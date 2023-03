'OŽENJEN JE, NIJE JE UZEO ZA SEBE, VEĆ ZA SINA' Komšije muškarca koji je kupio devojčicu za 3.000€ šokirane: To se VEĆ DEŠAVALO u selu!

Komšije muškarca (47) iz okoline Brusa koji je kupio devojčicu (13) od njenog oca (44) za 3.000 evra ne mogu i dalje da poveruju šta se zapravo dogodilo.

- Nije on tu devojčicu kupio za sebe, već za svog sina koji ima 14 godina. On čak ima i ženu sa kojom ima četiri ćerke koje su udate, kao i tog sina koga je hteo da oženi. Njihova porodica bavi se poljoprivredom i pravi su domaćini, ne možemo da poverujemo da su kupili dete - pričaju zatečene komšije.

Kako kažu, kupljena devojčica nije jedina u selu koja je prodata.

- Nije to prva devojčica koju su roditelji udali tako mladu. To se ovde stalno dešava, u našem selu curice rađaju u svojoj 13 godini. Ali eto, od ove porodice to stvarno nismo očekivali - dodaju meštani.

Kako kažu, sa porodicom čoveka koji je kupio devojčicu, do sada nikada nisu imali problema.

- Čovek ima četiri ćerke, uopšte nam nije jasno kako je mogao tako da uzme to dete. Njen otac treba da odgovara, prodao je ćerku za pare - dodaju šokirane komšije.

Ističu i da se po selu priča da je to bio ugovoren brak.

- Ne znamo da li je devojčica to želela, to samo oni znaju. Ali priča se po selu da su se očevi upoznali preko Fejsbuka i tako ugovorili brak njhove dece. Mnogo su mladi, ali ovo nije prvi slučaj kod nas u selu. Mnogo devojčica su udali tako mlade - navode susedi.

Dodaju i da je žena uhapšenog kupca jako vredna i da stalno radi.

- Ona je jako vredna, brine o svojoj deci. Ima svoje jagode i bavi se poljoprivrednom - pričaju sagovornici.

Podsetimo, policija je u Brusu kod Kruševca uhapsila muškarca (44) zbog sumnje da je prodao ćerku (13) poznaniku (47) iz okoline Bojnika i obojica će odgovarati za krivično delo trgovina ljudima.

Obojica su odranije poznati policiji, otac devojčice uglavnom po nasilju, a protiv kupca devojčice je ranije podneta krivična prijava zbog falsifikovanja rezultata glasanja.

Po nalogu tužioca, policija je protiv njih podnela krivičnu prijavu za trgovinu ljudima, za šta im preti od pet do 12 godina zatvora.

Devojčica je pronađena u Bojniku odakle ju je preuzeo Centar za socijalni rad.

Autor: