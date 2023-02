UBIO JE SA DVA UDARCA SEKRIOM, PA TELO ZAKOPAO U POD SOBE: Radio kao pogrebnik, pa dobio otkaz jer je krao!

Posle žustre svađe Miroslav P. (45), osumnjičen je da je dva puta udario sekirom svoju nevenčanu suprugu Mariju J. (65), sa kojom je dugo bio u vezi, a zatim je njeno telo zakopao u pod sobe u kući u ulici Marka Oreškovića, u selu Donji Tavankut kod Subotice.

Kako pišu Novosti, Miroslav, inače bivši pogrebnik, je posle ubistva iskopao jamu u sobi i u nju zakopao beživotno Marijino telo, a zatim je to mesto prekrio tepihom.

To se desilo pre nedelju dana a on je sve vreme nastavio da živi i spava u kući u kojoj se to dogodilo.

Miroslav je godinama kopao rake u JKP "Pogrebno" a bez posla je ostao jer je krao. Ipak, na "Fejsbuku" se slikao u uniformi grobara i kačio slike njega i Marije.

Telo ubijene žene poslato je na obdukciju u novosadski Institut za sudsku medicine, a Miroslav P. će u roku od 48 sati od hapšenja biti priveden u Više javno tužilaštvo u Subotici.

Autor: