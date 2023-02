Lalić će pred sudom do detalja opisati najjezivije slike mučenja i ubijanja žrtava: Poslednji put je povraćao

Nakon što Srđan Lalić završi svedočenje sledeći okrivljeni svedok biće Bojan Hrvatina.

Suđenje klanu Veljka Belivuka i Marka Miljkovića planirano je da se održi danas u zgradi Specijalnog suda u Ustaničkoj ulici.

Okrivljeni svedok Srđan Lalić do detalja će pred sudom opisivati slike koje su pribavljenje sa "Skaj" aplikacija putem međunarodne pomoći.

Nezvanično, kada je u tužilaštvu gledao slike mučenih i ubijenih ljudi njemu je pozlilo, pa je čak u jednom trenutku i povraćao.

Klanu Veljka Belivuka optužnicom se na teret stavlja sedam ubistva - Gorana Veličkovića Goksija, Lazara Vukićevića, Zdravka Radojevića, Aleksandra Gligorijevića Pukija, Milana Ljepoje, Gorana Mihajlovića i Nikole Mitića.

Hrvatina

Inače, Hrvatin je prvi sklopio sporazum sa Tužilaštvom za organizovani kriminal po kojem bi trebalo da bude osuđen na kaznu od 15 godina. On je odlučio da propeva čim je Veljko Belivuk uhapšen, a prvi je otkrio kako klan funkcioniše.

"Učestvovao sam u ubistvima Lazara Vukićevića, Gorana Veličkovića Goksija, Zdravka Radojevića i Milana Ljepoje. Belivuk je lično ubio Ljepoju i Radojevića, dok je Veličkoviću presudio Miljković koji se tada hvalio da je on najhrabriji jer je sam stavio glavu pod sekiru", rekao je Hrvatin tada i naveo kako je Miljković zvao klanicu u Ritopeku.

"Miljković mi je rekao: "Videćeš, kakav štek, kao iz Netfliks filmova! Neću ništa da ti pričam, videćeš da je baš tako". I stvarno kao da su radili za neki film, tako je dobro urađeno, sakriveno, bilo je idealno za to. U plafonu su stajale kuke za koje se kačio najlon. Onda se najlon vezivao kanapom i kačio za te kuke. Postavili smo najlon i dole, i izlepili da ne može nigde ništa sa strane da izleti. E, onda smo nastavili dalje. Posle odvajanja nogu i ruku, zasecao se kod ramena, lopatice. Napravi se rez, kao ono da može da se okači na kuku. Međutim, mi smo držali rukama. Jedan ili dvojica drže, a onda zasecamo polako odozgo, od želuca zasecamo unutra, sve dok ne izađu creva. Kad to otklonimo, onda idu rebra. Sve se to udara na toj fosni sekirom, ide u sitne komade, a kada sve istranžiramo lepo, kad se dovede na tu meru koja nama treba za mašinu, to ide iz korita na mlevenje", rekao je tada.

Takođe je između ostalog rekao da je Ljubomira Markovića Kiću 2019. godine na Voždovcu ubio Lainović, prema njegovim rečima, sin Branislava Lainovića Dugog koji je bio poznati mafijaš devedesetih.

- Kiću su buli da bi zauzeli to mesto na tribini. Belivuk i Miljković su bili ubeđeni da Kića mora da se smakne. To je najbolji način da se sve ostale frakcije na Partizanovoj južnoj tribini, koja je razbijena bila, da se zaplaše - rekao je Hrvatin.

On je takođe Lainoviću, koji se vodi kao nestao, "pripisao" i ubistva Igora Dedovića i Stevana Stamatovića, pripadnika škaljarskog klana koji su ubijeni u Grčkoj u restoranu dok su ručali sa porodicama. Takođe je naveo da su Belivuk i ekipa imali parking na Padini na kojem su ubili muškarca po nadimku Svinja.

On tvrdi i da je tokom akcije otmice Mila Radulovića Kapetana u Crnoj Gori bilo mrtvih.

