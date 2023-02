MALOLETNICU NAVODIO NA PORNOGRAFIJU: Tinejdžer (19) iz Sjenice slao i delio eksplicitne fotografije preko društvenih mreža

Mladić V. M. (19) iz Sjenice uhapšen je zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo prikazivanje, pribavljanje i posedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju i krivično delo prinuda.

- On se sumnjiči da je putem društvenih mreža sa svog naloga stupao u komunikaciju sa licima, kojima je slao i delio fotografije i video zapise pornografske sadržine nastale eksploatacijom maloletnog lica, potvrđeno je za agenciju RINA.

V. M je određeno zadržavanje do 48 časova i on je, uz krivičnu prijavu, priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Prijepolju na čiji predlog je od strane Osnovnog suda u Prijepolju osumnjičenom određen pritvor do 30 dana.

Hapšenje mladića iz Sjenice izvršeno je u nastavku akcije Armagedon, a u saradnji pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova u Prijepolju, Osnovnog javnog tužilaštva u Prijepolju i Tužilaštva za visokotehnološki kriminal.

