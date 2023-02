(UŽIVO) LJEPOJU I RADOJEVIĆA ČLANOVI KLANA SAMLELI U MAŠINI! Lalić otkrio ko je startovao: Bilo je PROPUSTA! Spomenuo i policijske značke

U Specijalnom sudu u Beogradu danas bi trebalo da bude nastavljeno suđenje Veljku Belivuku, Marku Miljkoviću i ostalim optuženima za sedam ubistava, silovanje, trgovinu drogom i oružjem i druga krivična dela.

11.55 - Nastavlja se suđenje

Sudsko veće vratilo se u sudnicu i Veljko Belivuk je sledeći koji će postavljati pitanja svedoku saradniku Srđanu Laliću.

Međutim, javio se Belivukov advokat Nikola Jerković i rekao da Belivuk ipak nema pitanja i da će na kraju staviti primedbe.

Za reč se javila Gordana Božilović Petrović, advokat Marka Miljkovića.

Advokat: Na slikama se vide slivnik i delovi mašine koji su zarđali?

Lalić: Mašina je bila u upotrebi, jesu delovi zarđani ali se radi peskiranje i ona se vrati u odlično stanje.

Advokat: Ja pitam da li je u to vreme ona izgleda čisto, mašina, slivnik, sve izgleda kao da niko tu nije ušao 10 godina, da li je tada izgledala tako?

Lalić: Dva poslednja ubistva, Ljepoja i Radojević, posle toga nije rađeno peskiranje. Dole se stvara velika vlaga, pa smo razmiišljali da stavimo grejalicu, nekada je kondenzacija bila tolika da kapljice padaju sa plafona.

Advokat: Meni na slikama deluje neupotrebljivo? Rekli ste da se posle svake akcije detaljno čistisla prostorija, podovi, zidovi, prostorija ne deluje čisto na slikama, rekli ste da ste koristili jaka abrazivna sredstva?

Lalić: Objasnio sam, kondenzacija je velika. Zidovi se nisu detaljno tretirali i čistili.

Advokat: Rekli ste da ste najlone stavljali na zidove, ne deluje čisto

Lalić: Bilo je propusta, naravno. Ja sam rekao kakva je procedura bila, možete samo da pretpostavite kako bi izgledalo da nije čišćeno. Objasnio sam, crevom i hemikalijama se čisti, potom se pospe sona kiselina, a mi izađemo. Ja tvrdim da je sve bilo čisto osim zidova koje nikada nismo čistili sonom kiselinom.

Advokat: Ovo izgleda kao prostorija koja dugo nije korišćena, zarđala je mašina, sliivnici.

Tužilac: Imam primedbu, ovo su nedozvoljena pitanja, ovo su konstatacije branioca na nešto, šta je koleginica videla, a mi smo videli drugačije. Pita ga šta on misli, to su nedozvoljena pitanja.

Advokat: To što je kolega tužilac video, mene ne interesuje. Ja sam pitala samo da objasni da li je u to vreme izgledalo kao na slici ili nije?

Lalić: Pogrešno vam deluje sa slike, to je bilo čisto.

Da postavi pitanja se javila Vesna Golubović, punomoćnik Jelene Veličković, supruge ubijenog Gorana Veličković.

Advokat: Da li su te kiseline ostavljale posledice na predmete kojima su tretirane površine, posebno metalni delovi?

Lalić: Nema vidnih promena, pravo da vam kažem, nisu to velike razlike. Brzo dođe do oksidacije metalnih delova, pa se odnese na peskiranje. Što se tiče keramike, ona to podnosi, nije bilo promena.

Advokat: Vi ste prilikom uvida u fotografije na kojima su bile prostorije na stadionu pomenuli da su se u jednom prostoru držale policijske značke, rekli ste da ste i Gorana Veličkovića savladali uz povuke "policija". Otkud ideja da se predstavljate kao policija i otkud policijske značke?

Lalić: Policijske značke su bile originalne, jedna je bila sa izbrušenim serijskim brojem, moja je pretpostavka da je možda bila prodata. Miljković je to smislio, krenulo je od Kojića, pa se koristilo i za Veličkovića. Za Veličkovića nismo nosili policijske značke, savladan je uz povike policija brzo, nije bilo problema.

