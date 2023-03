AKO NE IDU KOD BRAČNOG SAVETNIKA, NASILNIKE ŠALJU U ZATVOR: Stručnjaci smatraju da je OVA novina dobra prevencija!

Drugi osnovni sud u Beogradu okrivljenom G. S. pored uslovne zatvorske kazne za porodično nasilje izrekao i obavezan zaštitni nadzor, a cilj je sprečiti ponavljanje krivičnog dela

Drugi osnovni sud u Beogradu osudio je G. S. zbog nasilja u porodici na uslovnu kaznu, ali ga je i stavio pod zaštitni nadzor, što znači da će okrivljeni morati da ide u Savetovalište za brak i porodicu dok mu traje uslovna kazna, a ukoliko to ne bude činio, uslovna zatvorska kazna biće mu zamenjena klasičnim zatvorom.

Ovakav vid kažnjavanja nasilnika predstavlja novinu u Srbiji, a naši sagovornici objašnjavaju da je cilj mere obaveznog zaštitnog nadzora da se spreči ponavljanje krivičnog dela. Iz Drugog osnovnog suda su pravosnažnu presudu za nasilje u porodici, donetu 1. marta protiv G. S., obrazložili na sledeći način:

Izuzetan značaj

- Stavljanje učinilaca pod zaštitni nadzor, kad je reč o učiniocima krivičnog dela nasilje u porodici, od izuzetnog je značaja i važnosti, jer se kroz zaštitni nadzor uzimajući u obzir ličnost učinioca, njegov raniji život, držanje posle izvršenog krivičnog dela, a naročito njegov odnos prema žrtvi, određuju dodatne mere pomoći, staranja, nadzora i zaštite prema učiniocu koje imaju za cilj da utiču na njega da krivično delo ne ponovi, a da sa druge strane dovedu do toga da se porodica vrati u normalne tokove koji su postojali pre izvršenja krivičnog dela - navodi se u obrazloženju Drugog osnovnog suda.

Sud ukazuje i na to da će i u svim budućim slučajevima, kad za to budu ispunjeni svi zakonski uslovi, prilikom predlaganja uslovne osude zahtevati i stavljanje učinilaca pod zaštitni nadzor, kako bi se dodatno uticalo na učinioce da krivično delo više ne ponove, čime će se i svrha uslovne osude ostvarivati u punom obimu.

- Smatram da je ovo dobra mera prevencije kod ovog vida nasilja, jer apsolutno može da promeni i na neki način natera nasilnika da se poboljša i sredi svoj život. Ovakva mera je dobro analizirana od strane sudova i ona će sigurno pokazati dobar rezultata - kaže advokat Mladen Magdalenić.

Odlična praksa

Njegov kolega Ivan Gvozdenac kaže da bi ova praksa mogla da promeni mnoštvo stvari.

- Ovo je odlična praksa, koja se po meni ne iskorišćava dovoljno. Kad osudite nasilnika samo na uslovni zatvor, to nije dovoljno, jer je to samo mera upozorenja, a ukoliko mu uz to dodate i obaveznu meru, kao što je bračni savetnik koga mora da posećuje, to već može da da željeni rezultata - navodi Gvozdenac:

- Mera koju nasilnik mora da ispuni jer je na neki način prinuđen je dobra stvar. Zna da mu ukoliko je ne bi ispunio sledi penalna sankcija, a to je odlazak u zatvor.

Saradnja tužilaštva i CZSR

Primena dodatnih mera

Drugi osnovni sud u Beogradu naveo je i da je ova mera doneta u zajedničkoj saradnji s brojnim kolegama.

- Ova presuda i izricanje zaštitnog nadzora uz uslovnu osudu rezultat je prethodno ostvarene saradnje koordinatorke za rodno zasnovano nasilje u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu i Savetovališta za brak i porodicu Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu, koji su, polazeći od značaja primena dodatnih mera pomoći, staranja, nadzora i zaštite prema učiniocima ovog krivičnog dela, predvideli mogućnost da se učinioci tokom trajanja dokaznog postupka upućuju u Savetovalište za brak i porodicu radi procene njihove podobnosti za primenu psihosocijalnog tretmana, a sve sa ciljem kako bi nakon toga tužilaštvo moglo da zahteva da se uz uslovnu osudu učinioci stavljaju pod zaštitni nadzor - navodi se u obrazloženju.

Autor: