DRAGAN JE ZVERSKI PRETUČEN NA PUTU ZA SMEDEREVO! Nasilnik ga bacio u nesvest i SLOMIO MU VILICU, a motiv napada je i dalje MISTERIJA (VIDEO)

Kada je 25. avgusta prošle godine Dragan Vidojković zaustavio auto na beogradskom putu za Smederevo kako bi sipao gorivo nije uspeo ni da otkopča sigurnosti pojas, a već je bio u nesvesti.

Sa leve strane mu je prišao nepoznati čovek i nečim ga udario u glavu zbog čega je istog momenta ostao bez svesti. Nasilnik je, kako su kasnije pokazale, sigursnosne kamere stao kombijem iza Draganovog auta i zverskim udarcima mu je slomio jagodičnu i sinusnu kost, kao i levi deo vilice.

Počinilac je identifikovan posle osam dana, a Dragan navodi da još nije procesuiran.

- Krenuo sam kod supruge koja živi u selu Seone. Svratio sam do prodavnice, i do benzinske pumpe. Stao sam pored da bih pogledao gde je manja gužva, a onda sam se parkirao i hteo da izađem da natočim gorivo u balon. Pošto nisam lepo stao, vratio sam se malo unazad i premtio da mi neki mladić ide u susret. Prišao mi je u mrtvom uglu, mlatarao je rukama...onda je stavio ruku u džep i čekao. Savio sam, pao sam u nesvest i kada sam se probudio bio sam obliven krvlju - priseća se Dragan.

Žena je insistirala da odem kod lekara.

- Prijavio sam da me je neko pretukao, kamere su to registrovale. Nije bilo moguće naneti takve povrede iz jednog udarca. Opisao sam ga onako kako sam ga video. Policija je mogla da ga nađe po registarskom broju. Pronađen je posle osam dana, bio je nekoliko dana u zatvoru, a meni je stiglo rešenje da ne sme da mi priđe, ali on traktorom prolazi kroz ulicu. Ne poznajem ga, ne znam zašto je to uradio - dodao je Dragan gostujući u Novom vikend jutru kod Jovane Jeremić.

