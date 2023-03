DVA LANČANA SUDARA KOD SUBOTICE: U jednom učestvovalo čak 20 VOZILA, u drugom vozač 'forda' životno UGROŽEN, povređene još 3 osobe

Dva lančana sudara dogodila su se kod Subotice, tokom vikenda, oba u večernjim satima, oko 18 časova.

U nesreći na Paliću, povređene su tri osobe, a vozač forda, koji je izazvao nesreću, kako piše Kurir, životno je ugrožen, zbog teških povreda!

Tri osobe su zbrinute na Urgentnom centru u Opštoj bolnici Subotice, a u najtežem je stanju vozač koji je izazvao udes, koji je zadobio povrede opasne po život.

U stravičnom sudaru koji se dogodio sinoć u 17 sati i 50 minuta, na Segedinskom putu, od Palića prema Subotici, učestvovalo je pet automobila u nesreći a tri vozila su veoma oštećena, sa smrskanim prednjim delom i haubom. Nesreća se dogodila na putu, kada je vozač „forda“ naleteo i zakucao se u automobile, koji su čekali pred crvenim svetlom na semaforu.

Policija u Subotici je potvrdila da je vozač „forda” vranjanskih registarskih oznaka izazvao nesreću, koja je okarakterisana kao teško delo protiv bezbednosti u javnom saobraćaju, za koje će uslediti krivična prijava.

- Dve osobe su teško povređene u nesreći, zbrinute su u subotičkoj bolnici, a vozač „forda“ je zadobio teške povrede, još uvek je u životnoj opasnosti, kaže izvor blizak istrazi.

- Sivi „ford“ fokus vranjanskih registracija, velikom brzinom je udario u kolonu vozila u srednjoj traci, koja su čekala zeleni signal na semaforu. Dve osobe su teško povređene, među njima i vozač koji je izazvao nesreću. Uzrok nesreće još se ne zna, da li je ljudski faktor ili je kvar automobila izazvao nesreću, utvrdiće istraga, potvrđeno je iz subotičke policijske uprave.

Druga nesreća se dogodila u petak uveče, takođe oko 18 sati, na putu Subotica Novi Sad, kod Siriga. Došlo je do teškog lančanog sudara vozila, u kojem je čak oko 20 vozila učestvovalo u saobraćajnom udesu, kada je došlo do prelaska vozila u suprotnu traku i prevratanju vozila na putu, kada je došlo i do dužeg zastoja u saobraćaju.

