Nakon šest godina od monstruoznog ubistva pevačice Jelene Marjanović na nasipu u Borči 2. aprila 2016. godine, njen suprug Zoran Marjanović je osuđen na 40 godina robije. Odluka još uvek nije pravosnažna, a advokati su uneli žalbe i slučaj ide na odlučivanje Apelacionog suda.

Jezive povrede, devet zverskih udaraca po potiljku, ukazuju na to da je ubistvo izvršeno iz strasti.

- Prve povrede oštećena zadobila je kada je na sebi imala obučen gornji deo trenerke sa kapuljačom na glavi, dejstvom šiljka (oštrog tupog predmeta), od strane drugog lica, sa dva uboda šiljastim metalnim predmetom, na glavi i desnoj ruci, koje su u vreme nanošenja predstavljale laku telesnu povredu. Nakon zadobijanja prvih povreda, posle nasilnog skidanja trenerke oštećenoj Marjanović Jeleni nanete su: povrede u slepoočno-temenom potiljačnom predelu glave, dejstvom tupine teškog i zamahnutog mehaničkog oruđa, od strane drugog lica, sa osam udaraca metalnim predmetom, koje su na mestima registrovanih povreda na glavi, i u vreme nanošenja predstavljale bezuslovno smrtonosnu povredu, zbog nagnječenja i razorenja moždanog tkiva - navodi se u obrazloženju presude, u koju je "Blic" imao uvid.

Kako se dalje navodi, ubica se nije zaustavio ni kada je Jelena pala, već je nastavio da je krvnički udara.

Ovakav vid povreda, način i količina nanetih udaraca, ukazuju da je ubistvo izvršeno iz strasti i da je napadač neko ko je poznavao žrtvu. Kada je u pitanju razbojnik ili plaćeni ubica, način izvršenja je drugačiji.



Povrede koje su uočene na telu pevačice ukazuju da se borila sa napadačem, kao i da je trčala, a patika, mobilni telefon i gumica za kosu koji su prilikom bekstva ispali su neki od tragova koji pokazuju da je žena bežala kako bi spasila svoj život.

Blato na Zoranovoj odeći isto kao sa mesta ubistva

Jedan od ključnih dokaza koji ukazuju da je Zoran bio baš na mestu ubistva pevačice je blato koje je pronađeno na njegovoj odeći, a istog je sastava i poklapa se sa blatom sa mesta na kojem je Jelena nađena mrtva.

- Prema nalazu i mišljenju veštaka ispitivani sporni uzorci broj - trag zemlje sa desne nogavice pantalona optuženog Marjanović Zorana, drugi trag zemlje sa desne nogavice pantalona, trag zemlje sa leve nogavice pantalona i trag zemlje sa leve patike pronađene u kanalu u blizini mesta gde je pronađeno telo oštećene i nesporni uzorci -uzorak zemlje iz kanala u blizini mesta gde je pronađeno telo oštećene imaju isti elementarni i mineralni sastav. Prema nalazu i mišljenju proizlazi da ispitivani sporni uzorci - mikrotragovi zemlje sa dostavljenog biljnog materijala i kose u izuzetom materijalu sa obdukcije i uzorci zemlje iz kanala sa lica mesta pronalaska leša oštećene imaju isti elementarni i mineralni sastav - navodi se u presudi.

Pokušaj brisanja krvi u "mercedesu"

- Pregledom automobila "mercedes" pomoću luminolskog rastvora na tapacirungu u gepeku i braon patosnicama u gepeku, kao i na naslonu zadnjeg sedišta vozila detektovani tragovi luminiscencije, odakle su uzeta tri brisa za biološko ispitivanje. Prema nalazu Biološkog fakulteta od 19.01.2017. godine, konstatovano je da samo trag na naslonu zadnjeg sedišta predstavlja krv Marjanović Jelene, koji je po intenzitetu jači trag krvi - navodi se u presudi.

Međutim, veštaci na snimcima sedišta u fotodokumentaciji pregleda vozila, nisu mogli uočiti mesto gde se taj trag nalazio odnosno odakle je uzet njegov bris. Iz tog razloga veštaci su obavili razgovor sa kriminalističkim tehničarem koji je tom prilikom naveo da navedeni trag nije uočio golim okom, nego tek prilikom prskanja luminolskim rastvorom.

- Iz ovoga se može zaključiti da se radilo o kapljičastom tragu koji je na to mesto mogao dospeti ili neposrednim prskanjem iz rane ili odbačajem sa okrvavljenog predmeta odnosno dela tela, kao što je npr. okrvavljena ruka. Ukoliko je navedeni trag zaista bio golim okom nevidljiv, a imajući u vidu da po intenzitetu predstavlja jači trag krvi, proizlazi da je prilikom nastanka morao biti vidljiv, a da je u međuvremenu od nastanka do njegove detekcije na neki način većim delom bio uklonjen. U pogledu starosti traga, može se pretpostaviti da je bio trag relativno svež - navodi se u presudi.

