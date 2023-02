UHAPŠENI VLASNICI! STAFORDI IZUJEDALI ŽENU (37): Naneli joj višestruke povrede glave i izujedali je po telu! OGLASILA SE I ONA!

Zbog toga što su pustili svoje staforde koji su napali Boranku Tamaru Novaković, nanevši joj višestruke povrede glave, policija je uhapsila K. D. (24) i M. J. (40) iz ovog grada.

K.D. i M.J. terete se da su izvršili krivično delo izazivanje opšte opasnosti jer su sinoć oko 18 sati na terenu za male sportove u Homoljskoj ulici, pustili dva psa bez povodca i zaštitne korpe, koji su napali Tamaru Novaković (37), borca za zaštitu prava životinja i naneli joj višestruke povrede glave i ujede po telu.

Povređenoj ženi pomoć je ukazana u borskoj bolnici nakon čega je puštena na kućno lečenje.

- Ni reč nisam izustila, psi su već krenuli na mene, oborili me na zemlju i krenuli da kidišu i ujedaju me po glavi na kojoj imam ujedne rane, od kojih su dve morale da se ušiju, jedna na temenu i druga na arkadi, druge rane su ostale otvorene jer se ujedne rane inače ne ušivaju osim ako nisu velike - u šoku je Tamara.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Boru, osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni tužiocu.

- Do svega ovoga ne bi došlo da su se pridržavali zakonskih regulativa i opasne pse držali na povodcu i sa zaštitnim korpama. Dotična vlasnica me je sve vreme molila da policiju ne zovem i meni u krvavo lice nabijala telefon sa slikama kako psi spavaju sa decom u krevetu, a on je rešio da krene na mog muža. Nakon što su shvatili da će policija doći počeli su da beže. Koliko god nakaradno zvučalo, i sada posle svega, posle sve traume koju sam doživela, kažem, nisu psi krivi nego nesavesni vlasnici - dodaje povređena Tamara.

