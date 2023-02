OTAC ZGRABIO BEBU U NARUČJE I IZNEO JE IZ VATRENE BUKTINJE: Detalji požara kod Užica - Ostali samo zidovi i odžak!

Od kuće Todosijevića, petočlane porodice lošeg materijalnog stanja iz sela Kremna kod Užica, ostali su samo zidovi i zidani odžak – sve ostalo izgorelo je u požaru do koga je došlo danas u prepodnevnim satima.

Istom prilikom lakše povrede od opekotina zadobili su Nebojša Todosijević i njegova tašta koji su zbrinuti i zadržani u užičkoj bolnici.

Sve troje su, kažu lekari, dobrog zdravstvenog stanja.

Uzrok požara, pričaju za „Blic“ meštani Kremana, pozivajući se na nezvanične informacije koje kruže selom, je nepravilno rukovanje plinskom bocom.

Navodno, u svojoj kući u zaseoku Popovići, Nebojša Todosijević je danas nešto radio sa plinskom bocom koja je u jednom trenutku, uviđaj će utvrditi zašto, eksplodirala.

Detonacija je izazvala vatru koja se prenela na lamperiju, nameštaj, tepih. Kućom izgrađenom delom od lučevih bravana, delom od cigle, požar se brzo proširio.

- Nebojša je uzeo u naručje petomesečnu ćerku i sa njom napolje izveo suprugu. Potom se vratio po taštu i tada su njih dvoje zadobili opekotine. Kuća je izgorela, ali važno je da su sve glave ostale na broju – ispričao je meštanin Kremana.

Nebojšin 10-godišnji sin u to vreme bio je u školi. Pogodilo se da nikoga od komšija, koji bi mogli da pomognu, u to vreme nije bilo u svojim kućama. Požar je kasno prijavljen, a vatrogasne ekipe su stigle kada je on već bio u razbuktaloj fazi.

Kremanci ukazuju da je njihovim komšijama koji su ostali bez kuće hito potrebna pomoć. Srećom, vlasnik strugare kod kojih Nebojša radi privremeno im je ustupio svoju vikendicu u Kremnima.

Autor: