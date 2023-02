SRCE DA PREPUKNE OD TUGE! Otac ubijene Ivane sa Zvezdare posvetio pesmu tragično nastradaloj ćerki: KAŽU NAM DA SI OTIŠLA, ALI NE, TO NIJE ISTINA...

Tuga!

- Želim sa vama ovom prilikom da podelim jednu priču posvećenu mojoj Ivani, a napisala su je deca sa kojima je delila knjigu, ocene, radost, tugu i život. Napisana je pre mesec i po dana, ali tek sad sam smogao snage da vam je napišem. Ja se ovom prilikom iz sveg srca zahvaljujem toj dragoj deci - napisao je Slobodan i dodao:

- Oprostite mi na trenutku slabosti, oprostite i ne zamerite, nisam od vas mnogima odgovarao, nemam snage ni volje za razgovore , ali ovu priču osećam da sam vam je dužan pokazati, vama koji ste voleli Ivanu.

Ovo je pesma koju je otac objavio:

"Kažu nam ti si otišla, ali ne to nije istina, Ivana ovo si nam slagala! Vratićeš se ti i nastaviti da se smeješ, onako zvonko, jako, toliko da svi krenemo u horu, kako je uvek bilo. Čini mi se da je svet okovan tugom, da zemlja besni za najboljim drugom, čini mi se, vreme na satu unazad teče. Pogledah u kalendar pa srce presta’ da me peče. Vreme me baci do nekog izbledelog petka, hajdemo ispočetka. Na hodniku baš našeg fakulteta, čujem zvonki glas kroz masu silueta "Zaboravila sam da je danas predaja iz maketa!“

Dajem ti čačkalice, malo žice i lepka. Onako kako to obično biva sa poznanicima, koji se prepoznaju, a par tajni ih dele da postanu nešto više, lica se smeše, kao da znaju, upamtiću tempo kojim duša ti diše. Tako je sve krenulo... Tebi je napraviti maketu bilo i suviše lako, dok sam ja na svojoj dugo radila, tebi je trebalo 10ak minuta, kao da si je do tada napravila milion puta...

"Da li se nešto može dodati?“, asistent pita, kažeš: "Da i ne. Da li se nešto može oduzeti? Da i ne“ Gledaš ti, gleda asistent i gledam ja sa strane. Progovori "Desetka“ (a tebi dah zastane). Ja u čudu, smejem se, moja je dobila sedmicu i malo sam besna, prestaje da te drži mesto i kao da ti je prostorija tesna.

Tada nisam shvatila ali sada znam. Tvoj život bio je poput te makete. Moglo se svašta nešto i dodati i oduzeti, ali na kraju opet ništa. Trebali ste da je vidite i Ivanu i maketu. Čista desetka, ali nije bilo tu nekog reda, bilo je svega i lepog i tužnog i ružnog i srećnog, svega!

Ali bilo je stvarno, pogledam u kalendar opet i više nije petak i sada sam besna ali ovaj put istinski, jer se desilo nešto što niko nije očekivao. Nešto što nisi zaslužila. Pitamo se da li je moglo drukčije. Znate, ona je imala divnog glasa, pevala jer je kaže tako je navikla kod kuće sa svojima, znala je tekst svake pesme, pravi mali džuboks! Plesala baćatu, ma svaki ples je znala!

I činilo se da je ništa ne plaši jer je želela i volela toliko toga, da joj je svaka planina bila mala. I zašto nam pobogu nisi rekla? Čini se, odlaze uvek oni koji su najviša srca dotakli. Šta mi drugo ostaje nego da te pustim i pamtim, jer uvek puštaš one koje voliš, ali ih držiš u srcu i sećaš se. I boli, ali voliš i srećan si što si ih imao.

I znamo da ovo nije kraj, ovo je samo prelazak u neku drugu formu. Sada si negde na lepšem dalje od svih nas, ali bliže Bogu. Hvala ti što si bila deo mog, deo naših života, bila si drugarica, sestra, rođaka, ćerka i uvek ćeš biti u našim srcima. Nisi zaboravljena. Živećeš večno u nama, setićemo se kroz igru i pesmu.

Zbogom za sada, naša Ivana".

Ivana Krivokapić (24) ubijena je pre skoro dva meseca, tačnije, 23. decembra prošle godine, a za osumnjičenim za ovaj zločin Jetmirom Gočajem policija i dalje u traga u dve države, poternica je raspisana 16, januara.

U razgovoru koji su novinari obavili sa njim dva dana pre raspisivanja poternice rekao je "da nema veze sa ubistvom i da je osumnjičen policija bi, kako navodi, već došla po njega".

Na pitanje o Ivani je rekao:

- Upoznali smo se na planinarenju na Prokletijama. Znamo se od prošle zime, mart, april, ako se ne varam. Pa mi smo bili u kontaktu svaki dan smo se čuli i onda pitala me kad ćeš doći u Beograd i pozvala me. Ja sam išao, družili se, šetali, ništa nismo imali, znači između mene i Ivane nije bilo ničega. Poslednji put smo se videli 23. decembra. Tog dana kada sam ja krenuo za Crnu Goru. Zamolio bi sve portale, sve ljude, da pre nego što počinju da nešto pišu o meni, da razmišljaju malo - rekao je on za Telegraf.

Inače, danima nakon zločina na društvenim mrežama objavljivao fotografije iz zavičaja i beogradskim novinarima govorio da je kod kuće i da mu je policija rekla da ga niko ne traži. Gočaj je inače iz sela Vusanje kog Gusinja.

Autor: