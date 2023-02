'OVO JE JEDAN NEJMONSTRUOZNIJIH ZLOČINA NA OVOM TLU' - Okrivljeni Džonić na suđenju tvrdio da NIJE KRIV za trostruko ubistvo Đokića

Goranu Džoniću (61) iz sela Moravac koji se sumnjiči za trostruko ubistvo porodice Đokić iz Aleksinca danas je počelo suđenje pripremnim ročištem u Višem sudu u Nišu. On se na početku iskaza izjasnio da "nije kriv" za teško ubistvo Gorana (57), Gordane (56) i Lidije (25) Đokić.

Ročište je bilo zakazano bez prisustva medija, ali je zato dvadesetak pravnih pripravnika moglo da prisustvuje početku suđenja. Džonić je rekao ne samo da nije kriv nego i da sa ovim monstruoznim zločinom nema veze.

Prilikom njegovog saslušanja, majka pokojnog Gorana Đokića, baka Stojanka bila je na klupi izvan sudnici i teško je podnela samu situaciju. U neobaveznom razgovoru s novinarima rekla je da joj je mnogo teško.

- Mnogo mi je teško, sve mi je grđe i grđe. Sada bi Gordani slavili rođendan, a ja dolazim na sud - rekla je kratko komentarišući celu situaciju.

Džonić pokazao neku vrstu stida?

Džonić je na kraju suđenja iz sudnice izašao tako što je prekrio lice nekim dokumentom, pokušavši da ne bude na oku kamera.

- On apsolutno u sudnioci nije pokazao nikakvo drugačije ponašanje od dosadašnjeg. Shvatio je za šta se tereti, a to što je pokušao da se sakrije nekim dokumentom pri izlasku, možda je hteo da pokaže neku dozu stida zbog nečega. On danas nije imao svoju odbranu što će verovatno učiniti na glavnom pretresu - rekao je Zoran Vitković, jedan od branilaca porodice Đokić.

Pešićeva: Džonić shvata optužnicu, ali je ne prihvata

- Okrivljeni se izjasnio da nije kriv ni za činjenično stanje koje mu se stavlja na teret. On ne prihvata ni pravnu kvalifikaciju. I tužilaštvo i odbarana su se izjasnili oko svojih dokaza, a okrivljeni ne prihvata taj optužni akt. On je, inače, rekao da shvata ono za šta se tereti. Većina novih dokaza koji su izneti su prihvaćeni - rekla je Biljana Pešić, advokatica branilac Gorana Džonića.

Biće i novih svedoka

Miroslav Ristić, advokat porodice Đokić je rekao da će na glavnom pretresu biti još par novih dokaza koji su danas usvojeni, ali i par novih svedoka.

- Biće saslušanja nekih novih svedoka kako bi se dokazala krivica okrivljenog. Tražićemo i neka dodatna medicinska veštačenja. Ovo je jedan od nezapamćenih najmontruoznijih zločina na ovom tlu i zato će na glavnom pretresu svaki dokaz biti detaljno iznet - napomenuo je Miroslav Ristić, advokat porodice Đokić.

Džonić je doveden sa lancima na nogama iz niškog istražnog zatvora gde boravi od 20. oktobra 2021. godine kada je pritvoren jer se sumnjiči za ubistvo tročlane porodice Đokić iz Aleksinca.

Suđenje je dodeljeno vrlo iskusnom i pravičnom sudiji Mirku Draškoviću. Kako se navodi u optužnici, on se tereti da je detaljno isplanirao zločin, a koji je izvršio 27.septembra 2021. godine u periodu od 00.22 do 03.05 časova u selu Moravac kod Aleksinca.

Navodi se da je u stanju uračunljivosti, znao da Đokić ima menjačnicu i bio je uveren da deo novca nosi sa sobom ili drži u svom vozilu marke „Folksvagen pasat“. Zbog toga je, kako se navodi, pratio njegovo kretanje. Na sudu će biti iznesena sumnja da je 26.septembra 2021. godine video da je Đokić sa suprugom I ćerkom došao u posetu svojoj majci pa je tako odlučio, navodi se u optužnici, da ih u povratku zaustavi.

To je navodno i učinio pa je stao kod pružnog prelaza gde se seoski ukršta sa regionalnim putem broj 127. Đokić mu je stao jer su braća od tetaka. Tada je kako se navodi Đžonić izvadio pištolj marke „Pietro Beretta Gardone - model 34“. Đokići su 2. oktobra nađeni ubijeni i spaljeni na mestu Dudine bare u Moravcu. Mučki su lišeni života a onda zapaljeni, Goran(57), Gordana(56) i Lidija Đokić(25).

Goran Džonić se sumnjiči da ih je ubio pa zapalio, a sve zbog 43.000 evra koji su do sada nađeni u njegovoj garaži i placu. Đokić je inače držao menjačnicu i mnogi su znali da ima novac u kolima radi menjačkih poslova.

Ovaj penzionisani vatrogasac se, kako saznajemo, u istražnom pritvoru zanima tako što se posvetio nekim zanatima koji su dostupni pa dok čeka suđenje bavi se raznim rukotvorinama. Nedavno je tražio da mu se donesu naočare.

Supruga ga posećuje redovno kao što i uzima terapiju za dijabetes. Nekad iskazuje određenu dozu nervoze u zatvoru, nekada ne, ali to je normalno s obzirom u kakvoj se situaciji nalazi, rečeno je Kuriru.