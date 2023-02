'IŠAO JE SVAKI DAN ULICOM I VITLAO NOŽEM' Branko je strica masakrirao MACOLOM i bacio u šaht! Jezivi detalji zločina u Srpskom Miletiću

Nestanak muškarca iz Srpskog Miletića Branka I. (63) prijavljen je 31. januara, a potraga je tragično završena juče kada je njegovo umotano telo pronađeno u šahti koja je bila između njegove i komšijske kuće.

Zbog ovog svirepog zločina uhapšen je njegov bratanac Srđan I. (21), a komšije otkrivaju da je bilo samo pitanje vremena kada će mladić počiniti neki stravičan zločin!

- Bio je jako problematičan, kad smo čuli da ga je ubio macolom i čekićem, a onda bacio u šaht šokirali smo se. Nismo znali za šta je sve sposoban, ali je svaki dan ovde ulicom išao i vitlao nožem - kaže nam komšinica.

Stalno bio pijan

Prema njenim rečima, Branko je isto bio prek čovek, ali pošten, i imali su samo jedan drugog.

- Srđan oca nema, a majka mu radi u inostranstvu. Živeo je ovde sa stricem, nisu imali mnogo, ali dovoljno za normalan život. Branko jeste bio onako čudan, celu zimu nije hteo da uzme drva za grejanje, Bog zna kako su živeli - kaže komšinica i dodaje:

Čuli smo da novac nije bio u pitanju kao motiv, ali isto tako znamo da je Branko ipak bio dovoljno imućan, moguće je da je mladić upao u neki problem i da je zato ubio svog strica.

Ipak, ono što je najviše potreslo Srpski Miletić, jeste Srđanova zabrinutost dok je trajala potraga za njegovim stricem.

- Sve vreme je bio tu, govorio da je izašao da prošeta i da ga od tada nije video. Posvećen, davao informacije. To sam je svima bilo najgore kad smo saznali da je uhapšen. Mada, negde smo znali da je on, znali smo da je sposoban za to. Nismo čuli svađu taj dan, pre navodnog nestanka, ali je on stalno bio pijan i kotistio je i drogu - rekao je Brankov prijatelj.

- Branko je bio težak čovek, ali samo za sebe, kome je god trebalo nešto u selu, eto njega da pomogne. Strašna je ovo tragedija.

Telo ubijenog Branka upućeno je na obdukciju u Institut za sudsku medicinu u Novom Sadu, a istraga se nastavlja, te će naknadno biti utvrđen i pravi motiv svirepog ubistva.