Ovo pokazuje da je cilj bio da se trag krvi obriše, a odbrana je kao kontra "dokaz" navela da se pevačica Jelena Marjanović povredila prilikom menjanja gume i da je poslala sliku povređene ruke Zoranu. Tužilaštvo je postavilo pitanje zbog čega se dokaz pojavljuje tek nakon ovog veštačenja i zbog čega je pokušano da se trag krvi obriše.

Zoran isključio telefon, pa uključio nakon ubistva

Utvrđeno je da su tog kobnog 2. aprila 2016. godine Zoran i Jelena, zajedno sa šestogodišnjom ćerkom, u isto vreme stigli na nasip oko 16:36 časova.

Preko baznih stanica utvrđeno je da je Jelena oko 16:38 časova otpočela kretanje, to jest počela da trči. Sa druge strane, preko baznih stanica utvrđeno je da je Zoran isključio svoj mobilni telefon u jednom momentu, a kasnije će se ispostaviti da je ovo jedan od ključnih dokaza koji pokazuje da je bio na mestu gde je nađeno telo Jelene, iako je negirao ove tvrdnje.

- Marjanović Zoran u 16:38 časova isključuje svoj broj mobilnog telefona i postaje nedostupan, što je nesporno bila svesna radnja koju je optuženi Marjanović Zoran preduzeo kako bi bio nedostupan daljem registrovanju baznih stanica mobilne telefonije. S obzirom na to da se od 16:56:27 časova Marjanović Jelena praktično kreće iz tačke B koja je za oko 130 metara dalje u pravcu rampe šljunkara od mesta spomen ploče i to sada u suprotnom smeru, odnosno prema rampi stadion, a da se optuženi Marjanović Zoran ponovo uključio u toj istoj tački B u 17:04:28 časova, krećući se pre toga sa isključenim mobilnim telefonom u smeru od rampe stadion prema rampi šljunkara, mišljenje veštaka je da je njihov susret na ovom otvorenom prostoru u periodu između 16:56:27 časova i 17:04:28 časova praktično bio neizbežan - navodi se u obrazloženju presude.

Veštak konstatuje da je broj ponovo dostupan odnosno da se u 17:04:28 časova, i on u tom trenutku poziva na broj telefona svoju suprugu Jelenu. Upravo je bazna stanica registrovana približno na istom mestu gde je poslednji put na ovoj baznoj stanici registrovana Jelena.

Zoran je negirao da je silazio sa nasipa i približavao se kobnom mestu, ali bazne stanice pokazuju suprotno od njegovih tvrdnji.

Nelogični pozivi i prijava policiji

S obzirom na to da je utvrđeno da prvi poziv upućuje svojoj supruzi odmah nakon ubistva, nakon samo nekoliko minuta od kako su se rastali kada je Jelena počela da trči, nelogično je zbog čega je poziva i prijavljuje nestanak policiji odmah.

Zoran je ubrzo pozvao svog prijatelja policajca i raspitivao se na koji broj da prijavi nestanak supruge.

Na sve to, Zoran je odbio da odgovara na pitanja javnog tužioca, što dodatno potkrepljuje sumnje.

- Životno je neuobičajeno da neko prijavljuje nestanak supruge koja je otišla da trči na nasip na koji je i on stupio sa detetom i to posle samo dvadesetak minuta. Čemu uznemirenost za sudbinu Jelene posle 15-20 minuta od rastanka sa njom, pogotovo ako je često trčala na toj maršruti? Zašto je zove 5-6 puta? Zašto zove Borisa Pucića i raspituje se kako se prijavljuje nestanak u vremenu od 35 minuta od rastanka sa Jelenom, ukoliko već nije siguran da joj se nešto desilo? Otkud kod Zorana takav intenzitet uznemirenosti da se Jeleni nešto strašno desilo i zbog čega traži reakciju policije? Zbog čega Zoran traži svedoke da bi potvrdio svoju odbranu? Zašto Zoran verodostojnost svog iskaza potencira pozivanjem na dete koje će potvrditi njegove navode koje u trenutku njegovog saslušanja ima 6 godina i kako je sam izjavio „pamti sve”? Zašto optuženi podvlači odnosno posebno naglašava da nijednog trenutka nije silazio sa nasipa i nije prilazio mestu gde je Jelena pronađena i to je prva rečenica kojom započinje svoju odbranu. Zašto isključuje svoj mobilni telefon i postaje nedostupan od 16:38 do 17:04 časova? Čemu panika za Jelenu i slutnja da joj se nešto desilo u trenutku kada uključuje telefon odnosno zašto tek nakon aktiviranja mobilnog telefona sluti da se nešto fatalno desilo sa Jelenom - samo su neka od brojnih pitanja koja se navode u presudi.