Advokat: Govorili ste o spaljenoj garderobi, telefonu Veličkovića, da li znate šta je sa njegovom torbicom i novcem koji je imao?

Lalić: Nisam siguran, nisam manipulisao torbicom.

Advokat Nikola Jerković se potom javio za reč i pitao da li će se ponovo vršiti uvid u ovu fotodokumentaciju.

- Znate li vi koliko još fotodokumentacije imamo, izvodićemo ono što nije izvedeno. Imate pravo da postavite pitanja - odgovorila je sudija.

11.03 - Pauza

Veljko Belivuk javio se da i on ima pitanja, ali pošto se optuženima ide u toalet, veće je odlučilo da napravi pauzu od pola sata.

10.44 - Miljković postavlja pitanja

Miljković se javio za reč i rekao da želi da postavlja pitanja o fotografijama.

Miljković: Zanima me Ritopek, bunar je rekao da je video, a kako nije video roštilj?

Lalić: Rekao sam da se sećam nečega nalik bunaru.

Miljković: Kako nije video roštilj od dva metra?

Lalić: Ja nisam robot da zapamtim sve, hvala ti što mi pomažeš da se vidi da je moj iskaz autentičan.

Miljković: Da li je neko pametan rekao da se te stvari zapale u roštilju a ne na travi?

Lalić: Malo je tu pametnih bilo, plastična kada nije mogla da stane u roštilj.

Miljković: Šta se desilo sa plastičnom kadom kada je izgorela?

Lalić: To je bila jedna masa, onako otopljenih stvari, ne znam gde je sklonjen.

Miljković: Pitao sam za materijal ograde, rekao si da ne znaš koji je materijal kako nisi video?

Lalić: Sećam se ograde, tako mi je ostalo u sećanju.

Miljković: Vezano za šipražje, konstatovao si da je to gde ste navodno bacali ostatke?

Lalić: Rekao sam da nalikuje, ja sam bio jasan.

Miljković: Koliko od makadamskog puta treba do tog mesta?

Lalić: Jedno 30 minuta aktivnog pešačenja.

Miljković: Pitao sam u kilometrima?

Lalić: Nisam merio, dva do tri kilometra.

Miljković: Kada se uđe u šipražje, da li se ide levo ili desno do tog dela gde je rasčišćeno? Sećaš se juče onog policijskog vozila, da li se od njega ide levo ili desno?

Lalić: Mi prođemo kroz šipražje, pa se izađe na taj prostor. To je veća površina, drugačije je izgledalo leti, a drugačije zimi.

Miljković: Da analiziramo, s pozicije džipa idemo pravo, levo ili desno ka reci?

Lalić: Vrlo precizno sam ti rekao, prođeš kroz šipražje, pa izađeš na čist prostor.

Miljković: Čoveče, lepo te pitam. Jel možemo da vidimo tu sliku?

U sudnici je na zahtev Miljkovića prikazana fotografija šipražja o kom polemiše sa Laliićem.

Lalić: Ne mogu da kažem po slici gde je reka, ali išlo se sa jedne i druge strane.

Miljković: Ako si bio tamo možeš da kažeš?

Lalić: Miljkoviću, sada hoćeš da osporiš da sam bio tamo? Vezanih očiju bih mogao da odem tamo.

Miljković: Ne znaš.

Lalić: Znam.

Miljković: Ja sam jako zadovoljan odgovorom.

Lalić: Hvala bogu pa si zadovoljan.

Miljković: Jel možemo u krupnom planu da imamo tajnu prostoriju i mašinu za mlevenje mesa? Interesuje me, videli smo više noževa kada se rasklapala?

Lalić: Nisam je rasklapao, ja sam držao crevo

Miljković: Kako se rasklapala?

Lalić: Draganić uzme veliko gvožnje, kao armatura, uzme i čekić. Odšrafi to, pa vadi deo po deo. Sećam se kada sam držao crevo, on u kadici sunđerom pere te noževe.

Miljković: Videli smo dugmiće na kontrolnoj tabli, čemu služe?

Lalić: Mašina se startovala sa strane, kada smo okrenuti ka pužu gde izlazi sadržaj, mislim da je sa desne strane crveno dugme. Ja nikada nisam startovao mašinu, mislim da je to sigurnosno dugme

Miljković: Znači, na crveno se palila?

Lalić: Ja sam se ogradio, nikada je nisam startovao.

Lalić: Par puta sam stajao pored Draganića kada je startovao, nikada ništa nije pritiskao, samo je udarao da krene. Šta je sad si se zbunio?

Miljković: Rekli ste da se skrivena prostorija otvorila kada se demontira polica i okvir?

Lalić: To je poslednja polica, prvo se izbije drvena ploča, izvuče se, nema odšrafljivanja.

Miljković: Kada smo pričali o miitraljezu, da li ste čistili nogare od mitraljeza?

Lalić: Ne mogu da se setim.

Miljković: Znači niste.

Lalić: Tvoj komentar je irelevantan, ne možeš da komentarišeš

Miljković je potom pet puta ponovio pitanje: Da li su i kada stigle nogare?

Lalić je isti broj puta odgovorio: Ne mogu da se setim.

Miljković: Kada je stigao eksploziv?

Lalić: Rekao sam kada su stigli momci da obučavaju, tada su stigla dva a možda i više.

Miljković: Da li si nekada čistio pištolje?

Lalić: U Ritopeku, gde? Čistio sam. Pomogao sam Draganiću da očisti pištolj Lazara Vukićevića, komentarisali smo prva tri zrna.

Miljković: Rekli ste juče da "smo ih obeležavali"?

Lalić: Ja sam te stvari video svojim očima više puta.

9.50 - Lalić o fotografijama iz Humske i automobilima

Svedok saradnik Srđan Lalić izašao je za govornicu i sudija je najavila da se nastavlja pregledanje fotografija od 7. aprila 2021.

Na monitoru se prikazuju fotografije iz Humske, ulazna vrata prostorija koje su koristili pripadnici kriminalne grupe, prema navodima optužnice. Na slikama se vide ulazna vrata, ispisiani grafiti "grobari".

Lalić: Ovo nije bunker, druga prostorija je u pitanju, koju smo pominjali.

Na slici se vidi prostorija u kojoj su tamna garnitura i beli sto. Potom se vidi zid na kom je naslikana kosturska glava, kao i druge prostorije u Humskoj.

Lalić: Ovo su stepenice koje vode na gornji sprat, koji smo namenili za elektronske sportove. Tu su gore četiri kancelarije i toalet. Tu na slikama vidite računare, stolove, sve je bilo pripremljeno.

Sledeći set fotografija koji se sada prikazuje, takođe su slike iz Humske, koje je policija snimila u junu 2001.

Sudija: To je to što se tiče Ritopeka i Humske, imam da Vam postavim neka pitanja. Prikazaćemo Vam i automobile, Vi ste rekli da je korišćen veliki broj.

Na slikama koje se prikazuju prvo se vidi "pasat" sivo plave boje, zatim "škoda" crne boje.

Lalić: Ovu "škodu" superb je koristilo obezbeđenje Veljka i Marka.

Potom je prikazan crni "audi A4".

Lalić: Koliko se sećam, ovaj auto je korišćen za pratnju Lazara Vukićevića.

Na sledećim slikama je beli "golf", u kom su pronađena i klješta, a potom je prikazana slika na kojoj je plava "škoda fabija". Potom je svedoku saradniku pokazana još jedna slika belog "golfa", zatim siva "opel astra".

Lalić: "Astra" je automobila Vlada Draganića, koji smo koristili u Ritopeku.

Sledeći je prikazan sivi "smart", potom "reno". Na sledećoj slici prikazan je crni "bmw", bez registarskih oznaka. Tablice BG 1966KA su pronađene u gepeku.

Lalić: To je blindirani auto, koji smo koristili u otmici Milana Ljepoje. Bio je parkiran u garaži u Ulici Slavka Ćuruvije.

Potom je prikazan još jedan crni "bmw", zatim "audi" iste boje.

Sledeći je crni "golf 7", zatim sivi "pasat", "seat" zelene boje, električni "bmw" crno-bele boje, "škoda kodijak".

Lalić: To je "škoda" o kojoj smo Belivuk i ja polemisali, Belivuk i Marko su je posedovali i njom smo se vratili iz Ritopeka dan pre otmice Milana Ljepoje.

