne povrede opasne po život, a Predrag R. se udaljio sa lica mesta.