Svedok potvrdio da je Zoran išao iza Jelene

Jedan od svedoka koji je prolazio na biciklu je potvrdio kako je video ženu crne kose u sivoj trenerci, a iza nje je išao jedan muškarac. Svedok nije mogao sa sigurnošću da potvrdi da su ovo bili Zoran i Jelena, ali je tvrdio da sa njima nije bilo nijedno dete.

- Svedok je ispričao da je na jednoj trećini razdaljine od rampe „Bami” - rampa šljunkara gledano ka Crvenki uočio muškarca i ženu kako se spuštaju niz ovaj nasip, da je muškarac na sebi imao tamnije maskirne pantalone, a gore crnu jaknu srednje dužine, a da je iza njega išla ženska osoba koja je silazila sa boka, da je bila obučena u svetlo-sivi donji deo trenerke i kajsija boje gornji deo, da je to njemu tako sijalo, da je te boje tako video, imao je tamne naočare za sunce - navodi se u presudi.

Odeća se poklapa sa akterima događaja, a veštak je kasnije prgeledom sigurnosnih kamera uočio kretanje bicikliste i utvrdio da je sa tog mesta neusmnjivo ugledao baš Jelenu i Zorana.

"Zoko, on bi me ubio"

Da je odnos između Jelene i Zorana bio sve samo ne "bajkovit" kako je dobrana želela da predstavi, pokazuje svedočenje frizerke Jelene Marjanović.

- Z.G. je ukazala na jedan poremećeni odnos između supružnika, kom odnosu je i ona svedočila, a pre svega situacijama kada je optuženi Marjanović Zoran omalovažavao svoju suprugu govoreći joj: “Vidi na šta ličiš”, da je debela, ružna, da ne zna da se obuče i da je tetka, koji naziv u svom iskazu potvrđuje i svedok Boris Pucić. Posebno je značajno da je Jelena rekla svedoku, koja je bila njen dugogodišnji frizer, kod koje je dolazila u salon na friziranje, ali je to isto činila i u kući u kojoj je Jelena živela, da joj je svega dosta, da joj je u kući katastrofa, da joj dođe da uzme dete i da ode, nakon čega ju je svedok pitala zbog čega se ne razvede, na šta joj je ona odgovorila: “Zoko, on bi me ubio” - navodi se.

Kontradiktorne izjave i ponašanje Zorana

Počev od samog dana nesreće, kada je isključio mobilni telefon, a zatim odmah po uključenju pozivao suprugu i njegova prijava policiji su samo neke od niza nelogičnih postupaka optuženog Zorana Marjanovića.

Podsetimo, Zoran je nakon ubistva učestvovao u jednom rijaliti programu. Zatim, pričao je kako se nije približio mestu na kojem je Jelena ubijena, ali bazne stanice su dokazale drugačije. Isprva je njihov odnos predstavljao kao stabilan i bez problema, a naknadno je rekao da se jesu svađali, ali da su to bile normalne stvari.

O samom kretanju je imao oprečne izjave i iznosio je kontradiktorne detalje koji su u prvi mah zbunili javnost.

Zoran promenio garderobu

- Sudski veštak je naveo da bi, shodno zadobijenim povredama kod oštećene, na garderobi izvršioca moralo biti tragova krvi. Međutim, ovde treba imati u vidu da je nakon izvršenja krivičnog dela do prijavljivanja nestanka supruge, optuženi imao sasvim dovoljno vremena da promeni garderobu, a u spisima predmeta se nalaze dokazi u pogledu činjenice da je optuženi imao više identičnih pari maskirnih pantalona koje je lako mogao zameniti, zajedno sa ostalim eventualno kompromitovanim delovima garderobe - navodi se u presudi.

Prema iskazu svedoka Zoran je u trenutku kada je bio sa Jelenom imao dužu jaknu, a uveče kada su tragali za nestalom pevačicom crnu kratku.

Te se postavlja pitanje gde je jakna koju je nosio dok je bio sa suprugom. Kratka crna jakna je odneta u policiju i na njoj nisu pronađeni tragovi krvi, ali to nije odeća koju je nosio u kobnom trenutku.

Iskaz ćerke

Jedan deo iskaza njihove kćerke Jane, takođe, je bio važan deo za sklapanje mozaika ovog zločina.

Devojčica je rekla da mamu nije mogla da vidi kako trči, jer su joj pogled zaklanjali drveće i šuma. To se nije poklapalo sa onim što je Zoran tvrdio, jer se sa mesta gde je on navodio da su stajali ne vide šuma i drveće, ali je bilo u skladu sa tvrdnjom svedoka, koji je naveo da je u kritično vreme na napisu video muškarca i ženu bez deteta, i to na mestu koje izgleda kao ono koje je devojčica opisala.

