Pokušao da ubije čoveka nakon svađe zbog psa: Ovako je došlo do napada na Voždovcu, jedan imao nož drugi čekić

Beogradska policija u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu uhapsila je i odredila policijsko zadržavanje do 48 sati A.M. (32) zbog pokušaja ubistva na Voždovcu.

Nesvakidašnji slučaj dogodio se juče popodne. Nezvanično, Vladimir V. (42) je šetao psa kada mu je prišao A.M. i pokušao da mu ga otme. Došlo je do međusobnog guranja. U jednom trenutku A.M. je ubo nožem u grudi Vladimira, a zatim ga posekao po ruci i čelu.

- Kod Vladimira je nađen čekić kojim je kako je obasnio udario napadača u odbrani. On je policiji rekao da ne poznaje čoveka i da je hteo da mu otme psa. U odbrani ga je udario čekićem- kaže naš sagovornik blizak istrazi.

Vladimir V. je primljen u Urgentni centar i nalazi se u stabilnom stanju.

Policija je ubrzo uhapsila napadača koji je imao bio krvav i imao nož kod sebe. Njemu je određeno zadržavanje, a na teret mu se stavlja pokušaj ubistva.