ISPLIVAO NOVI SNIMAK BRAJANA VOLŠA! Poslušajte kako muž ubijene Beograđanke glumi zabrinutog supruga (AUDIO)

Ovim rečima se Brajan Volš, suprug ubijene Ane Volš kojoj se trag izgubio 1. januara, obratio javnosti u prvim danima nestanka njegove supruge.

Već tada, po načinu na koji se obratio, javnost je posumnjala da se iza njenog nestanka krije upravo on. Te slutnje su se ubrzo i obistinile... Mesec i po dana prošlo je otkako je Beograđanka Ana Volš viđena živa. Te novogodišnje noći, u iznajmljenoj kući u Kohasetu u kojoj je Ana živela sa suprugom i tri sina, Ana je bila sa Brajanom i još jednim prijateljem, koji je otišao oko 1.30. Šta se kasnije događalo, rekonstruisalo je tužilaštvo koje je protiv Brajana Volša podiglo optužnicu za Anino ubistvo.

Prema njihovim navodima, Brajan je te večeri ubio Anu Volš, a potom je telo raskomodao i otarasio ga se na nepoznatim lokacijama.