Potom je prikazan "bmw X5".

Lalić: Mislim da smo tim vozilom išli ka Kosovu i Metohiji.

Na slici je potom prikazan crni "pasat", crni "mercedes".

Lalić: Ovaj "mercedes" je ako se ne varam blinda od Marka Budimira.

Potom je prikazan beli "mercedes GLE"

Lalić: Taj je oduzet od Zdravka Radojevića.

Sledeći je crni BMW.

Lalić: To je blinda koji je koristio Miloš Budimir, a uzeta je od Lainovića. Sledeći crni "audi" je Belivukova blinda.

Na slici je potom prikazan crni BMW, crni "mercedes", registarskih oznaka DON.

Sledeći je beli "mercedes".

Lalić: To je Veljkov auto, kupio ga je od Arezanovića, bio sam tu kada ga je kupovao.

Sledeći je crni BMW.

Lalić: Ovakav je bio Miljkovićev, ali je problem da raspoznam na slikama, mislim da to nije taj, samo su isti tip.

U sudnici je prikazana fotografija plavog BMW.

Lalić: Koristili su ga Veljko i Marko i njime su otišli u Tursku, to je BMW5

"Pasat" sive boje, "škoda rapid" iste boje, crni BMW x4, sivi "reno klio" crni "pasat"crna "škoda oktavija" su takođe prikazane kao deo voznog parka kriminalnog klana.

Lalić: Ovakvu "škodu" je vozilo obezbeđenje, isti je ovakav enterijer.

Sledeći je na redu "hjundai".

Lalić: Ovakvim vozilom, išli smo na reku.

Podsetimo, Lalić je ranije ispričao da su na reku, odnosno na obalu Dunava u Ritopeku išli kako bi bacali samlevene ostatke žrtava.

Sledeći je prikazan tamno sivi "pasat".

Lalić: Ako je ovo auto koji ima šiber i stakleni krov, taj auto je oduzet od mene. To je bilo zamensko vozilo koje sam uzeo od majstora kod kog sam ostavio moju "škodu.

Na monitoru je potom prikazana fotografija crvene "astre" zatim crna "škoda oktavija".

Lalić: Ovu škodu sam je vozio, korišćena je za pratnje i prilikom ubistva Aleksandra Gligorijevića.

U sudnici je potom prikazan video klip na kom se vidi crna škoda.

Lalić: Miljković je čini mi se na suvozačkom mestu, sa maskom, po kapi ga prepoznajem. Ovo desno je ja mislim Miloš Budimir, a možda sam i ja vozač, Miljković je sigurno suvozač.

Na kratkom klipu se vidi kako automobilom prolaze naplatnu rampu.

Lalić: Ipak sam to verovatno ja, jednom sam mu dao vozilo kada su išli do balona, ovo je vidi se van grada.

Potom je prikazana slika belog "rendž rovera".

Lalić: Ovakav je vozila supruga Marka Budimira.

Sledeća je slika crne "škode", potom "pasata" iste boje, belog BMW

Lalić: Ovakav BMW je vozila Miljkovićeva supruga. Ovaj sivi "golf 6" koristili smo za pratnju, bio je zatamljen i kompletno ozvučen. Čini mi se da je neko neke folije skinuo, bio je kompletno zatamljen.

Potom su prikazane fotografije dva crna BMW, potom sivi "pasat".

Lalić: Pasatom je Dejan Tešić dovezao Milana LJepoju do Ritopeka. Bila mu je neispravna sirena.

9.40 - Sudsko veće u sudnici

Optuženi koji se brane sa slobode ušli su u sudnicu, a u zgradu u Ustaničkoj sprovedeni su u pratnji policije i optuženi koji borave u pritvoru Centralnog zatvora. U sud je, ruku pod ruku sa suprugom optuženim Vladom Georgijevim stigla i jedina žena koja je optužena da je bila deo zloglasnog klana, Slađana Sekulić.

U sudnici bi danas trebalo da se nastavi sa pregledanjem fotografija koje je policija sačinila posle hapšenja kriminalne grupe, u februaru i aprilu 2021. godine. Svaku fotografiju komentariše svedok saradnik Srđan Lalić, a Belivuk i Miljković najavili su da će mu potom postavljati pitanja.

