U zaječarskom selu Grljan danas je sahranjena mala Petra, a u isto vreme njen ubica se pred tužiocem branio ćutanjem. Određen mu je pritvor 30 dana, a u pritvoru je i majka.

Na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu u prisustvu dodeljenog branioca M.N. se branio ćutanjem. Za krivično delo teško ubistvo za koje se sumnjiči zaprećena je kazna od deset godina do doživotne robije.

Majka J.T. saslušana je u Osnovnom javnom tužilaštvu zbog sumnje da je učinila delo zlostavljanje i zapuštanje maloletnog lica. Njena kazna bi mogla biti do tri godine ukoliko se ne prikupe novi dokazi.

Oboje će biti u pritvoru do 30 dana.

Obdukcija tela usmrćene devojčice pokazala je da je dete imalo smrtonosne povrede glave i rascep jetre.

Dvogodišnja devojčica koju je u bezumnom činu nasilja nasmrt pretukao očuh danas je ispraćena na večni počinak.

Dan nakon ove strašne tragedije u selu vladaju muk i tišina, a mnoga pitanja su ostala bez odgovor.

U Dečjem centru koje se prevencijom nasilja bavi kroz već nagrađivan projekat "NIsam prijavila" smatraju da su osnove svega u porodici.

Prema rečima Selene Ristić, iz UG "Dečji centar" Zaječar, kompletno društvo je zakazalo.

- Gledajući intervjue koji su se desili posle ove tragedije, slušajući ljude koji kažu da su godinama znali da postoji slučaj zanemarivanja dece, a da to niko do sada nije prijavio, e to mi kao društvo možemo da kažemo nismo dovoljno sposobni da zaštitimo svoje najbliže, niti je porodica sposobna - kaže za TV Pink Selena Ristić.

U ovakvim i sličnim slučajevima, ostaje nejasno zašto neke majke privrženost partneru stavljaju iznad interesa deteta.

- Roditelj koji ne zaštiti svoje dete sigurno da ima mentalni problem kao posledicu, između ostalog, i ovih ranih traumatičnih iskustava, istovremeno treba naglasiti i on sam je bio žrtva - kaže Jasmina Nikolić, klinički psiholog.

Miljan Rašić iz Društva Roma Zaječar navodi da u zajednici često organizuju edukaciju o nenasilnoj komunikaciji i sprečavanju nasilja.

Podsetimo, sličan slučaj desio se 2019. godine kada je očuh u Prahovu na smrt pretukao trogodišnju devojčicu, a majka pokušala da zločin sakrije. Za ovo krivično delo osuđen je na 40 godina robije.