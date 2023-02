Okrivljeni saradnik Bojan Hrvatin, koji je prvi izdao klan Belivuk-Miljković i odlučio da progovori, otkrio je detalje krvavog rata škaljarskog i kavačkog klana koji je odneo desetine života.

- U navijačkom smislu ima tuča, ali nije to to dok se ne okrvavimo kao u kriminalnom - ovim rečima objašnjava Hrvatin zbog čega je ušao u rat klanova koji je donosio najviše novca.

Kada je Bojan Hrvatin izašao iz zatvora u kojem je upoznao optuženog Miloša Budimira, a gde je izdržavao kaznu zbog ubistva navijača, odmah se sprijateljio sa Veljkom Belivukom i Markom Miljkovićem i stavio im do znanja da mogu da računaju na njega.

- Ja sam znao da smo mi u škaljarsko - kavačkom ratu sa kavačima, iz tog razloga sam sa Miljkovićem pričao kada bude posao da se ubije neko iz škaljarskog klana i može da se dobije neka para, da računa na mene - ispričao je hladnokrvno ravnim glasom Hrvatin.

On je detaljno izneo planove likvidacija navijača Partizana Gorana Veličkovića, navijača Aleksandra Gligorijevića Pukija, navijača Zvezde Zdravka Radojevića, škaljarca Lazara Vukićevića, kao i "Pink Pantera" Milana Ljepoje.

U tim jezivim planovima vidi se dobro pripremljena logistika i finansijska podrška koju je grupa dobijala od šefa kavačkog klana Radoja Zvicera.

Svaki učesnik likvidacije imao je unapred pripremljenu ulogu, namamljivali su suparnike, lažno se predstavljali, pratili ih i pravili lažne naloge na Skaj aplikaciji.

Suparnicima slali slike žrtava i pretili

Mržnja između škaljaraca i kavčana je bila toliko jaka, da je grupa ubijala svakoga za koga su sumnjali da je imao ikakve veze sa škaljarcima.

Nakon što su ubili Gorana Veličkovića, za kojeg su sumnjali da želi da likvidira Belivuka, uzeli su njegov Skaj aparat i videli da ima kontakt sa Filipom Koraćem.

Miljković je sekirom monstruozno ubio Veličkovića, jer ga je "on najviše mrzeo", kako je ispričao Hrvatin.

- Miljković je došao, doneo je aparat Goranov, rekao je da znaju da je sa škaljarcima i na vezi sa Koraćem, koga zovemo Zalizani. Tada mi kaže da ima Zalizanog na Skaju. Predstavljao mu se kao Goran, Korać je shvatio da ne priča sa Goranom, onda mu je poslao sliku gde je leđima Goranu krvlju napisano "Korać pi*ka". Poruka koje se sećam jasno, je: "Tik tak, vreme teče i ti ćeš tako da završiš", Korać ga je onda blokirao. Miljković je pisao i ostalima, pisao je Milošu Kimiju Radisavljeviću, pisao je i Isakoviću: "Znamo da si u Egiptu sa devojkom, ni tamo se nećeš spasiti" - navodi Hrvatin.

Takođe, kada je klan oteo Nikolu Mitića, za koga su sumnjali da ih prati, uzeli su mu Skaj i slali poruke Lazaru Vukićeviću, kojeg su posle i ubili.

- Miljković preko aparata Nikole Mitića priča na glasovnu poruku sa Lazarom Vukićevićem. Govorio je da su nekad bili dobri a da je sada sa Šarcem i "smećem škaljarskim", a Vukićević je rekao da je sam za sebe i dodao "jurićemo se" - otkrio je Hrvatin.

Škaljarci "mašina za pare"

Vođe klanova se pred crnogorskim pravosudnim organima terete za otmicu i ubistvo Mila Radulovića, visokopozicioniranog škaljarca, kojeg je spominjao i Hrvatin.

Okrivljeni saradnik je spomenuo i ubijenog vođu škaljara Jovicu Vukotića.

- U to vreme saznajem i za Mileta Kapetana da je visoko pozicioniran škaljar posle ubistva na Krfu uz Jovicu Vukotića je preuzeo borbu, da je on mašina za pare i da je šef Vukićeviću i Šarcu. Tada saznajem da Belivuk, Miljković i Janković odlaze u Crnu Goru na sastanak sa Kapetanom i pokušaju da ga dignu. Da sa njegovog aparata pišu Šarcu i Vukićeviću da dižu i njih.

Oni su, prema rečima Hrvatina, a o čemu je pričao i drugi okrivljeni saradnik Srđan Lalić, u Crnoj Gori ubili i Adisa Spahića, Damira Hodžića.

Tom prilikom su oteli Mila Radulovića i preko njegovog aparata namamljivali škaljarce.

Lažni Skaj nalozi za dopisivanje sa škaljarcima

U iskazu okrivljenog saradnika Bojana Hrvatina javnost je imala priliku da čuje kako je surovi klan za svaku likvidaciju pravio posebne Skaj naloge, a neki su služili isključivo za dopisivanje sa škaljarcima.

Pripadnici klana Belivuk su glumili da su članovi škaljaraca, kako bi iste namamili i monstruozno ubili.

- Znam od Miljkovića da je preko Skaj naloga koji je napravio po imenu "Sonik", predstavljao se kao škaljar i pisao sa Stefanom Mandićem. Preko naloga se Miljković predstavlja Mandiću kao odani vojnik škaljarskog klana, video sam to prepisivanje i sa izvesnim "Kockicom" - priča Hrvatin.

Izmišljene osobe i uloge za likvidaciju

Kada je Hrvatin detaljno izneo plan ubistva Gorana Veličkovića Goksija, istakao je kako je Miljković napravio lažni Skaj nalog po imenu "Matori". Oni su osmislili čitav život fiktivnog lika - da je to stariji muškarac, diler oružja.

Čak su i slali slike nekog muškarca na traktoru, kao i slike njive, koju je navodno kupio "Matori".

Sve to su iskoristili kako bi namamili Veličkovića da kupi oružje od "Matorog". A mesto sastanka su odredili njivu, koju su predstavili kao onu koju je Matori kupio.

Postojale su lažne prepiske između Hrvatina i Miljkovića - Matorog, koje su prosleđivane Goksiju.

Velike svote novca za glavu jednog suparnika

Hrvatin je jasno stavio do znanja da je svojom voljom učestvovao u jezivim ubistvima, a zatim i u još jezivijem uništavanju tela žrtava, a sve to zbog novca koji su dobijali od "velikih šefova".

- Ispočetka mi Belivuk nije rekao cifru koju ću dobiti za otmicu Veličkovića, Marko Budimir mi je rekao 20.000, posle je to potvrdio Belivuk. Sutradan mi je u restoranu Belivuk dao 10.000 evra, a drugih 10.000 je rekao da će dati drugim učesnicima, sa čime sam se ja i složio - ispričao je Hrvatin.

Za Zdravka Radojevića je takođe bio isplaćen 10.000 evra, naveo je Hrvatin.

Miljković je ispitivao Lalića o isceniranom ubistvu Milinka Brašnjevića, pa je Lalić rekao da su polili lažnu krv po njemu, vezali ga i slali fotografije "škaljarskom klanu", te su za tu navodnu likvidaciju dobili 200.000 evra.

Zvicer "top burazer" i "veliki šef"

Radoje Zvicer, čovek koji slovi za glavu kavačkog klana, ime je koje se često spominje na suđenju grupi, iako se on ne nalazi na optužnici.

Okrivljeni saradnik Srđan Lalić je Zvicera spominjao u ironičnom tonu kao "velikog šefa" koji se za sve pita i sve najbolje zna.

Lalić je u više navrata pričao da je bio na vezi sa Zvicerom, da im je vođa kavčana slao na poklon po kocku kokaina, kao i da je isplaćivao novac, ali i ostajao dužan.

Lalić je odgovarajući na pitanja predsednice sudskog veća ispričao da su Belivuk i Miljković doneli odluku da Milan Ljepoja bude ubijen. On je rekao je da je to bila osveta jer je Ljepoja učestvovao u pokušaju ubistva Radoja Zvicera u Ukrajini, kao i da je za to ubistvo kao nagradu nekoliko pripadnika ovog klana od Zvicera dobilo po kilogram kokaina.

Lalić govorio i o vezi navodnog vođe kavačkog klana Radoja Zvicera sa optuženim Markom Miljkovićem.

Lalić je istakao kako je Miljković škaljarce nazivao "smradovi, neprijatelji i da ih sve treba potamaniti" i kako ih je dojio mržnjom.

