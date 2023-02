TUŽILAŠTVO ISTRAŽUJE RAD SUMNJIVE CRKVE: Počeli da rade pre 4 meseca, imaju prostorije u centru Beograda!

Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je, nakon novinskih članaka o delovanju Udruženja „Univerzalno carstvo božije“, po službenoj dužnosti formiralo predmet i uputilo zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja Odeljenju za javni red i mir MUP RS, kako bi se utvrdilo da li postoje osnovi sumnje da je učinjeno neko krivično delo koje se goni po službenoj dužnosti.

Ukoliko iz dostavljenog izveštaja i prikupljenih obaveštenja tužilaštvo utvrdi postojanje elemenata nekog od krivičnih dela za koje je stvarno i mesno nadležno, biće preduzete dalje radnje u cilju procesuiranja odgovornih lica.

Udruženje carstvo božije Takozvana crkva "Univerzalnog carstva božijeg" nije upisana u zvanični spisak crkava i verskih zajednica, ali jeste u registar udruženja građana pri Agenciji za privredne registre. Udruženje je osnovano u oktobru, sa sedištem u Obrenovcu, a sa aktivnostima u Bulevaru kralja Aleksandra počeli su već krajem godine.

U prethodnom periodu pred ovim tužilaštvom vođeno je nekoliko postupaka zbog krivičnih dela Nadrilekarstvo i nadriapotekarstvo iz čl. 254 Krivičnog zakonika, krivičnog dela Neovlašćeno bavljenje određenom delatnošću iz čl. 353 Krivičnog zakonika i dr. Prvom osnovnom sudu u Beogradu podneta su tri optužna predloga i postupci su u fazi glavnog pretresa, dok se u ostalim predmetima prikupljaju potrebna obaveštenja i preduzimaju dokazne radnje, nakon čega će biti odlučeno o daljem toku postupka.

Dana 13.09.2021. godine podnet je optužni predlog protiv okrivljenog S.K. zbog postojanja opravdane sumnje da je pružao medicinske usluge i izvodio medicinske zahvate nad pacijentima (liposukciju, transfere masti, korekcije usana i dr.), prikrivajući od oštećenih činjenicu da nije stručno osposobljen za pružanje medicinskih usluga i izvođenje medicinskih zahvata, da bi nakon izvršenih medicinskih zahvata oštećenima izdavao medicinske izveštaje sa propisanom terapijom-lekovima bez pečata i sa lažnim brojem licence, za dogovorenu naknadu, što je za posledicu imalo teško narušavanje zdravlja sedam oštećenih lica, čime je učinio krivično delo Neovlašćeno bavljenje određenom delatnošću iz čl. 353 Krivičnog zakonika, krivično delo Teška dela protiv zdravlja ljudi iz čl. 259 u vezi sa krivičnim delom Nadrilekarstvo i nadriapotekarstvo iz čl. 254 st. 1 Krivičnog zakonika, jedno produženo krivično delo Prevara iz čl. 208 u vezi sa čl. 61. Krivičnog zakonika i produženo krivično delo Falsifikovanje isprave iz čl. 356 st. 1 tač. 4 u vezi sa čl. 61 Krivičnog zakonika.

Tužilaštvo je predložilo sudu da ga nakon održanog glavnog pretresa oglasi krivim i osudi na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 8 (osam) godina i 6 (šest) meseci i novčanu kaznu u određenom iznosu od 800.000,00 dinara.

Dana 19.01.2022. godine, podnet je optužni predlog protiv okrivljene A.P. zbog postojanja opravdane sumnje da je učinila krivično delo Nadrilekarstvo i nadriapotekarstvo iz čl. 254 st. 1 Krivičnog zakonika, na taj način što je pružala usluge „antiejdž“ medicine za čije obavljanje nije imala rešenje Ministarstva zdravlja Republike Srbije, što je činila u svom kozmetičkom salonu koji nije bio upisan u registar zdravstvenih ustanova Agencije za privredne registre, pri čemu nije imala odgovarajuću stručnu spremu i nije se pridržavala uslova propisanih aktima Ministarstva zdravlja Republike Srbije.

Takođe, dana 28.07.2021. godine podnet je optužni predlog, a dana 10.05.2022. godine i izmenjen i proširen optužni predlog protiv O.M. i J.T. zbog krivičnog dela Teška dela protiv zdravlja ljudi iz čl. 259 st. 1 Krivičnog zakonika učinjenog u saizvršilaštvu, jer postoji opravdana sumnja da su neovlašćenom i nepravilnom upotrebom sredstva „plazma-pen“ prouzrokovale trajna oštećenja na tretiranim delovima lica oštećenih u vidu dubokih opekotina drugog B i trećeg stepena, uz istovremeno nedopuštenu primenu injekcione lokalne anestezije „lidokain – hlorida“ koja je predstavljala rizik po život oštećenih u slučaju alergijske reakcije usled nepostojanja antišok terapije i edukacije okrivljenih, te i same primene uređaja „plazma-pen“ zbog korišćenja struje, kao i da su sprovodile hirurške procedure suženja i podizanja nosa, uklanjanja nosne grbe, smanjivanja podbratka i uklanjanja strija na stomaku, kao i podizanja očnih kapaka i zatezanja kože oko usana i očiju i to invanzivnom primenom sredstva „O2 No Needle Mesotherapy – Beauty Machine – Skin energy Activation Instrument“, uz korišćenje injektivne lokalne anestezije „lidokain-hlorid“ od strane okrivljene O.M. usled čega je osamnaest oštećenih zadobilo teške telesne povrede.

Predloženo je da sud okrivljene nakon održanog glavnog pretresa oglasi krivima, te da okrivljenu O.M. osudi na kaznu zatvora u trajanju od pet godina, a okrivljenu J.T. na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine i šest meseci.

Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu apeluje na građane koji smatraju da su oštećeni delovanjem Udruženja „Univerzalno carstvo božije“, kao i sličnih organizacija ili pojedinaca, da svoj slučaj prijave policiji ili tužilaštvu.

