SRBIJA ZAVIJENA U CRNO: Za tri dana izgorelo šestoro dece u dva požara, među njima 2 bebe

U požaru u Novom Pazaru stradalo njih četvoro, kod Bačke Topole dvoje.

Dvoje dece uzrasta od godinu i tri godine stradala su jutros u požaru koji je izbio oko 8.20 u kući u Staroj Moravici kod Bačke Topole, a u nedelju, dva dana ranije, u Novom Pazaru, u požaru koji je izbio u stanu živote je izgubilo četvoro mališana starosti od pola do 5 godina.

Požar u Staroj Moravici je zahvatio tri prostorije i kuću, a lokalizovan u 8.40.

Naložena je obdukcija stradale dece.

Prva tragedija u kojoj je živote izgubilo njih četvoro se, podsetimo, dogodila oko 7 sati u Ulici 12. Srpske brigade u Novom Pazaru kada je buknula vatra u stanu. Živote su izgubili beba stara šest meseci, blizanci stari tri godine i petogodišnje dete.

Otac i majka zadobili su teške opekotine po telu. Majka je zadržana u bolnici u Novom Pazaru i relativno je dobrog opšten stanja. Ima opekotine prvog i drugog stepena, sa procentom zahvaćenih površina do 18 odsto. Otac je prebačen u Kliniku za opekotine Kliničkog centra Srbije jer mu opekotine pokrivaju 50 odsto tela. On se takođe nagutao ugljen monoksida, te su lekari morali da ga intubiraju i životno je ugrožen.

Otac je veliki broj opekotina zadobio u pokušajima da dopre do dece, kako bi ih spasao iz vatrene stihije. Neki od očevidaca događaja naveli su da su muškarca videli kako gori dok stoji na terasi i da je dozivao upomoć. On je takođe pokušavao i da otvori vrata terase kako bi došao do svoje dece, ali nije uspeo i, s obzirom na to da ga je vatra zahvatila, morao je da skoči sa terase.

Policija je četvoro mališana starosti od šest meseci do pet godina pronašla u jednoj prostoriji i hitno su transportovani u najbližu bolnicu. Prema rečima lekara, jedno dete je po prijemu i dalje bilo živo, ali uprkos njihovim naporima, ubrzo preminulo. To dete imalo je opekotine lica i šaka i lekari su pokušali da ga reanimiraju.

"Četvoro mojih nećaka je preminulo u požaru u Srbiji, a moj brat i njegova žena su u teškom stanju. Molite se za njih, za strpljenje i zdravlje mog brata i njegove supruge. Stanje mog brata je teško i potrebna mu je transfuzija krvi i transplantacija kože. Tražimo donore u Beogradu. Možete da nas kontaktirate na Vacap brojeve telefona +20114571888 i +966 530969151", napisao je na svom Fesbuk profilu brat oca dece, a na toj društvenoj mreži nalazi se još nekoliko sličnih apela.

Autor: