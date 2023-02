SAMO SE OVOG ČOVEKA ARKAN PLAŠIO: Najsuroviji ubica otkrio: Željko NE BI NI DAN POŽIVEO da ga... (FOTO)

Tajne zemunskog klana posle dve decenije su osvanule, a otkrio ih je surovi ubica ovog klana Sretko Kalinić zvani Zver. Najokrutniji egzekutor "zemunskog klana" koji u Zabeli služi kaznu od 40 godina robije zbog serije ubistava i učešća u atentatu na premijera Zorana Đinđića, u knjizi je otkrio ono što se nije znalo do tada.

"Dušan Spasojević je krajem devedesetih za samo 150.000 maraka otkupio nakit vredan pet miliona od lopova među kojima je bio i prijatelj Željka Ražnatovića Arkana. Da je Arkan zvao Duću da se pobuni, ne bi ni dan poživeo", piše Kalinić, prenosi Informer.

"Željko Ražnatović Arkan se krajem devedesetih plašio Dušana Spasojevića, Mileta Lukovića Kuma i njihovog "zemunskog klana". U to vreme Duća je za samo 150.000 maraka otkupio ukradeni nakit vredan pet miliona maraka od lopova među kojima je bio i jedan Arkanov drug. Da je Arkan tada pozvao Spasojevića da mu traži taj nakit, ne bi ni dan poživeo".

Ovo je detalj iz knjige "Zemunski klan - ko je ko", koju je napisao glavni ubica te bande Kalinić.

Drugovi zajedno u smrt

Opisujući milionsku pljačku zlatare, Sretko piše da su je Dućin "vojnik" Rajkan i njegovi saradnici izveli u inostranstvu.

- Rajkan i dvojica njegovih drugova su se najpre rastali sa ostalim saradnicima, ali su ih prilikom povratka u Beograd sačekali i oteli im njihov deo. Sav nakit su zatim odneli kod Dušana, da im on to unovči. Spasojević im je dao 150.000 maraka za zlato koje je vredelo pet miliona - piše Kalinić, i dodaje:

- Jedan od Rajkanovih saradnika, koji je učestvovao u pljački zlatare, poznavao je Arkana. Dušan je zbog toga očekivao da će ga ovaj zvati da traži deo zlata. Da ga je Arkan slučajno zvao, niko mu se ne bi javio, ali bilo je sigurno da u tom slučaju ne bi poživeo duže od jednog dana. Tako da nije teško zaključiti ko je od njih dvojice bio opasniji, ali srećom po Arkana, nije nazvao u vezi tog zlata.

Inače, ubrzo posle pljačke, jedan Rajkanov drug se obesio u zatvoru, a drugi je poginuo u saobraćajnoj nesreći na Ibarskoj magistrali.

Rajkan je, prema Sretkovim rečima, bio narkoman, ali Spasojević ga je voleo i hteo je da mu plati lečenje u Rusiji. Međutim, Rajkan nikako nije mogao da se reši narkotika, pa ga je Spasojević oterao od sebe, nije više hteo da čuje za njega.

- Kumu je bilo žao jer Rajkan nije bio loš momak... Bio je mlad, imao je jedva 20 godina... Pročulo se po blokovima na Novom Beogradu da je Dušan oterao Rajkana i on je ubrzo ubijen. Tako su njih trojica, Rajkan i njegova dva druga, koji su odrasli zajedno, nastradali u roku od pola godine - navodi Kalinić.

Kada je reč o opljačkanom nakitu, Sretko tvrdi da ga je Spasojević kasnije "kapom i šakom delio političarima i njihovim ženama".

- Dušan bi gurnuo šaku u kesu punu nakita i vadio koliko god može da zahvati i tako ga je delio. Kod Derpeta glavatog Simovića (Miloš Simović, prim. aut.) je možda ostao kilogram ovog nakita posle Dušanovog ubistva u martu 2003 - napisao je Kalinić.

Poznanstvo sa Legijom

On napominje i da su Spasojević i Mile Luković Kum samo nekoliko meseci posle pljačke zlatare upoznali Milorada Ulemeka Legiju.

- Upoznala ih je tadašnja Legijina žena, koja je Spasojevića i Kuma poznavala preko svog prethodnog muža Nebojše Đorđevića Šuce. Duća i Kum su se brzo zgotivili sa Legijom. Ja Legiju znam samo iz viđenja, s ratišta u Bosni, ali se nikada nismo lično upoznali. Ipak, Dušan i Kum su svakoga dana dolazili kod mene i pričali mi o njemu, tako da sam znao svaki detalj o 'Ležionu' ili 'Ležu', kako su ga oni zvali - napisao je Kalinić, pa se u knjizi direktno obratio Ulemeku, koji takođe služi 40-godišnju kaznu u Zabeli zbog učešća u ubistvu premijera Zorana Đinđića i drugih zločina:

- Naležaćeš se Leže sigurno, ako nisi do sad. Nadam se da ćemo se upoznati nekad, ako te ova mutirana korona ne uništi. Ipak, ne može tebi korona ništa, ko zna s kakvim si se virusima i infekcijama suočavao u Africi, u Legiji stranaca, tako da je ova korona za tebe mačji kašalj.

Zanimljivo je da je Kalinić za omot svoje knjige iskoristio poternicu za Legijom i članovima "zemunskog klana", koja je izdata u martu 2003, odmah posle ubistva premijera. Na Dušanovoj i Lukovićevoj slici docrtan je crni flor, pošto su ubijeni ubrzo posle atentata na Đinđića, dok je preko slika većine ostalih pripadnika klana dopisano "Izdajnik".

To ne piše samo na fotografijama Legije i "zemunca" Nikole Bajića, koji služi 30-godišnju robiju u Zabeli.

Podsetimo, Arkan je ubijen u januaru 2000. u tadašnjem hotelu "Interkontinental" u Beogradu, a "zemunci" su zatim, navodno na Legijin zahtev, likvidirali nekoliko ljudi za koje se sumnjalo da stoje iza atentata na Ražnatovića.

Vlada Budala - opsesivni masturbator

Sretko Kalinić za Vladimira Milisavljevića, zvanog Vlada Budala, kaže da je bio stalno nadrogiran i da je bio opsednut masturbiranjem. U knjizi piše i da mu je najsmešnije kad čuje priče da su Milisavljevića zvali Budala jer je, navodno, završio fakultet, što nije tačno.

"Upoznao sam razne budale i budaletine, ali nijednu kao Vlada Budala... Posle akcije 'Sablja' jedno vreme sam se krio u Španiji, u Madridu, gde mi se pridružio Vlada Budala, on je došao tamo iz Argentine jer mu je bilo dosadno... Stalno se drogirao, znao je da spoji po tri-četiri dana na kokainu, a uz to je išlo gledanje 'snega' na TV-u i dr*anje bez prestanka. Vlada Budala je govorio da se tako ponašaju ljudi sa velikim koeficijentom inteligencije, koji sebe ne mogu da iskažu u nauci, pa se prepuštaju izopačenoj maratonskoj masturbaciji da postanu normalniji. Odgovorio sam mu da ko za njega kaže da je normalan, da ga najstrašnije laže."

Dao ženi i njenim drugaricama "čudan šlag"

Sretko Kalinić je za "zemunca" Dušana Krsmanovića, zvanog Mali Dule, napisao da je "napola debil i slabić koji je najviše voleo da muči i pali ljude i da ih gađa praćkom"(?!?)

"Milan Jurišić Jure je bio sličan Duletu, pravi sadista. Dokazivali su se međusobno ko bolje muči ljude, samo što je Jure bio inteligentan, a Dule poremećen. Sam mi je jednom pričao kada su mu u goste došle drugarice njegove žene koje on nije voleo. Uzeo je malu šerpu i posle masturbacije ejakulirao u nju, a onda dodao šlag i sve to izmešao. To je dao drugaricama i svojoj gospođi da jedu. Pi*da bolesna, to ne može normalna osoba da uradi. Dulence, Dulence, baš će mu se obradovati gospođa kad se vrati kući iz zatvora".

