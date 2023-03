POSLE VATRENOG OBRAČUNA U UŽICU: Čaure otkrivaju počinioca

Posle pucnjave u kojoj je T.I. (41) iz Užica u četvrtak uveče ranjen iz vatrenog oružja, i saslušanja tokom koga je odbio da kaže ko mu je zadao dve ustrelne rane u noge – policija je otkrila mesto izvršenja krivičnog dela, a za počiniocem se i dalje traga.

- Do pucnjave je došlo na parkingu groblja Sarića osoje na periferiji grada. Pronađeni su materijalni tragovi i čaure, moguće je da će veštačenje otkriti počinioca - navode upućeni u istragu i dodaju da izvršilac krivičnog dela za sada nije poznat.

Podsetimo, do pucnjave je došlo između 20.30 i 21 čas, T.I. (41) je sa dve ustrelne rane primljen u Opštu bolnicu, gde je operisan i nije životno ugrožen. Osoblje bolnice je u skladu sa protokolom u ovakvim situacijama, odmah obavestilo policiju. On policiji nije otkrio ko je na njega pucao i gde je do obračuna došlo.

Usledio je policijski operativni rad i potraga za počiniocen ovog krivičnog dela.

Poznato je da je pre pucnjave T.I. bio na rođendanskoj proslavi u jednom užičkom noćnom klubu.

T.I. ima policijski dosije, više puta je osuđivan, suvlasnik je jednog od užičkih taksi udruženja, a pretpostavlja se da je reč o obračunu dvojice muškaraca iz kriminogene sredine.

Policija i Više javno tužilaštvo u Užicu nastavljaju rad na ovom slučaju.

Autor: