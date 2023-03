POTRESNO SVEDOČENJE NA SUĐENJU MIKI ALEKSIĆU: Osećam se poniženo, ova tema je za mene traumatična

Na suđenju Miroslavu Miki Aleksiću danas je sudija Zoran Božović izbacio sa glavnog pretresa Zorana Jakovljevića, branioca optuženog učitelja glume.

Pre toga na suđenju je svedočila M.Ć. Oštećena je rekla da je u dramski studio počela da dolazi kada je imala sedam ili osam godina, a u njemu je bila do polaska na fakultet.

Na pitanje Aleksićevog branioca zbog čega se oseća poniženo, rekla je da je to zbog toga što više puta mora da govori o temi koja je za nju traumatična, zato što je videla svoje puno ime u novinama, a tražila je da suđenje bude zatvoreno za javnost, kao i zbog toga što mora iznova da se susreće sa Aleksićem.

- Nisam ranije prijavila jer mi je trebalo vremena. Meni je delovalo da je to nemoguće dokazati. Kad je objavljen Milenina priča, pisalo je da se javi svako ko ima informacije. Ja sam ispričala ono što ssm znala. Ne mislim da bi moja priča van ovog konteksta imala značaj. Nemam poverenja u policiju i sudstvo u toj meri da se osećam bezbedno i da mogu da me zaštite. Moj subjektivni osećaj je bio da je izvršen incest jer je to osoba koja me je posmatrala kako odrastam - rekla je oštećena.

Na pitanje branioca da li ostaje pri tvrdnji da je bila u strahu kako će Aleksić da oceni njen rad jer je cepao radove, M. Ć je odgovorila da "u njenom iskazu nema ništa o cepanju radova".

- Ali strah sam imala. Bio je sklon grubim i jednim komentarima. Očekivala sam negativan komentar - rekla je.

Punomoćnik M. Ć. pitao je oštećenu da opiše situaciju u kojoj je Aleksić njenog druga iz grupe gađao stolicom.

- Iznervirao se zbog nečega i gađao ga je plastičnom stolicom. Drugi put je izmislio da je taj isti dečak ukrao novac koji su mi roditelji dali da plati časove i da nije platio - odgovorila je.

Na pitanje da li se plaši Miroslava Aleksića, odgovorila je da se ne plaši da govori o onome što se desilo, ali da "Aleksić ima burne i neprimerene reakcije i da ne zna kakvu reakciju da očekuje". Sudija je oštećenu pitao da li je, kada se sve odigralo, imala osećaj naročite poniženosti.

- Imala sam nevericu da se to dešava. Nisam to očekivala, naročito od strane nekog tako bliskog. Htela sam da reagujem, ali nisam mogla. Dok mi je gurao jezik u usta, htela sam da ga ugrizem, ali me telo nije slušalo - rekla je M. Ć.

Na pitanje sudije da li je nakon prijave pričala sa nekim stručnim licima, rekla je da je išla kod psihijatra koja je ujedno i terapeutskinja, te da ju je, kada joj je sve ispričala, pitala da li je psihički spremna za sudski proces.

- Kada je u pitanju veštačenje, radila sam testove koje mi je dao psihijatar, to je trajalo oko tri sata. Ne sećam se imena psihijatra, bila je žena. Ona je radila procenu svih nas - zaključila je oštećena.

