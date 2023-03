DUŽE VREME PLANIRAO JEZIV ZLOČIN, VREBAO I PROGANJAO ŽENU! Ovo su svi detalji KRVAVOG PIRA koji je potresao Pirot!

Miroslav M. (55) pucao u glavu Sanji M. (47) na Trgu oslobodilaca Pirota dok je u piljari kupovala voće, pa se predao policiji

U centru Pirota juče ujutru dogodio se stravičan zločin kad je, kako se sumnja, Miroslav M. (55) hicem iz pištolja ubio bivšu emotivnu partnerku Sanju M. (47), a zatim se predao policiji i priznao šta je uradio!

Teško ubistvo dogodilo se oko 8.40 na Trgu oslobodilaca Pirota ispred jedne prodavnice, a u trenutku svoje smrti nesrećna žena je kupovala voće. Nemilu scenu video je S. J., koji je za lokalni portal Pirot plus onlajn ispričao šta se dogodilo.

Odjednom nestao

- Stajao sam ispred prodavnice u kojoj se prodaje voće. Naišla je jedna žena i na dva, tri metra od nje je išao muškarac. Nisu nešto pričali, možda su prozborili dve, tri reči i ona je prišla piljari. Bila je na pola metra od mene i birala je voće na ulazu u prodavnicu. Pričala je telefonom, čuo sam da je pitala šta da kupi. Govorila je: "Da li da kupim ovo, da li da kupim ono?", i odjednom sam čuo strašan pucanj, toliko jak da sam mislio da sam ja mrtav - kaže uzrujani S. J. i dodaje da je tada iz piljare istrčala radnica i rekla: "Jedna žena leži u krvi!"

- Žena je pala pored gajbi. Ljudi su mislili da se njoj slošilo i da se sama srušila i povredila glavu. Pozvali smo odmah Hitnu pomoć, ali su lekari rekli da je ona upucana u glavu. Pogođena je dok je birala voće, a taj muškarac je odjednom nestao. Posle sam čuo od policajaca da se sam predao i da se zove Miroslav - prepričava još uvek vidno potreseni S. J.

Kako saznajemo, ubijena žena držala je prodavnicu obuće u Pirotu, dok osumnjičeni Miroslav M. ima menjačnicu. Prema rečima naših sagovornika, Sanja je pre izvesnog vremena ostavila Miroslava.

- On je jedan nasilnik, znam da ju je tukao i maltretirao dok su bili u vezi. Ona više to nije mogla da trpi i raskinula je. Međutim, on se nije mirio s tim i proganjao ju je, pokušavajući da je primora da mu se vrati, ali je ona bila odlučna i nije želela - kaže jedan poznanik ubijene žene.

Proganjao je

Pretpostavlja se da je Miroslav juče ujutru pratio Sanju, a s obzirom na to da je kod sebe imao oružje, veruje se da je zločin planirao.

- Bukvalno ju je proganjao, verovatno je juče od rane zore čekao da ona izađe iz svoje kuće i kad ju je ugledao na ulici, ponovo je počeo da je ubeđuje da mu se vrati. Pošto ga je odbila, maltene odbivši svaku komunikaciju s njim, on je potegao pištolj i mučki je ubio - kaže izvor Kurira.

Prema nepotvrđenim informacijama, Miroslav M. je zbog ranijeg nasilja imao zabranu prilaska Sanji M.

Povodom zločina u Pirotu oglasio se i MUP, a u saopštenju navode da se osumnjičeni tereti za krivično delo teško ubistvo, za koje je zaprećena maksimalna moguća kazna - doživotni zatvor. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati.

Zabrinjavajuće brojke

x 9 žena ubijeno od početka godine

x 25 žena ubijeno u 2022. godini

Koja je sledeća?

Borba protiv femicida

Zastave "Stop femicidu" podignute su na zgradama zaštitnika građana, poverenice za zaštitu ravnopravnosti, Kuće ljudskih prava i ispred sedišta UN u Beogradu, kako bi se javnosti, ali i donosiocima odluka ukazalo na odlučnost i posvećenost ženskih organizacija koje su se ujedinile u okviru kampanje #KojaJeSledeća, koju organizuje FemPlatz, kako bi se formiralo nezavisno telo za borbu protiv femicida.

Kampanju #KojaJeSledeća podržalo je preko 70 organizacija civilnog društva, međunarodne organizacije i brojne javne ličnosti. Osam od 10 ubijenih žena u Srbiji ubili su njihovi partneri ili drugi članovi porodice. Nasilje prema ženama je najrasprostranjeniji oblik kršenja prava žena u svetu, a femicid je najekstremniji oblik nasilja prema ženama.

